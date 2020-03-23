Exclusive: 2020 Tokyo Olympics will be postponed, likely to 2021, veteran IOC member Dick Pound says https://t.co/bNSJvxDhBN— USA TODAY (@USATODAY) March 23, 2020
FLASH! – SECONDO 'USA TODAY' IL CIO HA DECISO DI RINVIARE LE OLIMPIADI DI TOKYO, PROBABILMENTE AL 2021-
Exclusive: 2020 Tokyo Olympics will be postponed, likely to 2021, veteran IOC member Dick Pound says https://t.co/bNSJvxDhBN— USA TODAY (@USATODAY) March 23, 2020
SALA IN ZUCCA – IL SINDACO DI MILANO IL 27 FEBBRAIO PUBBLICIZZAVA SUI SOCIAL IL VIDEO-SPOT CON HASHTAG #MILANONONSIFERMA. VENTISEI GIORNI DOPO HA AMMESSO CHE ERA UNA GIGANTESCA CAZZATA E TWITTA #RESTATEACASA: “FORSE HO SBAGLIATO A RILANCIARLO, MA IN QUEL MOMENTO NESSUNO AVEVA COMPRESO LA VEEMENZA DEL VIRUS” – SICURAMENTE NON L’AVEVANO COMPRESA LUI E ZINGARETTI, CHE ANDAVANO IN GIRO A FARE APERITIVI… – VIDEO
IL PRIMO OBIETTIVO ECONOMICO? EVITARE LA CARESTIA - MINGARDI: IL COVID19 HA INNESCATO UN FENOMENO DI DEGLOBALIZZAZIONE CHE HA GIÀ UN EFFETTO DISTRUTTIVO - CHIUDERE ATTIVITÀ È FACILE: RIAPRIRLE NON LO È AFFATTO, E QUESTO È ANCORA PIÙ VERO IN UN PAESE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE COME È IL NOSTRO. REALTÀ CON SCARSO CAPITALE, VESSATE DA IMPOSTE, GIÀ PROVATE DA ANNI DI CRESCITA ZERO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
L’AIFA DECIDE DI PROCEDERE CON LA SPERIMENTAZIONE DEL FARMACO GIAPPONESE AVIGAN – BURIONI: “OGGI IN ITALIA LA PRIMA SPERIMENTAZIONE CLINICA DECISA SULLA BASE DI UN VIDEO DI YOUTUBE POSTATO DA UNO SCONOSCIUTO. LA VITA HA PIÙ FANTASIA DI ME”