FLASH! NON DITE ALL’AD ROSSONERO GAZIDIS CHE E’ STATO CONDANNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO A PAGARE A ZVONIMIR BOBAN 5,375 MILIONI DI EURO NELLA CAUSA AZIONATA CONTRO IL MILAN DALL’EX DIRIGENTE CROATO CACCIATO DOPO UN’INTERVISTA DI FUOCO ALLA "GAZZETTA". BOBAN CRITICAVA GAZIDIS E LAMENTAVA DI NON ESSERE STATO COINVOLTO NELLA SCELTA DEL NUOVO ALLENATORE ALL’EPOCA INDIVIDUATO IN RAGNICK...

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