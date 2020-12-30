https://m.dagospia.com/boban-licenziato-la-rivoluzione-al-milan-inizia-con-il-siluramento-ufficiale-del-croato-229134
MASSARA MALDINI PIOLI GAZIDIS BOBAN boban gazidis
FLASH! NON DITE ALL’AD ROSSONERO GAZIDIS CHE E’ STATO CONDANNATO DAL TRIBUNALE DI MILANO A PAGARE A ZVONIMIR BOBAN 5,375 MILIONI DI EURO NELLA CAUSA AZIONATA CONTRO IL MILAN DALL’EX DIRIGENTE CROATO CACCIATO DOPO UN’INTERVISTA DI FUOCO ALLA "GAZZETTA". BOBAN CRITICAVA GAZIDIS E LAMENTAVA DI NON ESSERE STATO COINVOLTO NELLA SCELTA DEL NUOVO ALLENATORE ALL’EPOCA INDIVIDUATO IN RAGNICK...-
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MASSARA MALDINI PIOLI GAZIDIS BOBAN boban gazidis
IL FALLOCENTRISMO SPIEGATO BENE - LA BRUTTA E INSPIEGABILE CAMPAGNA DI CONFCOMMERCIO LUCCA CON IL PADRE CHE LAVORA E GUARDA AL FUTURO, MENTRE LA MADRE È SENZA VOLTO E SENZA RUOLO AL DI FUORI DI QUELLO DI MOGLIE. UNA CIOFECA COMUNICATIVA CHE HA SOLLEVATO UN BEL PO' DI POLEMICHE E COSTRETTO L'ASSOCIAZIONE A CAMBIARE SUBITO LOCANDINA
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
E BUON 2021 DI MERDA ANCHE A VOI - L'IMMUNOLOGA VIOLA: ''IL VACCINO NON RISOLVERÀ NIENTE FINO ALLA FINE DELL'ANNO PROSSIMO. QUINDI SAREBBE SBAGLIATO ABBASSARE LA GUARDIA. E ANCHE CHI RICEVE LA PROFILASSI DEVE CONTINUARE A USARE MASCHERINA E DISTANZIAMENTO''