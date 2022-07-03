JANNIK SINNER VS CARLOS ALCARAZ sinner alcaraz
FLASH! PARTITA STELLARE A WIMBLEDON TRA SINNER E ALCARAZ. JANNIK VINCE I PRIMI DUE SET (6-1; 6-4) E FALLISCE DUE MATCH-POINT NEL PALPITANTE TIE-BREAK DEL TERZO CONQUISTATO DALLO SPAGNOLO (10-8). ORA UN QUARTO SET DA FAR TREMARE LE VENE E I POLSI... - VIDEO-
DANDOLATE PER “OGGI” – TOGLIETE LE PILE AL TELECOMANDO: CRISTINA CHIABOTTO VUOLE TORNARE IN TV! L’EX MISS ITALIA SI È AFFIDATA ALL’AGENZIA “NOTORIA” – RAI DUE PUNTA SUGLI SPOGLIARELLI – MADDALENA CORVAGLIA IN VACANZA, MA PER POCO: PRESTO TORNERÀ A MILANO PER UNA NUOVA TRASMISSIONE – L’ATTRICE E CONDUTTRICE AMA I REALITY E IMITA LA BERTÈ – CHI È IL CAMPIONE OLIMPICO CHE FECE GIRARE LA TESTA A VALERIA MARINI, E ORA SI È DATO AL CINEMA?
DAGOREPORT! DOMANI SALTA IL GOVERNO DRAGHI? PROBABILE, PROBABILISSIMO, ANZI NO - L’INCONTRO A CORTONA TRA LETTA E CONTE È STATO “TRANCHANT”, VALE A DIRE DURISSIMO. NON SOLO, COME RIPORTANO I GIORNALI DI OGGI, "SE M5S ROMPE CON IL GOVERNO, STOP ALL'ALLEANZA CON IL PD NEL 2023". AL CONTE FURIOSO, ENRICHETTO HA FATTO PRESENTE CHE LA SUA IDEA, IN CASO DI STRAPPO E DIMISSIONI DI DRAGHI, DI PROSEGUIRE CON UN GOVERNO TECNICO A GUIDA DANIELE FRANCO - COSA CHE PERMETTEREBBE AI PENTASTELLATI DI SCAVALCARE SETTEMBRE E INTASCARE L’AGOGNATO VITALIZIO – È SOLO UN SUO PIO DESIDERIO - ANCHE SE MATTARELLA NON HA ALCUNA INTENZIONE DI SCIOGLIERE IL PARLAMENTO, SARÀ IL PD A NON ACCETTARE UN GOVERNO CON APPOGGIO ESTERNO DEI GRILLINI NÉ UN ESECUTIVO TECNICO. A QUEL PUNTO, IL PD CHIEDERÀ SUBITO IL VOTO POLITICO ANTICIPATO
SAPORE DI SALASSO – QUELLE DI QUEST’ANNO SARANNO LE VACANZE PIÙ CARE DEGLI ULTIMI 50 ANNI PER GLI ITALIANI! IL PREZZO DEI VOLI INTERNAZIONALI È SCHIZZATO DI OLTRE IL 124%, QUELLO DELLE SPIAGGE DEL 15 – SECONDO IL CODACONS, UNA VACANZA TIPO DI 10 GIORNI ARRIVERÀ A COSTARE IL 20% IN PIÙ RISPETTO AL 2021, PASSANDO DA UNA MEDIA DI 996 EURO A PERSONA A CIRCA…
LA RICONOSCETE? QUESTA BOMBASTICA 26ENNE HA DECISO DI MANDARE IN TILT I PIPPAROLI CON UNA FOTO MENTRE PRENDE IL SOLE COMPLETAMENTE NUDA E CON LE CHIAPPE IN BELLA MOSTRA: DA SEMPRE È CONSIDERATA UNA “SORELLA DI”, MA NEL VUOTO PNEUMATICO DEI SOCIAL È RIUSCITA A FARSI STRADA PURE LEI – DA POCO È TORNATA SINGLE: LA CACCIA AL NUOVO FIDANZATO È GIÀ APERTA…
SUPER SINNER SHOW: UN ANGELO VESTITO DI BIANCO INCANTA WIMBLEDON. DOPO TRE ORE E MEZZO DI BATTAGLIA JANNIK SPIANA ALCARAZ E VOLA AI QUARTI (ALL’ORIZZONTE C'È DJOKOVIC CHE AFFRONTA IL PERICOLO OLANDESE VAN RIJTHOVEN) - L’ALTOATESINO, CHE TUTTI DAVANO PER MORTO ANCORA PRIMA DI ENTRARE IN CAMPO, HA DOMINATO I PRIMI DUE SET, HA MANCATO DUE MATCH POINT NEL TIE BREAK DEL TERZO E ALLA FINE HA TRIONFATO TIRANDOSI FUORI DALLE DIFFICOLTÀ DA VERO CAMPIONE...
SKATE YOUR LIFE! ''CHI FA SKATE NON MANIFESTA, MA SI MANIFESTA'' - DAGO IRROMPE AL “WORLD STREET SKATEBOARDING” DI ROMA CON LA SUA LECTIOSULLA CULTURA SKATE: "RAGAZZI CHE HANNO TROVATO IN UN MOVIMENTO CHE TI STACCA DALLA TERRA IL LORO LEGAME. UN "PARADISO PEDESTRE" DI COLPI D'ANCA, GINOCCHIA ROTTE, TESTE SPACCATE, FUORI DAL QUALE IL TEMPO, LA SOCIETÀ, IL DESTINO, POSSONO TENDERE I LORO LEGITTIMI AGGUATI E LA VITA RITIRARE LE SUE PROMESSE" – DOMENICA GRAN SBALLO FINALE CON DAGO DJ - FOTO + VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
“È IL VIRUS PIÙ CONTAGIOSO ESISTENTE SULLA FACCIA DELLA TERRA” – LA BOTTA DI OTTIMISMO DI WALTER RICCIARDI, CONSIGLIERE DEL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA, SUL COVID: “IL PICCO SARÀ A FINE LUGLIO E LE PREMESSE NON SONO BUONE. IL COVID ORA PUÒ REINFETTARE PIÙ DI UNA VOLTA. ANCHE SE CI INFETTIAMO TRE VOLTE NON ACQUISIAMO UN’IMMUNITÀ DURATURA” – “LO STOP ALL’OBBLIGO DI MASCHERINE? VA BENE ACCETTARE LA CONVIVENZA MA…”