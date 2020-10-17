FLASH! LA "DEA"? NO, OGGI E' IL NAPOLI CHE GIOCA DA DIO - LA SQUADRA DI GATTUSO STA DEMOLENDO L'ATALANTA (MAI COSI' IN DIFFICOLTA'). DOPPIETTA DI LOZANO, RETE DI POLITANO. E POKER CALATO ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO DA UN DEVASTANTE OSIMHEN...

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È MORTO A 78 ANNI ALFREDO CERRUTI, DISCOGRAFICO, FONDATORE DEGLI SQUALLOR, GENIALE AUTORE TELEVISIVO: ''AVEVAMO A CHE FARE PER TUTTO IL SANTO GIORNO CON QUEGLI SCASSACAZZI DEI CANTANTI, COSÌ COMPENSAVAMO A TAVOLA CON BIGAZZI, PACE E SAVIO''. L'INTERVISTA DI PIROSO - ''DEI 7 ANNI DI FIDANZAMENTO CON MINA NON HO MAI PARLATO. IL GENTILUOMO GODE MA NON PARLA - GLI SQUALLOR VOLGARI? PARLAVAMO IL LINGUAGGIO DI TUTTI I GIORNI, SFOTTENDO IPOCRITI E BENPENSANTI. "DICIAMO PANE AL PANE, E PENE AL PENE"

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SARÀ CHE CONTE SI TAGLIA I CAPELLI DA SOLO, MA I PARRUCCHIERI CHE VI HANNO FATTO DI MALE? - LO SFOGO DI CHI HA UN CENTRO ESTETICO: ''IGIENIZZAZIONI, LINEE GUIDA RISPETTATE, SOLDI SPESI, ATTENZIONE MASSIMA. E ORA UNO STATO INADEMPIENTE, CHE NON FA CONTROLLI, NON SA GESTIRE I TRASPORTI, NON È IN GRADO DI DIRE SE E IN CHE MISURA L'ATTIVITÀ DI ESTETICA CONTRIBUISCE AI DECESSI DA COVID, NON HA ALCUN DIRITTO DI DISPORNE LA CHIUSURA'' - BURIONI RACCONTA LA STORIA DELLA PARRUCCHIERA CONTAGIOSA CHE NON HA CONTAGIATO NESSUNO DEI 139 CLIENTI