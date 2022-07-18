FLASH! "TUTTE LE PRIME PAGINE DELLA GAZZETTA CON LA MAGLIA DELL’INTER CHE FINE FARANNO?" – SI SCATENA L’IRONIA SUI SOCIAL DOPO IL PASSAGGIO DELL’ARGENTINO ALLA ROMA – ALLA “ROSEA” SONO SETTIMANE CHE DAVANO I NERAZZURRI VICINISSIMI ALLA “JOYA”. E STAMATTINA INSISTEVANO (“INTER IN AGGUATO, L’OFFERTA DELLA ROMA E’ TROPPO BASSA”). PECCATO CHE DYBALA FOSSE GIA’ IN VOLO VERSO IL PORTOGALLO PER RAGGIUNGERE IL RITIRO DEI GIALLOROSSI. NON DISTURBATE I LETTORI-TIFOSI CON I FATTI, PLEASE…

-

Condividi questo articolo


Copertine della Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala all'Inter Copertine della Gazzetta dello Sport su Paulo Dybala all'Inter

 

Condividi questo articolo

media e tv

AGENZIA NA-STIKAZZI! – DOPO AVER DETTO CHE “LE DONNE INCINTE CHE PRENDONO CHILI SVACCANO", L'INFLUENCER CHIARA NASTI PROVA A CAMBIARE TONI E PUBBLICA UNA FOTO IN BIKINI CON UN ACCENNO DI PANCINO E LA FRASE: “KG IN PIÙ CHE AMO" – MA ANCHE IN QUESTO CASO LADY ZACCAGNI, AL QUINTO MESE DI GRAVIDANZA, S’È ATTIRATA LE CRITICHE DI HATERS E PIPPAROLI DEI SOCIAL E HA SBROCCATO: “LA COSA VERGOGNOSA È CHE SIETE TUTTE MAMME CON COMMENTI SENZA UN SENSO. VI FATE IL FEGATO AMARO DA SOLE”

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute