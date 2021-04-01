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FLASH! SE LA JUVENTUS QUESTA SERA PERDE CONTRO IL NAPOLI, ANDREA PIRLO HA IL DESTINO SEGNATO E CON LUI ANCHE NEDVED E PARATICI - MAX ALLEGRI NON HA AVUTO SOLO L'INCONTRO CON ANDREA AGNELLI MA ANCHE UNA CORDIALE TELEFONATA CON JOHN ELKANN - L'ALLENATORE LIVORNESE HA DATO LA SUA DISPONIBILITA' AL RITORNO A TORINO MA SOLO ALLA FINE DELLA STAGIONE VISTO CHE NON AMA PRENDERE UNA SQUADRA IN CORSA...-
PORTE ABERTIS – NELLA TRATTATIVA TRA I BENETTON E LA CORDATA GUIDATA DA CDP IRROMPE FLORENTINO PEREZ, PATRON DEL REAL MADRID E SOCIO DEI BENETTON NEL GRUPPO SPAGNOLO ABERTIS: “STUDIAMO LA POSSIBILITÀ DI FORMARE UN GRANDE GRUPPO EUROPEO” - LA MOSSA ARRIVA ALLA VIGILIA DEL CDA CHE DEVE INIZIARE AD ESAMINARE L’OFFERTA DI CDP E DEI SUOI PARTNER. I BENETTON ORMAI SONO CONVINTI, SONO I FONDI CHE ALZANO L’ASTICELLA (PER GUADAGNARE DI PIÙ). TANT’È CHE IL PRESIDENTE DELLA HOLDING LAGHI STA CERCANDO INVESTITORI ISTITUZIONALI PER RAFFORZARE IL FRONE DEL SÌ…
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
“POSSIBILI CURE EFFICACI CONTRO IL COVID ENTRO L’ANNO” – L’IMMUNOLOGO ALBERTO MANTOVANI ACCENDE UNA SPERANZA SULLA POSSIBILITÀ DI AVERE UN’ARMA CONTRO IL VIRUS IN CORSIA: “IL SOGNO È DI DISPORRE DI UNA PILLOLA COME QUELLE PER IL VIRUS HIV, CHE RIESCA A TENERE SOTTO CONTROLLO L'INFEZIONE. CI SONO COMPOSTI IN FASE 2 DI SPERIMENTAZIONE CHE CI DANNO MOTIVI DI SPERANZA” – E SUL VACCINO ASTRAZENECA: “C’È UNA NUOVA IPOTESI CHE POTREBBE SPIEGARE I RARI CASI DI TROMBOSI…”