FLASH! SONEGO O SON DESTO? DOPO UNA MARATONA DI OLTRE TRE ORE IL VECCHIO CUORE GRANATA LORENZO SONEGO SUPERA SHAPOVALOV 7-6, 6-7, 6-4 NEL PRIMO MATCH DELLE SEMIFINALI DI COPPA DAVIS CONTRO IL CANADA - ORA MUSETTI-ALIASSIME E L'EVENTUALE DOPPIO CON BOLELLI E FOGNINI (GIA' DECISIVI CONTRO GLI USA) - LA PRIMA FINALISTA È L'AUSTRALIA... - VIDEO

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IL SOLITO DOPPIOPESISMO DELLA "GAUCHE CAVIAR": QUANDO ACCUSANO WEINSTEIN, LE VITTIME HANNO RAGIONE E LUI È UN PORCO, SE FINISCE DI MEZZO IL TUO FIDANZATO, È “LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUELLA GRAN PARACULA DI VALERIA BRUNI TEDESCHI INVOCA LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA PER SOFIANE BENNACER, IL SUO TOY BOY 25ENNE ACCUSATO DI STUPRO E VIOLENZA DA UN’INCHIESTA DI “LIBERATION”: “È CHIARO A TUTTI CHE NON È STATO ANCORA GIUDICATO, E QUESTA SCELTA EDITORIALE NON È ALTRO CHE UN PURO LINCIAGGIO MEDIATICO” – QUANDO VALERIA FECE PRESSIONE SUL COGNATO SARKOZY PER IMPEDIRE L’ESTRADIZIONE DELLA BRIGATISTA ROSSA MARINA PETRELLA (RIVENDICANDOLO COME "GESTO UMANITARIO")

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CAFONALISSIMO SBANCATO! – ALLA GALLERIA DORIA PAMPHILJ SI SONO PRESENTATI I CARICHI DA NOVANTA PER LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO “BANCOR” (DALLO PSEUDONIMO USATO DA GUIDO CARLI PER I SUOI ARTICOLI SULL’’“ESPRESSO”) – IL RICONOSCIMENTO, ISTITUITO DALL'ASSOCIAZIONE GUIDO CARLI CON IL PATROCINIO DI BANCA IFIS, È ANDATO A SIR MERVYN KING, EX GOVERNATORE DI BANK OF ENGLAND – A MODERARE LUCIA ANNUNZIATA. SONO INTERVENUTI IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO, E IL PRESIDENTE DELLA CONSOB, PAOLO SAVONA. AVVISTATI ANCHE GLI EX MINISTRI DANIELE FRANCO, TIZIANO TREU E  L’INAFFONDABILE "LAMBERTOW" DINI…

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