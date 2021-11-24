FOTO-FLASH! COME SI CONSOLA ROBERTO MANCINI DAI TORMENTI PER LA NAZIONALE? CON UNA BELLA VACANZA DI LUSSO A DUBAI! – IL CT DELL’ITALIA E IL SUO ADDOMINALE SCOLPITO SONO STATI AVVISTATI SULLA SPIAGGIA DELL’ESCLUSIVO “FOUR SEASON”. E POI ALTRI SCATTI CON LA MOGLIE SILVIA FORTINI - DOPO LA PARENTESI EMIRATINA, PER IL MANCIO E' TEMPO DI PENSARE AGLI AZZURRI E AI PLAYOFF MONDIALI...

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ROBERTO MANCINI ROBERTO MANCINI

roberto mancini al four season di dubai roberto mancini al four season di dubai

ROBERTO MANCINI A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI ROBERTO MANCINI CON LA MOGLIE A DUBAI ROBERTO MANCINI CON LA MOGLIE A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI

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"VI RACCONTO COME HO SCOPERTO I MESSAGGI TRA ICARDI E CHINA SUAREZ" - WANDA NARA ROMPE IL SILENZIO: "HO CHIESTO A MAURO: MI PERDONERESTI SE TROVASSI MESSAGGI DEL GENERE SUL MIO TELEFONO?’ E LUI HA DETTO: NO, DIVORZIEREI. LUI MI HA DETTO CHE CON LA CHINA NON ERA SUCCESSO NULLA E POI HA GIURATO CHE SE CI FOSSIMO SEPARATI SI SAREBBE RITIRATO DAL CALCIO" – LA TELEFONATA A CHINA E I MOTIVI CHE L'HANNO PORTATA A PERDONARE ICARDI – INTANTO MAXI LOPEZ RIVELA DETTAGLI HOT SU WANDA: “QUANDO LO FACEVA IMPAZZIVO…”

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