roberto mancini al four season di dubai
ROBERTO MANCINI A DUBAI ROBERTO MANCINI CON LA MOGLIE A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI
ROBERTO MANCINI roberto mancini ROBERTO MANCINI
FOTO-FLASH! COME SI CONSOLA ROBERTO MANCINI DAI TORMENTI PER LA NAZIONALE? CON UNA BELLA VACANZA DI LUSSO A DUBAI! – IL CT DELL’ITALIA E IL SUO ADDOMINALE SCOLPITO SONO STATI AVVISTATI SULLA SPIAGGIA DELL’ESCLUSIVO “FOUR SEASON”. E POI ALTRI SCATTI CON LA MOGLIE SILVIA FORTINI - DOPO LA PARENTESI EMIRATINA, PER IL MANCIO E' TEMPO DI PENSARE AGLI AZZURRI E AI PLAYOFF MONDIALI...-
roberto mancini al four season di dubai
ROBERTO MANCINI A DUBAI ROBERTO MANCINI CON LA MOGLIE A DUBAI ROBERTO MANCINI A DUBAI
ROBERTO MANCINI roberto mancini ROBERTO MANCINI
E L'ITALIA CHE FA? - SI È DIMESSO IL SETTIMO INVIATO SPECIALE DELL'ONU PER LA LIBIA IN DIECI ANNI - JAN KUBIS HA LASCIATO L'INCARICO A SORPRESA, A UN MESE DALLE IPOTETICHE ELEZIONI PRESIDENZIALI PREVISTE PER IL 24 DICEMBRE - ERA FINITO SOTTO ACCUSA PER AVER GESTITO MALE LA FASE PREPARATORIA ALLE URNE E LA DEFINIZIONE DELLA LEGGE ELETTORALE, LASCIANDO TROPPO SPAZIO AL GOVERNO DI TOBRUK…
CHI PRENDE TIM TROVA UN TESORO - IL VALORE REALE DI TELECOM È BEN PIÙ ALTO DEGLI 11 MILIARDI ASSEGNATI DAL FONDO KKR. CHE INFATTI È GIÀ DISPOSTO A RITOCCARE AL RIALZO L’OFFERTA ARRIVANDO A 70-80 CENTESIMI PER AZIONE - GLI AMERICANI PROPENDONO PER UNO SPEZZATINO, PER MONETIZZARE AL MASSIMO L’INVESTIMENTO (CHE È L’UNICO OBIETTIVO DI UN FONDO): SCORPORANDO LA HOLDING NON QUOTATA E LE ATTIVITÀ DELLA RETE, IL VALORE POTREBBE ARRIVARE DI SICURO OLTER I 16 MILIARDI
"VI RACCONTO COME HO SCOPERTO I MESSAGGI TRA ICARDI E CHINA SUAREZ" - WANDA NARA ROMPE IL SILENZIO: "HO CHIESTO A MAURO: MI PERDONERESTI SE TROVASSI MESSAGGI DEL GENERE SUL MIO TELEFONO?’ E LUI HA DETTO: NO, DIVORZIEREI. LUI MI HA DETTO CHE CON LA CHINA NON ERA SUCCESSO NULLA E POI HA GIURATO CHE SE CI FOSSIMO SEPARATI SI SAREBBE RITIRATO DAL CALCIO" – LA TELEFONATA A CHINA E I MOTIVI CHE L'HANNO PORTATA A PERDONARE ICARDI – INTANTO MAXI LOPEZ RIVELA DETTAGLI HOT SU WANDA: “QUANDO LO FACEVA IMPAZZIVO…”
CAFONALINO - LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA SI APRE CON "JULIUS CAESAR" - AVVISTATI IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI (CON MASCHERINA POSTICCIA), PAOLA SEVERINO, IL NEO SINDACO DI ROMA ROBERTO GUALTIERI CON ALLEGATO L'ASSESSORE ALLA CULTURA MIGUEL GOTOR, ACCOLTI DAL SOVRINTENDENTE CARLO FUORTES - A FINE SPETTACOLO TUTTI A MAGNA' IN UN HOTEL A VIA NAZIONALE, CON TANTO DI SORPRESA PER IL SINDACO… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
LA TERZA DOSE SARÀ L’ULTIMA? - LA COMUNITÀ SCIENTIFICA PER UNA VOLTA SEMBRA D’ACCORDO: DOPO IL “BOOSTER” NON DOVREBBE ESSERCI LA NECESSITÀ DI UNA NUOVA VACCINAZIONE. LA QUARTA DOSE POTREBBE ESSERE NECESSARIA, MA SOLO PER LA FASCIA DELLA POPOLAZIONE DEI COSIDDETTI “FRAGILI”