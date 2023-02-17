FOTO FLASH - A LOTI' MA ALLORA È UN VIZIO! CONTRO IL CLUJ NON E' LA PRIMA VOLTA CHE "LOTIRCHIO" SI E' ADDORMENTATO ALLO STADIO - IN UNA FOTO, DIVENTATA VIRALE ONLINE, SI VEDE IL PATRON BIANCOCELESTE CHE SI "ABBIOCCA" (INSIEME A TARE) DURANTE LA PARTITA CONTRO L'ATALANTA. MA CHI LI PROGETTA I SEGGIOLINI DELL'OLIMPICO, LA EMINFLEX? OPPURE IL TANTO DECANTATO SARRI-BALL ALLA FINE E' MEJO DE 'NA CAMOMILLA?

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PILLOLE DI GOSSIP – FEDEZ E LA FERRAGNI NON SONO ANDATI DALL’AVVOCATO PER LA SEPARAZIONE MA IN UNO STUDIO MEDICO PER UNA TERAPIA DI COPPIA - FRANCESCO MANGO, MARITO DI VIOLA VALENTINO, HA CONFESSATO DI AVER PRESO UNA COTTA ANNI FA PER VLADIMIR LUXURIA, MA TRA LORO NON È SUCCESSO NIENTE IN QUANTO LUI SI DEFINISCE “BISESSUALE PLATONICO” (QUALSIASI COSA VOGLIA DIRE) – NON E’ STATO LDA (IL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO) A NON SALUTARE A SANREMO I CUGINI DI CAMPAGNA MA UN ALTRO CANTANTE - “ME LO HAI MESSO DENTRO”, DICE SARAH ALTOBELLO A ATTILIO ROMITA. DI COSA SI PARLAVA? - L’INCAZZATURA DI ANTONELLA FIORDELISI…

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