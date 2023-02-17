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CLAUDIO LOTITO DORME IN TRIBUNA DURANTE LAZIO CLUJ CLAUDIO LOTITO DORME DURANTE LAZIO ATALANTA
FOTO FLASH - A LOTI' MA ALLORA È UN VIZIO! CONTRO IL CLUJ NON E' LA PRIMA VOLTA CHE "LOTIRCHIO" SI E' ADDORMENTATO ALLO STADIO - IN UNA FOTO, DIVENTATA VIRALE ONLINE, SI VEDE IL PATRON BIANCOCELESTE CHE SI "ABBIOCCA" (INSIEME A TARE) DURANTE LA PARTITA CONTRO L'ATALANTA. MA CHI LI PROGETTA I SEGGIOLINI DELL'OLIMPICO, LA EMINFLEX? OPPURE IL TANTO DECANTATO SARRI-BALL ALLA FINE E' MEJO DE 'NA CAMOMILLA?-
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PILLOLE DI GOSSIP – FEDEZ E LA FERRAGNI NON SONO ANDATI DALL’AVVOCATO PER LA SEPARAZIONE MA IN UNO STUDIO MEDICO PER UNA TERAPIA DI COPPIA - FRANCESCO MANGO, MARITO DI VIOLA VALENTINO, HA CONFESSATO DI AVER PRESO UNA COTTA ANNI FA PER VLADIMIR LUXURIA, MA TRA LORO NON È SUCCESSO NIENTE IN QUANTO LUI SI DEFINISCE “BISESSUALE PLATONICO” (QUALSIASI COSA VOGLIA DIRE) – NON E’ STATO LDA (IL FIGLIO DI GIGI D'ALESSIO) A NON SALUTARE A SANREMO I CUGINI DI CAMPAGNA MA UN ALTRO CANTANTE - “ME LO HAI MESSO DENTRO”, DICE SARAH ALTOBELLO A ATTILIO ROMITA. DI COSA SI PARLAVA? - L’INCAZZATURA DI ANTONELLA FIORDELISI…
ABBIAMO LA PRIMA PREGIUDICATA DEL GOVERNO MELONI - AUGUSTA MONTARULI, SOTTOSEGRETARIA DI FRATELLI D'ITALIA ALL'UNIVERSITÀ, È STATA CONDANNATA IN VIA DEFINITIVA A UN ANNO E SEI MESI PER PECULATO – È L'ULTIMO ATTO DEL PROCESSO SULLE “SPESE PAZZE” DELLA REGIONE PIEMONTE. TRA GLI ACQUISTI “ECCENTRICI” CONTESTATI ALL'ALLORA CONSIGLIERA REGIONALE C'È ANCHE UN MANUALE DI GIOCHI EROTICI, “SEXPLORATION” – ORA ALLA SUA GRANDE AMICA GIORGIA MELONI NON RESTA CHE INVITARLA A RASSEGNARE LE DIMISSIONI...
L’INCHIODATA DEI CINESI DI SINOCHEM: “NON ABBIAMO ALCUN PIANO PER VENDERE LA PARTECIPAZIONE IN PIRELLI” – MA RESTA PIÙ DI UN DUBBIO SULLE TEMPISTICHE: L’INDISCREZIONE DI BLOOMBERG È USCITA MERCOLEDÌ, E IL GRUPPO HA ASPETTATO PIÙ DI UN GIORNO PER SMENTIRE – SENZA CONSIDERARE LA CURIOSA COINCIDENZA DELLA VISITA DEL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, WANG YI, IN ITALIA. ERA UN MESSAGGIO DEL GOVERNO DI PECHINO?
CORNUTO E MAZZIATO! – DOPO 12 ANNI DI MATRIMONIO, SENZA AVER MAI FATTO SESSO, UNA COPPIA HA DIVORZIATO. IL POVERO UOMO, CHE HA SCOPERTO CHE LA MOGLIE GLI METTEVA LE CORNA CON UN ALTRO, DOVRÀ PURE PAGARLE UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI 750 EURO – CHISSÀ COME DEV’ESSER STATO IL LORO MATRIMONIO DURATO PIÙ DI UN DECENNIO SENZA AVER MAI ESSERSI DIVERTITI SOTTO LE COPERTE…
MICHAEL JORDAN FA 60 – AUDISIO: E’ STATO LO SPORTIVO PIÙ BRAVO A VENDERSI (BRAND E LOGO). LA SUA MAGLIA NUMERO 23 DEI CHICAGO BULLS, INDOSSATA NELL’ULTIMO TITOLO NBA NEL 1998 È STATA VENDUTA DA SOTHEBY’S PER 10,1 MILIONI DI DOLLARI. BRAVISSIMO A FARE LA LINGUACCIA E A VENDERE SCARPE, UN PO’ MENO A PROTESTARE CONTRO L’UCCISIONE DEI NERI. LUI SI È SCUSATO PER LA FRASE INFELICE DEL SUO DISIMPEGNO (“ANCHE I REPUBBLICANI COMPRANO SNEAKERS“) - IL SUO DIVORZIO NEL 2008 È STATO TRA I PIÙ CARI – IL FILM CON BEN AFFLECK - VIDEO
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SUL COVID XI JINPING CONTINUA A PRENDERCI PER IL CULO – IL BOLLETTINO UFFICIALE DEL POLITBURO DEL PARTITO COMUNISTA ANNUNCIA LA “GRANDE E DECISIVA VITTORIA DELLA CINA” SUL CORONAVIRUS – SECONDO I DATI UFFICIALI, A PECHINO È STATO INFETTATO L'80% DELLA POPOLAZIONE, I GUARITI SONO STATI 200 MILIONI, MENTRE I MORTI TOTALI NEL PAESE POCO PIÙ DI 83MILA – NUMERI CHE LASCIANO MOLTO SCETTICA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA INTERNAZIONALE, SECONDO CUI I DECESSI DOVREBBERO ESSERE STATI INTORNO AL MILIONE…