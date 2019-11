GIU' IL BERRETTO DAVANTI AL “MAESTRO” BERRETTINI – LA SCONFITTA DI MONFILS A PARIGI MANDA L’AZZURRO ALLE ATP FINALS DI LONDRA: E’ IL TERZO ITALIANO (DOPO PANATTA E BARAZZUTTI) CHE GIOCHERA’ "IL TORNEO DEI MAESTRI" - E' IL CULMINE DI UNA STAGIONE SPETTACOLARE PER IL TENNISTA ROMANO PASSATO DAL NUMERO 54 ALLA TOP TEN - "I GIOVANI AZZURRI HANNO IMPARATO DAGLI ERRORI DEL PASSATO. NON CHIAMIAMOLI PIU' MAMMONI..."

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Paolo Rossi per repubblica.it

VERDONE BERRETTINI

Ebbene sì: la stagione tennistica 2019 resterà negli annali della storia del nostro movimento. Oggi lo si può sostenere con certezza: Matteo Berrettini accede alle Atp Finals in programma a Londra dal 10 novembre. E' il terzo italiano della storia, dopo Adriano Panatta (1975 a Stoccolma) e Corrado Barazzutti (1978 a New York) e, per il 23enne romano, è il culmine di un finale di stagione spettacolare iniziato con la semifinale Slam agli US Open e proseguito con l'ingresso nei Top Ten della classifica mondiale.

Berrettini dunque si divertirà con gli altri 'Maestri': Nadal, Djokovic, Federer, Medvedev, Thiem, Tsitsipas e Zverev. Non male per l'intero movimento azzurro, che ha potuto registrare l'ingresso di otto italiani nei primi 100 del mondo, la vittoria di Fabio Fognini al Master 1000 di Montecarlo e ora anche a partecipazione di Jannik Sinner al Next Gen di Milano, e il 18enne della val Pusteria è l'ultimo campione annunciato. L'Italia ha atteso per anni un altro Panatta, che aveva ereditato le gesta di Pietrangeli. La primavera azzurra, prima sperata e invocata, è ora diventata una certezza: i giovani tennisti italiani hanno imparato dagli errori del passato, sono diventati cittadini del mondo e anche dei professionisti veri. Non chiamiamoli più mammoni.

