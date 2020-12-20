ILICIC SHOW, L’ATALANTA TRAVOLGE LA ROMA – SOTTO DI UNA RETE GASP FA ENTRARE LO SLOVENO CHE CAMBIA LA PARTITA CON DUE ASSIST E UN GOL PAZZESCO – I GIALLOROSSI PERDONO ANCORA UNO SCONTRO DIRETTO E SUBISCONO, DOPO IL POKER DI NAPOLI, ANCORA QUATTRO RETI. CON LA SQUADRA SULLE GAMBE PERCHE’ FONSECA HA TARDATO NEL FARE I CAMBI ALL’INIZIO DEL SECONDO TEMPO? - ZAPATA: "L'ATALANTA E' TORNATA? NON E' MAI ANDATA VIA"

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Da gazzetta.it

 

Un tempo per illudersi e uno per crollare e perdere la scia delle tre squadre di testa. La Roma, avanti di un gol per un’ora, è stata ribaltata dall’Atalanta che - orfana del Papu Gomez "in castigo" - ha colpito con Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic. La Roma ha approfittato subito di un errore difensivo dei nerazzurri per colpire con Dzeko, che su assist da sinistra di Mkhitaryan ha avuto tutto il tempo e lo spazio per sistemarsi il pallone e colpire indisturbato a rete.
 
La squadra di Fonseca ha tenuto per un po’ in mano la partita e ha avuto l’occasione per il 2-0 con Spinazzola, che con un pallonetto ha cercato di sorprendere Gollini in uscita, ma ha colpito il palo. Inizio di riprese tambureggiante da parte dell’Atalanta, che ha sfiorato subito il pari con Malinovskyi e lo ha ottenuto al 59’ con un destro potente di Zapata. Poi i nerazzurri, approfittando di una Roma sulle gambe, hanno dilagato. Al 70’ cross di Ilicic e perfetto stacco di testa di Gosens per il raddoppio (non perfetto Mirante). E due minuti dopo terzo gol atalantino con Muriel, entrato da pochi secondi. All'85' ubriacante azione di Ilicic e 4-1.

 

 

 

 

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