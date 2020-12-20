Da gazzetta.it
ATALANTA ROMA ATALANTA ROMA atalanta roma
ILICIC SHOW, L’ATALANTA TRAVOLGE LA ROMA – SOTTO DI UNA RETE GASP FA ENTRARE LO SLOVENO CHE CAMBIA LA PARTITA CON DUE ASSIST E UN GOL PAZZESCO – I GIALLOROSSI PERDONO ANCORA UNO SCONTRO DIRETTO E SUBISCONO, DOPO IL POKER DI NAPOLI, ANCORA QUATTRO RETI. CON LA SQUADRA SULLE GAMBE PERCHE’ FONSECA HA TARDATO NEL FARE I CAMBI ALL’INIZIO DEL SECONDO TEMPO? - ZAPATA: "L'ATALANTA E' TORNATA? NON E' MAI ANDATA VIA"-
Da gazzetta.it
ATALANTA ROMA ATALANTA ROMA atalanta roma
COME MAI SULLA STORIA TRA GABER E MARIANGELA MELATO, OMBRETTA COLLI NON DICE NULLA? – LA MOGLIE E MUSA DEL "SIGNOR G" PARLA DELL’ARTISTA SCOMPARSO 18 ANNI FA E DEL SUO RAPPORTO CON GRILLO MA TACE SULLA TORMENTATA LIAISON TRA GABER E L’ATTRICE - UNA STORIA NOTA NELL’AMBIENTE, MA QUASI SEMPRE TACIUTA FORSE PERCHÉ QUEL BIRICHINO DI GABER AVEVA FAMIGLIA… - VIDEO
CI VORREBBE UN CHURCHILL - MAI COME ORA SERVIREBBE UN LEADER CAPACE DI DIRE LA VERITÀ AL SUO POPOLO ("NON HO ALTRO DA OFFRIRE CHE SANGUE, FATICA, LACRIME E SUDORE!"), A DIFFERENZA DI TRUMP CHE DEFINI' IL COVID "QUASI INNOCUO" O DEL MERLUZZONE BORIS JOHNSON - L'EX PREMIER BRITANNICO FACEVA LE SUE SCENEGGIATE AGLI OSPITI IN VESTAGLIA ROSSA O USCIVA NUDO DALLA VASCA PER RISPONDERE AL TELEFONO - I PARTICOLARI INEDITI NEL LIBRO "SPLENDORE E VILTA'"
TE LA DÒ IO LA PRIVACY! UNA SOCIETÀ CHIAMATA CAPELLA SPACE HA LANCIATO UN SATELLITE IN GRADO DI ACQUISIRE IMMAGINI RADAR DI QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI GIORNO O DI NOTTE. LA RISOLUZIONE È COSÌ NITIDA CHE PUOI VEDERE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE STANZE - È INQUIETANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA PRIVACY? SICURO. I CLIENTI POTREBBERO ESSERE GOVERNI CHE MONITORANO UN AEROPORTO DI UNO STATO OSTILE IN CUI GLI AEREI SONO NASCOSTI SOTTO UNA TETTOIA. POTREBBERO ESSERE ANCHE ESSERE SCIENZIATI CHE SCRUTANO ATTRAVERSO LE SPESSE NUVOLE DELLA FORESTA PLUVIALE AMAZZONICA PER MONITORARE LA DEFORESTAZIONE. È QUI CHE ENTRA IN GIOCO QUELLA VISIONE CHE PENETRA NEL MURO... - VIDEO
AMAZON TI FA LA TAC - IL COLOSSO DI JEFF BEZOS POTRÀ REALIZZARE MAGLIETTE SU MISURA A 25 DOLLARI - COME? LE RIPRESE CON LA VIDEOCAMERA DELLO SMARTPHONE CONSENTIRANNO A UN SOFTWARE DI ELABORARE UN MANICHINO DIGITALE LE CUI PROPORZIONI COINCIDONO CON IL FISICO DELL’ACQUIRENTE. IL DISPOSITIVO SI TRASFORMA IN UNA SORTA DI “BODY SCANNER” - E I PROBLEMI DI PRIVACY?
IL COVID NEL PALLONE - CASERTANA-VITERBESE DA PAZZI: "IN CAMPO IN 9 E CON LA FEBBRE" - LA SOCIETÀ CAMPANA AVEVA CHIESTO IL RINVIO AVENDO BEN 15 GIOCATORI POSITIVI: AL RIFIUTO DELLA SQUADRA AVVERSARIA È SCESA IN CAMPO IN INFERIORITÀ. POI L'INTERVENTO DELL'ASL CHE HA EFFETTUATO DEI TAMPONI RAPIDI PER 3 GIOCATORI FEBBRICITANTI DELLA CASERTANA - LE POSIZIONI DEI DUE CLUB E DELLA LEGA PRO
CAFONALINO AL BACIO – COMPIE 50 ANNI “BOCCA”, IL DIVANO CULT A FORMA DI LABBRA DI GUFRAM, E ALLA GALLERIA "RESTELLIARTCO" SI FESTEGGIA CON UNA PERFORMANCE SEXY DI ELENA RIVOLTINI – ISPIRATO ALLE LABBRA DI MAE WEST NEL RITRATTO DI DALÌ, IL DIVANO È UNO DEGLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ FAMOSI E SENSUALI...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“AL MOMENTO NON CI SONO PROVE CHE LA MUTAZIONE DEL COVID POSSA RENDERE LE VACCINAZIONI MENO PROTETTIVE” - LA VARIANTE DEL COVI SCOPERTA IN GRAN BRETAGNA È IL COLPO DI SFIGA DI CUI NON AVEVAMO BISOGNO: HA UNA CAPACITÀ DI TRASMISSIONE PIÙ ALTA DEL 70% RISPETTO A QUELLA FINORA CIRCOLANTE - L'INFETTIVOLOGO GALLI: "NON CREDO CHE QUESTO CEPPO SIA IN GRADO DI RENDERE I VACCINI INUTILI, NON MI FASCEREI LA TESTA" - QUELLA “INGLESE” NON È LA PRIMA MUTAZIONE DEL CORONAVIRUS A CUI ASSISTIAMO -