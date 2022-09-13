Sebastiano Siviglia ?? (D)#Lazio | 2004-2010
? 158 ? 10#LazioNostalgia @Totti | #29marzo 1973 ? pic.twitter.com/Aa1Hm72iR0— SS Lazio Nostalgia (@LazioNostalgia) March 29, 2022
sebastiano siviglia derby 2005 totti derby 2005
“TOTTI, SEI CORNUTO” – L’EX DIFENSORE DELLA LAZIO SEBASTIANO SIVIGLIA AVEVA PREVISTO TUTTO: LO SCAZZO STRACULT NEL DERBY DELL'OTTOBRE 2005 QUANDO "IL PUPONE", DOPO UNA MARCATURA UN PO’ TROPPO ARCIGNA, LO APOSTROFO’ CON UN CICLOPICO: “’A FROCIO” – LA RISPOSTA DEL DIFENSORE CON TANTO DI GESTO DELLE DITA E’ PURA COMMEDIA ALL’ITALIANA – VIDEO-
Sebastiano Siviglia ?? (D)#Lazio | 2004-2010
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sebastiano siviglia derby 2005 totti derby 2005
LA RICONOSCETE DAI PIEDI O DALLE POETICHE CHIAPPE? - SUI SOCIAL SI DA' UN TONO CON FRASETTE ACCHIAPPALIKE (“SE CON UN TACCO TI VEDRAI ALTA, CON L’AMORE PER TE STESSA TI VEDRAI IMMENSA”). PECCATO SOLO PER L’ERRORE NELLA DIDASCALIA: FRIDA KAHLO DIVENTA "GRIDA KHALO". I COMMENTI SONO AL VETRIOLO: “CACIOTTARA ERI E RIMANI”; “QUESTO POST FRIDA VENDETTA!“. DI CHI SI TRATTA?
“IL MONDO È CAMBIATO, MA NON IN MEGLIO” – IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE GIULIANO AMATO SALUTA I GIUDICI DELLA CONSULTA EVIDENZIANDO IL RISCHIO DEL "CAOS ISTITUZIONALE" SE “CIASCUN POTERE NON RISPETTA I SUOI LIMITI”. IL DOTTOR SOTTILE SI RIVOLGE AL PARLAMENTO: "DA LÌ ARRIVA IL SILENZIO OPPURE VOCI DISCORDI AL SUO INTERNO CHE BLOCCANO LE DECISIONI" - E HA PARLATO DI "BARRIERE NAZIONALI" CONTRO IL DIRITTO COMUNE EUROPEO - PER LA SUCCESSIONE SCIARRA, DE PRETIS O ZANON (LA SCELTA A MAGGIORANZA PERCHE’NON VALE IL CRITERIO DELL’ANZIANITA’)
ALTRO CHE ROLEX E BIRKIN, TOTTI E ILARY SI CONTENDONO UN TESORO MULTIMILIONARIO – LA VILLA ALL'EUR DA 10 MILIONI DI EURO E QUELLA A SABAUDIA, UN PATRIMONIO DI UN CENTINAIO DI MILIONI ACCUMULATO IN 20 ANNI, LE SETTE SOCIETÀ NEL SETTORE IMMOBILIARE, I NEGOZI IN AFFITTO, LA SCUOLA CALCIO... – ECCO TUTTO QUELLO CHE C'È IN BALLO NELLA TELENOVELA AVVELENATA TRA IL “PUPONE” E L'EX LETTERINA
UN MUCCHIO DI TRIBUTI INCR-EDIBILI – I CAPI DEI PARCHI REALI HANNO CHIESTO AI SUDDITI DI SMETTERLA DI PORTARE PANINI CON LA MARMELLATA NEI PUNTI IN CUI MIGLIAIA DI PERSONE IN QUESTI GIORNI STANNO LASCIANDO FIORI PER OMAGGIARE QUEEN ELIZABETH – LA REGINA E L’ORSO PUDDINGTON NE ANDREBBERO GHIOTTI, MA L’ENORME QUANTITÀ DI PANE E MARMELLATA STAREBBE ATTIRANDO GLI INSETTI DA TUTTO IL REGNO... - VIDEO
LA VITA E’ TUTTA UN "POZ" – IL DISCORSO MOTIVAZIONALE DI GIANMARCO POZZECCO ALL’ITALBASKET PRIMA DELLA PARTITA CON LA SERBIA E IL QUIZ A PREMI (IN PALIO 40 EURO) – “IN QUALE STATISTICA SIAMO PRIMI COME SQUADRA?” “MIGLIOR DIFESA”. DOPO LA RISPOSTA GIUSTA DI TESSITORI, IL "POZ" SCHERZA: “PEZZO DI MERDA, DOVE L’HAI LETTO? SAPETE COSA SIGNIFICA QUESTO? CHE OGGI…" - VIDEO
CAFONALINO DEL PREMIOLINO – A MILANO SONO STATI CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI PIÙ AMBITI DEL GIORNALISMO ITALIANO. AL SALONE D’ONORE DELLA TRIENNALE SEMBRAVA UNA CENA AZIENDALE ORGANIZZATA DA CAIRO: C’ERANO FORMIGLI, MENTANA E GABRIELE MICALIZZI, SILVIA SCIORILLI BORRELLI E LA SEMPREVERDE NATALIA ASPESI (MOLTO PIÙ GIOVANILE DI TANTI COLLEGHI IN SALA…)
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“CI ASPETTIAMO UNA STAGIONE INFLUENZALE AD ALTA INTENSITÀ” – GIANNI REZZA, DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE, CI METTE IN GUARDIA: "È IMPORTANTE VACCINARSI, QUEST'ANNO ABBIAMO TUTTE LE CONDIZIONI PER NUMERI ALTI PERCHÉ SAREMO SENZA PROTEZIONI COME MASCHERINE E DISTANZIAMENTO”