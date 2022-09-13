“TOTTI, SEI CORNUTO” – L’EX DIFENSORE DELLA LAZIO SEBASTIANO SIVIGLIA AVEVA PREVISTO TUTTO: LO SCAZZO STRACULT NEL DERBY DELL'OTTOBRE 2005 QUANDO "IL PUPONE", DOPO UNA MARCATURA UN PO’ TROPPO ARCIGNA, LO APOSTROFO’ CON UN CICLOPICO: “’A FROCIO” – LA RISPOSTA DEL DIFENSORE CON TANTO DI GESTO DELLE DITA E’ PURA COMMEDIA ALL’ITALIANA – VIDEO

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“IL MONDO È CAMBIATO, MA NON IN MEGLIO” – IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE GIULIANO AMATO SALUTA I GIUDICI DELLA CONSULTA EVIDENZIANDO IL RISCHIO DEL "CAOS ISTITUZIONALE" SE “CIASCUN POTERE NON RISPETTA I SUOI LIMITI”. IL DOTTOR SOTTILE SI RIVOLGE AL PARLAMENTO: "DA LÌ ARRIVA IL SILENZIO OPPURE VOCI DISCORDI AL SUO INTERNO CHE BLOCCANO LE DECISIONI" - E HA PARLATO DI "BARRIERE NAZIONALI" CONTRO IL DIRITTO COMUNE EUROPEO - PER LA SUCCESSIONE SCIARRA, DE PRETIS O ZANON (LA SCELTA A MAGGIORANZA PERCHE’NON VALE IL CRITERIO DELL’ANZIANITA’)

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