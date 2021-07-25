(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini e' bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile (ANSA).
NON C’È DUE SENZA TRE! – ARRIVA LA TERZA MEDAGLIA PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020: ELISA LONGO BORGHINI È BRONZO NELLA PROVA SU STRADA IN LINEA DI CICLISMO FEMMINILE…-
(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini e' bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile (ANSA).
LA SINISTRA RIPARTA DA MARGHERITA AGNELLI – “IL FATTO”: “ORMAI VA DETTO. LA MADRE DI JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN VA ANNOVERATA TRA LE EROINE DEL SOCIALISMO ITALIANO, TIPO ANNA KULISCIOFF O MARIA GOIA. A DIFFERENZA DELLE MADRINE DEL MOVIMENTO, MARGHERITA LAVORA DIETRO LE LINEE NEMICHE, DOVE, CON INCISIVE AZIONI DI SABOTAGGIO, PROVA A MOSTRARE AL PROLETARIATO DI CHE LACRIME GRONDI E DI CHE SANGUE IL POTERE CHE LO OPPRIME E QUALI SIANO I SENTIMENTI E LA MORALITÀ DI CUI SI NUTRONO LE BELLE FAMIGLIE DEL CAPITALISMO ITALIANO…”
CAFONALINO - C'ERA MEZZA RAI AL 50ESIMO COMPLEANNO DEL CONDUTTORE BEPPE CONVERTINI AL COLLE OPPIO DI ROMA: IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA COL VICEDIRETTORE GIOVANNI ANVERSA, VINCENZO GALLUZZO, IL CAPOPROGETTO DI “UNO WEEKEND”, INGRID MUCCITELLI E IL COMPAGNO MAURO MASI - VALERIA MARINI MEJO DI MARYLIN INTONA “HAPPY BIRTHDAY” MENTRE TUTTI SI FIONDANO SULLA TORTA TRA FLASH E PAILLETTES, SPACCHI E SCOLLATURE, LABBRA GONFIATE, TACCHI E TETTE ASSASSINE… - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…