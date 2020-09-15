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PEGGIO DI GAGLIARDINI! CLAMOROSO IN BELGIO: SBAGLIA IL GOL A UN MILLIMETRO DALLA PORTA - IL CENTROCAMPISTA DEL MECHELEN VRANCKX SI È TROVATO LA PORTA SPALANCATA E IL PALLONE SUI PIEDI PRONTO SOLO PER ESSERE APPOGGIATO IN RETE. ECCO COSA E’ RIUSCITO A COMBINARE (CI VUOLE DEL TALENTO SOPRAFFINO PER SBAGLIARE UNA RETE DEL GENERE) - VIDEO-
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''IL POSTINO VIENE SEMPRE DUE VOLTE'' - (VIDEO E FOTO HARD) LI RICONOSCETE? SONO DUE ICONE DEL CINEMA PORNO ITALIANO E SI SONO INCONTRATI SUL PALCO A MILANO. UNO È UN VOLTO (E NON SOLO) NOTO: FRANCO TRENTALANCE, CLASSE 1955, TRA I PIÙ APPREZZATI ATTORI DI FILM PER ADULTI. L'ALTRO (1949) INVECE STAVA DIETRO LA TELECAMERA ED È L'AUTORE DI TITOLI COME "SCHIZZI A PARTE" E "IL POSTINO VIENE SEMPRE DUE VOLTE", FILM CHE VANTAVANO SCENEGGIATURE CON TRAMA, COSTUMI RICERCATI E STUDIATE LOCATION. CHI È?
AVETE MAI LETTO UNA COSA PIÙ RIDICOLA? LA MAIL DI CASALEGGIO CHE METTE ALLA GOGNA LA CASTA INGORDA DI SOLDI PUBBLICI. DI CHI SI TRATTA? DEL MOVIMENTO 5 STELLE! CON UN MESSAGGIO AGLI ISCRITTI ALLA DECREPITA PIATTAFORMA ROUSSEAU, IL GURU JUNIOR SPIEGA CHE DOVRANNO RINUNCIARE A TANTI SERVIZI (MA QUALI?) VISTO CHE IN 50 NON VERSANO LA QUOTA DI 300 EURO MENSILI. TRA I NOMI PIÙ NOTI CI SONO LA TAVERNA, LA GRILLO E…
ADDIO CEDOLONE: ELKANN COSTRETTO A RIVEDERE L'ACCORDO DI FUSIONE FCA-PSA. AVEVA DETTO: ''I TERMINI SONO SCRITTI NELLA PIETRA'', POI GLI È CASCATO IN TESTA IL SASSOLONE DEL CORONAVIRUS E DA 5,5 MILIARDI DI EXTRA-DIVIDENDO SI È PASSATI A 2,9, CON I RESTANTI 2,6 CHE RESTERANNO NEL GRUPPO, CON LA DISTRIBUZIONE DELLA QUOTA IN FAURECIA, GRUPPO DI COMPONENTISTICA CONTROLLATO DAI FRANCESI - OGGI IN BORSA IL TITOLO VOLA A +7%
L'AMICIZIA, PRIMA DI TUTTO! - UN TUNISINO HA BLOCCATO UN TRENO ALLA STAZIONE TERMINI DI ROMA PER EVITARE CHE L’AMICO IN RITARDO LO PERDESSE: HA AZIONATO I SISTEMI D'EMERGENZA PER LA RIAPERTURA DELLE PORTE, CAUSANDO UN RITARDO DI OLTRE QUINDICI MINUTI – È INTERVENUTA LA POLIZIA CHE HA SCOPERTO CHE ENTRAMBI I TUNISINI ERANO…
UN GINOCCHIO PER TE! – IL FALLO CHOC DI SELMA BACHA, LA CAMPIONESSA 19ENNE DEL LIONE CHE HA GIÀ VINTO LA CHAMPIONS LEAGUE TRE VOLTE: DURANTE LA PARTITA CONTRO IL REIMS, IN PREDA ALLA FOGA AGONISTICA, HA DATO UNA GINOCCHIATA IN FACCIA ALL’AVVERSARIA MELISSA HERRERA – LA CALCIATRICE FERITA AL VOLTO È FINITA IN OSPEDALE E LEI… VIDEO
CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI, DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
MANCANO I BANCHI, AI BAMBINI NON RESTA CHE DISEGNARE IN GINOCCHIO PER TERRA, APPOGGIANDO IL FOGLIO SULLA SEDIA. L'IMMAGINE TREMENDA DIFFUSA DAL LIGURE TOTI È SOLO UNA TRA TANTE NEL DISASTRO DELLA ''RIPARTENZA'' DI SCUOLE IN CUI MANCANO 60MILA DOCENTI, MIGLIAIA E MIGLIAIA DI STUPIDISSIMI BANCHI A ROTELLE, O TAMPONI RAPIDI PER CAPIRE COSA HA UN BAMBINO PRIMA DI ISOLARE FAMIGLIE E CLASSI INTERE PER UNO STARNUTO, COME STA SUCCEDENDO NEGLI ASILI GIA' APERTI: MANCANO PROTOCOLLI E I PEDIATRI SONO DISPERATI