PEGGIO DI GAGLIARDINI! CLAMOROSO IN BELGIO: SBAGLIA IL GOL A UN MILLIMETRO DALLA PORTA - IL CENTROCAMPISTA DEL MECHELEN VRANCKX SI È TROVATO LA PORTA SPALANCATA E IL PALLONE SUI PIEDI PRONTO SOLO PER ESSERE APPOGGIATO IN RETE. ECCO COSA E’ RIUSCITO A COMBINARE (CI VUOLE DEL TALENTO SOPRAFFINO PER SBAGLIARE UNA RETE DEL GENERE) - VIDEO

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Da video.corriere.it

aster vranckx aster vranckx

 
Quello di Aster Vranckx si candida a essere l’errore dell’anno. Il centrocampista del Mechelen, prima divisione del campionato belga, ha sbagliato un gol praticamente già fatto.
 
Dopo un’azione confusa, con un’uscita a vuoto del portiere avversario dell’Ostende, il centrocampista si è trovato sui piedi il pallone sulla linea di porta, pronto solo per essere appoggiato in rete. Eppure Vranckx è riuscito nell’incredibile impresa di inciampare sul pallone e consentire al difensore avversario di allontanare il pallone. A causa di questo errore il Mechelen ha pareggiato la partita per 3-3.

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