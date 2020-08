"LA POSITIVITA’ DI MIHAJLOVIC? NON SI POTEVA PREVEDERE. A ME E A MIO FIGLIO FORTUNATAMENTE E’ ANDATA BENE” – PARLA PAOLO BONOLIS, PROTAGONISTA DELLA PARTITELLA A PORTO CERVO CON SINISA, FLAVIO BRIATORE, ANDREA DELLA VALLE E FABIO ROVAZZI: "NON CI SIAMO FATTI PRENDERE DAL PANICO NEMMENO PER UN ISTANTE. ABBIAMO FATTO TUTTI I CONTROLLI. SONO CERTO DI STARE BENE. QUELLI CHE FANNO IL MIO LAVORO NON POSSONO PERMETTERSI INCERTEZZE…"

ILARIA RAVARINO per il Messaggero

Con il figlio a Porto Cervo, senza sospettare di essere fianco a fianco con il virus per il tempo di una partitella di calcio e qualche foto di gruppo: oltre a Flavio Briatore, Andrea Della Valle e Fabio Rovazzi (che, fa sapere il suo entourage, tornerà fra qualche giorno a Milano e «sta benissimo, in perfetta salute», non è «in quarantena nè in isolamento, come chiunque può vedere dalle sue Instagram stories»),

sul campetto da calcio dell'Hotel Cala della Volpe, accanto a Sinisa Mihajlovic (risultato positivo al coronavirus), nella partita organizzata dal petroliere HormozVasfi, c'erano anche Paolo Bonolis e Davide Bonolis, 15 anni, secondogenito del conduttore e di Sonia Bruganelli.

Bonolis, come si sente?

«Benissimo, perché me lo chiedete?».

A Porto Cervo era sul campo con Mihajlovic che è risultato positivo: ha pensato ai rischi?

«Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il covid».

Avete fatto il tampone?

«Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze».

E suo figlio Davide? Anche lui era sul campo insieme a Sinisa, Briatore e tutti gli altri: come sta?

«State tranquilli, sta bene anche lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio».

Avete avuto paura dopo aver saputo della positività di Mihajlovic?

«Non direi. Non ci siamo fatti prendere dal panico nemmeno per un istante. Come dicevo io stesso sono abituato a fare controlli molto frequenti, conosco la procedura».

Appena ha saputo della notizia cosa ha pensato?

«Che dovevo pensare? La notizia ci ha colti completamente di sorpresa. Non potevano immaginare quello che sarebbe successo, e certamente non eravamo in grado di prevederlo. Fortunatamente ci è andata bene».

