Da leggo.it
Francesco Totti a passeggio in incognito nel centro di Roma con cappello e mascherina: nessuno lo riconosce.
FRANCESCO TOTTI francesco totti
LO RICONOSCETE? NEL GIORNO DI SAN VALENTINO SI E’ CONCESSO UNA PASSEGGIATA IN INCOGNITO PER LE STRADE DEL CENTRO DI ROMA: CON IL CAPPUCCIO E LA MASCHERINA, LA GENTE GLI PASSA VICINO E NON LO RICONOSCE. RECENTEMENTE HA CONFESSATO CHE E' DA TRENT’ANNI CHE NON RIESCE A FARSI UN GIRO IN VIA DEL COROS. DI CHI SI TRATTA? (SPOILER: E’ IL CALCIATORE PREFERITO DA DRAGHI CHE LO RITIENE UN FILOSOFO DEL CALCIO) – VIDEO-
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Francesco Totti a passeggio in incognito nel centro di Roma con cappello e mascherina: nessuno lo riconosce.
FRANCESCO TOTTI francesco totti
SAVINIO TI SALVA – A UNO DEI PIÙ SIGNIFICATIVI ESPONENTI DELLE AVANGUARDIE STORICHE, PIONIERE DEL SURREALISMO E FRATELLO DI GIORGIO DE CHIRICO, È DEDICATA UNA MOSTRA NELLE SALE DI PALAZZO ALTEMPS - UN ALLESTIMENTO DI 90 OPERE CHE NON TRALASCIA NULLA, NEMMENO L'ASPETTO UDITIVO: LA VISITA È ACCOMPAGNATA DALL'OEDIPUS REX DIRETTA DA VON KARAJAN - VIDEO
BRUNETTA TWEET! "SONO SCONCERTATO E DISPIACIUTO SUL CORRIERE.IT È STATA PUBBLICATA INSPIEGABILMENTE UNA MIA INTERVISTA DELLO SCORSO 22 GIUGNO (“BASTA SMART WORKING, I DIPENDENTI PUBBLICI TORNINO IN UFFICIO"). COME DOVEROSO RISERBO, E IN ATTESA DEL DISCORSO PROGRAMMATICO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DRAGHI, IO NON HO RILASCIATO ALCUNA INTERVISTA" – LE SCUSE DEL "CORRIERE"
SORGENTE GREEN! - “LA TRANSIZIONE ECOLOGICA GUIDA LO SVILUPPO DEL GRUPPO ANCHE NEGLI USA” – CARLO PETAGNA: ''È ORMAI NECESSARIO CONCEPIRE GLI IMMOBILI COME ASSET DOTATI DI CARATTERISTICHE CONCETTUALI E TECNOLOGICHE IN GRADO RENDERLI SEMPRE PIÙ EFFICIENTI SUL PIANO ENERGETICO, SE NON ADDIRITTURA CARBON POSITIVE"
LA SITUAZIONE AL CONFINE CON L’AUSTRIA SI FA PESANTE: 40 CHILOMETRI DI CODA AL BRENNERO PER I TAMPONI ANTI-COVID AI CAMIONISTI CHE VOGLIONO PASSARE IL VALICO AL CONFINE TRA ITALIA E AUSTRIA. PER VIAGGI LA CUI DESTINAZIONE SI TROVA IN GERMANIA, SERVE UN TAMPONE NEGATIVO EFFETTUATO NELLE 48 ORE PRECEDENTI. PER QUESTO MOTIVO SONO STATE ISTITUITE DELLE POSTAZIONI PER EFFETTUARE I TEST RAPIDI AGLI AUTOTRASPORTATORI.
CAPELLO, SENTI SCARONI – IL PRESIDENTE DEL MILAN DIFENDE IBRAHIMOVIC A SANREMO: "ZLATAN E’ UN FENOMENALE PROFESSIONISTA. OGNI COSA CHE FA HA UNA SUA LOGICA, NON MI ASPETTO…” - CAPELLO ERA STATO MOLTO CRITICO CON LA SCELTA DEL MILAN DI MANDARE IL SUO GIOCATORE ALLA KERMESSE IN UN MOMENTO DECISIVO DEL CAMPIONATO ROSSONERO
FUNERALINO – I VOLTI DEI "MINISTRABILI" DEM, ALLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, SONO TIRATI NON SOLO PER L'ULTIMO SALUTO A FRANCO MARINI, MA ANCHE PER L'INCERTEZZA SULLE SCELTE DI DRAGHI: "MA A TE HA CHIAMATO?", "NO A ME NO, NON HA CHIAMATO NESSUNO..." – L’OMELIA DEL VESCOVO DI RIETI, DOMENICO POMPILI: “È ARRIVATO A SFIORARE IL PRIMO SCRANNO DELLA REPUBBLICA, SENZA PERÒ MAI PERDERE IL CONTATTO CON L’ULTIMO DELLA SOCIETÀ” – TUTTE LE FOTO + VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
ALLELUJA: NON DOBBIAMO PIU’ FARCI TRAPANARE IL CERVELLO! - I TAMPONI SALIVARI SONO PIÙ SENSIBILI DI QUELLI NASO-FARINGEO, SOPRATTUTTO NEI SOGGETTI ASINTOMATICI E IN CHI HA UNA FORMA LIEVE DI COVID-19 - SONO EFFICACI NEL 98% DEI CASI ANCHE PERCHÈ IL PRIMO LUOGO DOVE IL VIRUS ATTECCHISCE È IL CAVO ORALE, SOLO A DISTANZA DI TEMPO SI RITROVA ANCHE A LIVELLO NASALE - LO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI SINGAPORE PUBBLICATO SU “NATURE”