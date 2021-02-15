LO RICONOSCETE? NEL GIORNO DI SAN VALENTINO SI E’ CONCESSO UNA PASSEGGIATA IN INCOGNITO PER LE STRADE DEL CENTRO DI ROMA: CON IL CAPPUCCIO E LA MASCHERINA, LA GENTE GLI PASSA VICINO E NON LO RICONOSCE. RECENTEMENTE HA CONFESSATO CHE E' DA TRENT’ANNI CHE NON RIESCE A FARSI UN GIRO IN VIA DEL COROS. DI CHI SI TRATTA? (SPOILER: E’ IL CALCIATORE PREFERITO DA DRAGHI CHE LO RITIENE UN FILOSOFO DEL CALCIO) – VIDEO

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Da leggo.it

 

Francesco Totti a passeggio in incognito nel centro di Roma con cappello e mascherina: nessuno lo riconosce.

francesco totti francesco totti TOTTI TOTTI

 

FRANCESCO TOTTI FRANCESCO TOTTI francesco totti francesco totti

 

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