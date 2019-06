SARRI ARMATI – LA JUVE ASPETTA L’ANNUNCIO DEL CHELSEA PRIMA DI ACCELERARE L’OPERAZIONE SARRI, ORA CHE IL PIANO B STA SFUMANDO E SIMONE INZAGHI VELEGGIA VERSO IL RINNOVO CON LA LAZIO – CI SAREBBE GIÀ UN’INTESA PER UN TRIENNALE, FRUTTO DEL BLITZ DI PARATICI IN INGHILTERRA DEI GIORNI SCORSI, MA ORA…

BERNARDESCHI: "SARRI? ASPETTIAMO DECISIONI CLUB"

(ANSA) - ''Sarri alla Juve? E' un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori''.

Così Federico Bernardeschi commentando da Coverciano le voci che vorrebbero il tecnico del Chelsea prossimo a sedere sulla panchina bianconera. "Bisogna rispettare il lavoro della società, abbiamo grandissimi dirigenti e un presidente sempre presente - ha aggiunto l'esterno della Juve e della Nazionale - e dunque chi verrà sarà di sicuro un allenatore da Juve''.

Nell'attesa ha ringraziato Allegri: ''Va celebrato per quanto ha fatto e vinto, un tecnico può piacere o meno ma di sicuro le sue idee e le sue caratteristiche hanno portato in alto la Juve. Conta vincere e Allegri l'ha fatto e tanto, il che non è mai semplice né scontata. Per questo merita solo applausi, è un allenatore che ha fatto la storia''.

SARRI, RIVOLUZIONE JUVE UN ALTRO GIOCO PER CONQUISTARE L' EUROPA

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Vedere in tv il trionfo del Liverpool nella finale di Champions ha rinnovato il dolore bianconero per l' eliminazione con l' Ajax, ma allo stesso tempo può essere lo stimolo giusto per tornare protagonisti in Europa. Lo pensano i dirigenti bianconeri, assenti ieri sera a Madrid e ora pronti a rivoluzione la Juve per aprire un nuovo ciclo.

Non tanto negli uomini, quanto nel gioco e nello spirito come ha dimostrato Klopp con i Reds. Per questo la strada che porta all' ingaggio del "comandante" Maurizio Sarri si fa sempre più in discesa, con un incontro tra le parti già messo in programma. Il quasi ex tecnico del Chelsea è in Italia, dopo l' incontro di venerdì con il club londinese che ha dato il via libera alla rescissione del contratto, e oggi potrebbe vedere Fabio Paratici.

Magari a Milano, dove Sarri sembrava essere sbarcato ieri a Palazzo Parigi. Un tam tam amplificato da un video in cui si vedeva lo stesso allenatore entrare nell' hotel che fa da quartier generale della Juve durante il mercato, ma le smentite e la scarsa somiglianza del soggetto hanno frenato l' ipotesi di un vertice segreto durante la finale di Champions.

Il giallo di Milano

Come in tutte le spy-story non mancano i gialli, i depistaggi e le voci. L' unica certezza è che Paratici in questi giorni è in vacanza tra Capri e Sorrento, in attesa di ricevere un premio martedì a Napoli, ma è in costante contatto con i rappresentanti di Sarri. C' è già un' intesa per un accordo triennale, frutto del blitz del ds bianconero in Inghilterra nei giorni scorsi, ma ora tutti i tasselli devono andare al loro posto.

Si aspetta l' annuncio del Chelsea e poi la Juve potrà accelerare l' operazione Sarri. Anche perché il piano B sta sfumando, visto che Simone Inzaghi è pronto a rinnovare con la Lazio dopo l' incontro chiarificatore con Lotito di ieri pomeriggio. I bianconeri vogliono muoversi sul mercato rispettando la filosofia del nuovo tecnico e del suo 4-3-3 ad alto impatto offensivo: il centrocampista Milinkovic-Savic è il primo obiettivo, anche se non sarà semplice trattare con una Lazio, mentre la rottura tra il Napoli e Hysaj è più di un indizio. «La mia volontà è quella di fare nuove esperienze - ha detto il terzino albanese, pupillo di Sarri -, conoscere un posto nuovo e tentare di vincere qualcosa. Per me l' avventura con il Napoli è finita». Il Manchester City è in pressing per ingaggiare il portoghese Cancelo, con un' offerta da 60 milioni di euro, e Hysaj può rientrare nei piani bianconeri per sostituirlo. Curiosamente Paratici soggiorna a Capri nello stesso hotel di De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti: solo vacanze in famiglia?

Le ruggini del passato

Gli intrecci di mercato non mancano, ma ora la priorità della Juve è quella di chiudere la partita della panchina. Sarri, fresco vincitore dell' Europa League, è in pole position e questi saranno i giorni decisivi per varare l' annunciata rivoluzione.

Anche se molti tifosi bianconeri non dimenticano le polemiche del passato e certi gesti dell' ex tecnico del Napoli, ma anche Allegri non fu accolto con gli applausi e poi si è visto che ciclo di vittorie ha regalato alla Juve.

