SCANAGATTA’S MOMENTS! "HO SCRITTO CHE BERRETTINI NON AVREBBE MAI PERSO 6-1; 6-2; 6-2”; “LA DOMANDA, QUINDI, E’ SE DEVI CAMBIARE LAVORO O NO? PENSACI…": IL SIPARIETTO STRACULT TRA UBALDONE SCANAGATTA E FEDERER A WIMBLEDON – IL CRONISTA ITALIANO PIZZICATO DA NADAL MENTRE SONNECCHIAVA – L’ESILARANTE IMITAZIONE DI DJOKOVIC (“NOT TOO BAD”) – E QUANDO LA SHARAPOVA GLI CHIESE: “SEI SPOSATO?” – VIDEO

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Il campione svizzero ha impartito una dura lezione al giovane talento italiano Matteo Berrettini, affrontato nel quarto turno del torneo del Grande Slam che si gioca sull'erba. Nella conferenza stampa che ha seguito l'incontro, Re Roger ha scherzato con il giornalista italiano Ubaldo Scanagatta, lo stesso pizzicato da Nadal mentre sonnecchiava durante un incontro con la stampa del tennista maiorchino a gennaio scorso, nel corso degli Australian Open.

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