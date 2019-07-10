nadal scanagatta djokovic gag con scanagatta scanagatta rino tommasi con ubaldo scanagatta gabriela sabatini ubaldo scanagatta berrettini federer berrettini federer federer
SCANAGATTA’S MOMENTS! "HO SCRITTO CHE BERRETTINI NON AVREBBE MAI PERSO 6-1; 6-2; 6-2”; “LA DOMANDA, QUINDI, E’ SE DEVI CAMBIARE LAVORO O NO? PENSACI…": IL SIPARIETTO STRACULT TRA UBALDONE SCANAGATTA E FEDERER A WIMBLEDON – IL CRONISTA ITALIANO PIZZICATO DA NADAL MENTRE SONNECCHIAVA – L’ESILARANTE IMITAZIONE DI DJOKOVIC (“NOT TOO BAD”) – E QUANDO LA SHARAPOVA GLI CHIESE: “SEI SPOSATO?” – VIDEO-
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POSTA! - PERCHÉ NON SONO STATI RESI NOTI I NOMI DELLE RAGAZZE CHE DOPO AVER FREQUENTATO I CORSI DI BELLOMO, CON UNA SERIE DI REGOLE UN PO’ PARTICOLARI, HANNO VINTO IL CONCORSO IN MAGISTRATURA? - ANGELA MERKEL COLTA NUOVAMENTE DA UN TREMORE DURANTE UNA CERIMONIA. PARE ABBIA RAGGIUNTO IL SETTIMO GRADO DELLA SCALA MERKEL-LI…
DA LECCARSI I BASF! – DOPO IL CASINO DEUTSCHE BANK, IL BUBBONE TEDESCO SI ALLARGA: LA MULTINAZIONALE CHIMICA LUNEDÌ SERA HA DIFFUSO UN “PROFIT WARNING” DRAMMATICO E IERI IL TITOLO È CROLLATO – GLI UTILI SARANNO MOLTO INFERIORI AL PREVISTO E PER METTERSI AL RIPARO LA SOCIETÀ MANDA A CASA 6MILA DIPENDENTI
PALLONI SGONFIATI – 4,3 MILIARDI DI DEBITI, MAXI AUMENTI DI CAPITALE E PLUSVALENZE (SPESSO FITTIZIE): IL CIRCOLO VIZIOSO DEL CALCIO ITALIANO CHE SPENDE E SPANDE MA IN EUROPA RESTA A BOCCA ASCIUTTA DAL 2010 QUANDO L’INTER SOLLEVO’ LA CHAMPIONS - LO STADIO CONTRIBUISCE AI RICAVI PER APPENA IL 10% DEL TOTALE (PER IL 12% NEL CASO DELLA JUVENTUS, LA MIGLIORE DELLE ITALIANE)
CAFONALINO – NICOLA PIETRANGELI SUPERSTAR ALLA “FESTA DELL’ESTATE” PER IL CENTENARIO DEL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE JAZZ CON NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA E LA MOONLIGHT BIG BAND – GRAN DEFILÉ DI COSCE E SCOLLATURE PRIMA DEL “COUPE DE THEATRE” CON LEA PERICOLI, CHE AL TELEFONO…
MEJ COJ***! - ''SULLA LUNA CI SIAMO STATI O NO? PER ME NO''. IL GIORNALISTA IVO MEJ SUL SITO DEL ''FATTO'' PROMUOVE IL DOCUMENTARIO ''AMERICAN MOON'' (VIDEO), ''DUE ORE DI SERENA E PLAUSIBILE CONFUTAZIONE DELLA VERITÀ UFFICIALE SULLA LUNA'' - IL DEBUNKER PAOLO ATTIVISSIMO: ''FANDONIE DI UN GIORNALISMO INCAPACE DI ESSERE OBIETTIVO. CERTO CHE CI SIAMO ANDATI: ECCO PERCHÉ''
OMEOPATIA VATTENE VIA - LA FRANCIA NON RIMBORSERÀ PIÙ I FARMACI OMEOPATICI, O FORSE SI LIMITERÀ A UN 15%: GLI ESPERTI DELL'ALTA AUTORITÀ SANITARIA HANNO STABILITO CHE QUEI FARMACI NON CURANO NIENTE. ORA MACRON DEVE DECIDERE, MA CI SONO LE PRESSIONI DEL SINDACO DI LIONE: IL GIGANTE DELL'OMEOPATIA BOIRON È FRANCESE E DÀ LAVORO A 1.300 PERSONE. MA QUESTO CON LA SALUTE C'ENTRA POCO…