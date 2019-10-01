PAOLO ZILIANI SU ILARIA DAMICO
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TIRA UNA BRUTTA ILARIA - ZILIANI: ''ILARIA D'AMICO. HA DEFINITO TOTTENHAM-BAYERN 2-7 ''PARROCCHIALE''. PARROCCHIALE. CON TUTTO QUELLO CHE SI È VISTO IN CAMPO, SON, KANE, GNABRY, LEWANDOWSKI, COL 2-4 ANCORA APERTO AL MINUTO 83. NON SA QUELLO CHE DICE. LA SOLA COSA PARROCCHIALE, A DIRLA TUTTA, È LEI'' - I COMMENTI AL SUO TWEET SONO CRUDELI-
PAOLO ZILIANI SU ILARIA DAMICO
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IL TESTAMENTO DI LIVIO (GARZANTI): 90 MILIONI PER GLI ANZIANI IN DIFFICOLTA’ - E’ QUANTO HA DISPOSTO L’EDITORE MILANESE DI GADDA E PASOLINI SCOMPARSO QUATTRO ANNI FA. LA FONDAZIONE GARZANTI DEVOLVERÀ IL DENARO AD ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI FORNIRE ASSISTENZA A CHI VIVE UNA VECCHIAIA DIFFICILE
TITO NELL’OCCHIO - L’EX PRESIDENTE DELL’INPS TITO BOERI STRACCIA IL NADEF E GLI STOP AGLI AUMENTI DELL’IVA: “LA CHIAMANO STERILIZZAZIONE MA È SOLO PROCRASTINAZIONE. E I GIOVANI NE ESCONO DOPPIAMENTE BEFFATI” - ANCHE COTTARELLI NON È CONVINTISSIMO: “NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE”, MA È MENO TRANCHANT: “SI DEVE RICONOSCERE UN MERITO AL GOVERNO: AVER…”
GLI USA CHIUDONO LE INDAGINI SUGLI AFFARI DELL'ENI IN ALGERIA E NIGERIA, MA LA PROCURA DI MILANO, DAVANTI ALLA NOTA ENTUSIASTICA DELL'AZIENDA, RICORDA CHE NEL SISTEMA USA NON ESISTE L'ARCHIVIAZIONE, E CHE L'INCHIESTA "PUÒ ESSERE RIAPERTA IN QUALUNQUE MOMENTO", COME HANNO PRECISATO LE AUTORITÀ AMERICANE - PER IL DOPO-DESCALZI SI FA GIÀ IL NOME DI STEFANO CAO (SAIPEM), A MENO DI ''SORPRESE'' DA FUORI
C’E’ UN FANTASMA CHE SI AGGIRA PER L’EUROPA: MAX ALLEGRI - IL TOTTENHAM DOPO LE 7 PERE PRESE DAL BAYERN SI INTERROGA SU POCHETTINO CHE A GIUGNO HA CENTRATO LA FINALE DI CHAMPIONS ED E’ BLINDATO DA UN CONTRATTONE FINO AL 2023 – PER SOSTITUIRE IL TECNICO ARGENTINO IN PRIMA FILA C’E’ ALLEGRI CHE FA GOLA ANCHE AL REAL – ZIDANE TRABALLA, I "BLANCOS" GIOCANO MALE, IN CHAMPIONS RISCHIANO DI USCIRE. FIN QUANDO DURERA’ LA PAZIENZA DI FLORENTINO PEREZ?
ARCHEO - IL NOSTRO FOTOGRAFO, LUCIANO DI BACCO, APRE L’ARCHIVIO E TIRA FUORI LE FOTO DEL “GAY VILLAGE” DEL 2002 CON LE ALLORA GIOVANI E BONE VITTORIA BELVEDERE E IRENE GRANDI, VLADIMIR LUXURIA IN CORSO DI TRANS-FORMAZIONE, PLATINETTE CON PANZA E PACCO ALL’ARIA, PATTY PRAVO CON CAPEZZOLO IN OSTENSIONE, TIZIANO FERRO PISCHELLO E POI FIORELLA MANNOIA, LAURA PAUSINI E SABRINA IMPACCIATORE - FOTOGALLERY
ALT! MANGIARE VERDURE CRUDE UCCIDE BATTERI INTESTINALI INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO – DOPO ANNI IN CUI IL “RAW FOOD” È DIVENTATO DI MODA SULLE TAVOLE DI OGNI SALUTISTA CHE SI RISPETTI, ORA UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI HA SCOPERTO CHE LA VERDURA CRUDA MUTA IL NOSTRO MICROBIOMA: UN CAMBIAMENTO A RISCHIO DI…