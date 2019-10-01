TIRA UNA BRUTTA ILARIA - ZILIANI: ''ILARIA D'AMICO. HA DEFINITO TOTTENHAM-BAYERN 2-7 ''PARROCCHIALE''. PARROCCHIALE. CON TUTTO QUELLO CHE SI È VISTO IN CAMPO, SON, KANE, GNABRY, LEWANDOWSKI, COL 2-4 ANCORA APERTO AL MINUTO 83. NON SA QUELLO CHE DICE. LA SOLA COSA PARROCCHIALE, A DIRLA TUTTA, È LEI'' - I COMMENTI AL SUO TWEET SONO CRUDELI

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PAOLO ZILIANI SU ILARIA DAMICO PAOLO ZILIANI SU ILARIA DAMICO

 

 

 

 

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