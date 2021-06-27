VADO AL MAX! NON SI FERMA PIÙ MAX VERSTAPPEN, CHE TRIONFA NEL GRAN PREMIO DELLA STIRIA E CENTRA IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO, IL QUARTO DI FILA TARGATO RED BULL – HAMILTON SECONDO, FERRARI LONTANE DAL PODIO, MA LECLERC RIMONTA DA ULTIMO...

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Da liberoquotidiano.it

verstappen verstappen

Non si ferma più Max Verstappen, che trionfa nel Gran Premio della Stiria e centra il secondo successo consecutivo, il quarto di fila targato Red Bull, che sembra superiore a tutte le altre scuderie in questo momento. L’estate è iniziata nel miglior modo possibile per il pilota olandese, che ha dominato la gara dal via e fino all’ultimo giro, conquistando meritatamente la testa della classifica mondiale. Lewis Hamilton è però sempre lì: anche stavolta è riuscito a limitare i danni, portando a casa un secondo posto comunque valido. Alle sue spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Fuori dal podio l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez, mentre la McLaren ha strappato in quinto posto con Lando Norris, davanti alle due Ferrari.
 
Le quali sono arrivate distanti dal podio, ma hanno comunque fatto una gara discreta. Carlos Sainz ha chiuso al sesto posto, mentre Charles Leclerc al settimo: la gara del pilota monegasco va però contestualizzata, perché è stata fortemente condizionata da una foratura verificatasi pochi secondi dopo il via. Rientrato subito ai box, Leclerc è riuscito a rimontare dall’ultima posizione fino alla settima, limitando i danni il più possibile, soprattutto a livello morale.

 

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