VADO AL MAX! NON SI FERMA PIÙ MAX VERSTAPPEN, CHE TRIONFA NEL GRAN PREMIO DELLA STIRIA E CENTRA IL SECONDO SUCCESSO CONSECUTIVO, IL QUARTO DI FILA TARGATO RED BULL – HAMILTON SECONDO, FERRARI LONTANE DAL PODIO, MA LECLERC RIMONTA DA ULTIMO...-
"LIBERE CORNA IN LIBERO STATO, ECCO LA CIVILTÀ" – VITTORIO FELTRI: "LA STORIA PECORECCIA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ BRITANNICA, MATT HANCOCK, DIMOSTRA CHE GLI INGLESI SE SI IMPEGNANO RIESCONO A ESSERE PIÙ FESSI DI NOI. AVERE L'AMANTE È UN DIRITTO. STO COL MINISTRO. TRATTASI DI AFFARI PRIVATI CHE NON INCIDONO NEGATIVAMENTE SULLA AMMINISTRAZIONE DI UNO STATO..."
GRILLO-CONTE: DISGELO! "GIUSEPPI" SI PREPARA ALLO SHOW TV DI DOMANI (FORSE ANDRA’ IN DIRETTA SU UN CANALE MEDIASET) DOVE SU CONSIGLIO DI CASALINO DOVRA’ FAR FINTA DI BASTONARE GRILLO. MA LA TRATTATIVA TRA BEPPE MAO E L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) SI E’ SBLOCCATA CON UNA TELEFONATA: GRILLO HA RINUNCIATO A COMANDARE SULLA COMUNICAZIONE E A METTERE BECCO SULLE NOMINE. MANTERREBBE IL RUOLO DI GARANTE. I PARLAMENTARI GRILLINI GIA' ESULTANO: ADESSO E’ IMPOSSIBILE DIRE DI NO A BEPPE, CONTE NON CERCHI SCUSE - STA PER NASCERE IL NUOVO MOVIMENTO, PREPARATE I POP CORN, DOMANI CI SARA’ DA RIDERE
DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI
DACCI OGGI LA NOSTRA PAGNOTTA QUOTIDIANA - A PARMA 14 ERGASTOLANI SFORNANO PAGNOTTE PER 500 PERSONE AL GIORNO - I DETENUTI, CHE SONO DIVENTATI PANETTIERI SEGUENDO UN CORSO IN CARCERE, REGALANO IL PANE ALLE MENSE DELLA CARITAS E ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E RIFORNISCONO DI OSTIE ANCHE LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI...
“ORA IN OLANDA PARTIRANNO I PROCESSI PER CAPIRE SE SULL'ELIMINAZIONE HA PESATO DI PIÙ LA MANO DI DE BOER O QUELLA DI DE LIGT” (TWEET UNFAIRPLAY) – SORPRESONA! DE LIGT ESPULSO, STEKELENBURG REGALA, SCHICK ANCORA A SEGNO (E’ AL QUARTO GOL IN QUESTI EUROPEI), LA REPUBBLICA CECA VOLA AI QUARTI E SABATO 3 LUGLIO SFIDERÀ LA DANIMARCA A BAKU. INGHILTERRA-GERMANIA DIVENTA A TUTTI GLI EFFETTI UNA SEMIFINALE ANTICIPATA – LE IRONIE SOCIAL SU DE LIGT (ENNESIMO FALLO DI MANO ED ESPULSIONE) – VIDEO
IL "CRISTO LGBT" AL GAY PRIDE DI ROMA FA SCAPOCCIARE LA MELONI: "PERCHÉ OFFENDERE LA FEDE? COME SI CONCILIA LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E ALL'ODIO CON I CORI DI INSULTI E MINACCE CONTRO CHI NON È D'ACCORDO CON IL DDL ZAN?” - SLOGAN E INSULTI CONTRO IL VATICANO: “PER LA LAICITÀ DELLO STATO ABOLIAMO IL CONCORDATO” - LO SCAZZO TRA FABRIZIO MARRAZZO E CALENDA – LE FOTO DEL "PRIDE" BY LUCIANO DI BACCO
PER UN PUGNO DI “LIKE” - LA LINGUA DI TROLL, UN TRAMPOLINO DI ROCCIA A 700 METRI DI ALTEZZA, E’ DIVENTATA UNA DELLE METE PIU’ GETTONATE DELLA NORVEGIA GRAZIE A INSTAGRAM – NEL 2009 ATTIRAVA CIRCA 500 PERSONE ALL’ANNO, MENTRE NEL 2014 SONO ARRIVATE 40MILA PERSONE – PER RAGGIUNGERLA CI VOGLIONO 5 ORE DI CAMMINATA E CHI LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO… - VIDEO
UOMINI, UN MATRIMONIO INFELICE POTREBBE UCCIDERVI! - UNO STUDIO ISRAELIANO HA MESSO IN RELAZIONE LA SERENITA' CONIUGALE CON IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIOVASCOLARI - GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO CHE LITIGARE SPESSO CON IL PROPRIO PARTNER AUMENTA LA PROBABILITA' DI MORIRE DI INFARTO O ICTUS DEL 70% - SECONDO GLI AUTORI LE AUTORITA' SANITARIE DOVREBBERO PROMUOVERE LA TERAPIA DI COPPIA COME UN MODO PER MIGLIORARE LA SALUTE...