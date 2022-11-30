November 30, 2022
ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN
ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN
VIDEO FLASH - L'ABBRACCIO TRA IL CALCIATORE AMERICANO ANTONEE ROBINSON E L'IRANIANO RAMIN REZAEIAN DOPO USA-IRAN - LO STATUNITENSE CONSOLA IL RIVALE, APPENA SBATTUTO FUORI DALLA COPPA DEL MONDO…-
November 30, 2022
ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN
ABBRACCIO TRA ANTONEE ROBINSON E RAMIN REZAEIAN
AAA: CINEMA ITALIANO VENDESI – VE LI RICORDATE GLI ANNI D’ORO DEL CINEMA ITALIANO? BENE, SONO FINITI. IN SALA NON CI VA PIÙ NESSUNO: DAL 2019 AD OGGI LE PRESENZE E IL FATTURATO DEI CINEMA SONO DIMEZZATI – VERDONE: “IN ITALIA NON SIAMO PIÙ PROPRIETARI DI NULLA. FIGURATI SE WOODY ALLEN RIESCE A CAPIRE UN’ITALIA CHE NON CAPIAMO NEANCHE NOI. I FILM ORAMAI SI SCRIVONO UNA SETTIMANA E I RISULTATI SI VEDONO..." – ORAMAI È TUTTO IN MANO AI PRODUTTORI ESTERI, PERFINO LA SERIE TV “MONTALBANO” È FRANCESE – LA COLPA? DEGLI SGRAVI FISCALI DEL MINISTERO DELLA CULTURA (SANGIULIANO FACCI LA GRAZIA)
DAGOREPORT – GRANDE STUPORE TRA GLI ADEPTI DI FRANCESCHINI: NEI GIORNI SCORSI “SU-DARIO” HA RIUNITO LA SUA CORRENTE E HA COMUNICATO CHE BISOGNA VOTARE ELLY SCHLEIN. I FRANCESCHINIANI SI SONO SPACCATI IN DUE CON CONTORNO DI PETTEGOLEZZI: IL CAMBIO DI CAVALLO È TUTTA COLPA DEI CONSIGLI DELLA CONSORTE DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA: MICHELA DI BIASE – I NO DI ENZO AMENDOLA E DI “SAD-MAN” ORLANDO E L’INCAZZATURA DEL BONACCIONE BONACCINI CON ENRICO LETTA…
DAGOREPORT - CHE CI FACEVA ALESSANDRO MICHELE, FRESCO DI DIVORZIO GUCCI, NEI PRESSI DELLA SEDE ROMANA DI BULGARI, CELEBERRIMA MAISON DI ALTA GIOIELLERIA? – COSA C’ENTRA CON ANELLI E COLLIER LO STILISTA CHE HA IMPOSTO IL GENDER FLUID SULLA SCENA DEL TAGLIA E CUCI? INVECE, ESISTE UN GUCCI GIOIELLI - I RUMORS SPIFFERANO CHE L’OFFERTA DI BULGARI PER MICHELE SAREBBE CONCRETA MA, A QUANTO PARE, NON ANCORA CORRISPOSTA. IL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DI GUCCI DOVREBBE ARRIVARE PRIMA DI NATALE. E IL NOME CHE CIRCOLA È QUELLO DEL BRAVISSIMO JW ANDERSON…
VIDEO! – GUARDATE COME I CARABINIERI DI PENNE, IN PROVINCIA DI PESCARA, SVENTANO UNA RAPINA - TRE BANDITI STAVANO ANDANDO IN MACCHINA VERSO L’UFFICIO POSTALE CHE INTENDEVANO SVALIGIARE MA, CON LA SCUSA DI UN POSTO DI BLOCCO, I MILITARI LI HANNO ANTICIPATI E LI HANNO ARRESTATI – DENTRO LA MACCHINA È STATA RITROVATA UNA PISTOLA, DELLE FASCETTE DI PLASTICA E DELLE RADIO…
LO RICONOSCETE? (NO, NON E' ENZO AVITABILE!) - NON SI E’ NEGATO NULLA. COCAINA, EROINA, CANNE, TEQUILA, DOPING E UN INFARTO. OGGI DICE CHE NEYMAR E’ STATO USATO DA BOLSONARO, ESALTA RICHARLISON CHE SI È ESPOSTO CONTRO IL PRESIDENTE USCENTE E SOSTIENE CHE IL BRASILE E’ DI TUTTI: “L'ESTREMA DESTRA DI JAIR BOLSONARO HA CERCATO DI IMPOSSESSARSI DELLA MAGLIA VERDEORO DEL BRASILE. MA NON CI È RIUSCITA” – DI CHI SI TRATTA?
FUNERAL BALESTRA – PER L'ULTIMO SALUTO A RENATO BALESTRA, NELLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI PIAZZA DEL POPOLO, SI SONO RITROVATI, CON LE FIGLIE E LE NIPOTI, AMICI, STILISTI, NOBILI, PREMI OSCAR E “SVIPPATI” VARI – AVVISTATI MILLY CARLUCCI IN LACRIME E GUILLERMO MARIOTTO, ANNA FENDI, LA SCENOGRAFA FRANCESCA LO SCHIAVO. E POI L'EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA, MARILÙ GAETANI D'ARAGONA, PATRIZIA E GIADA DE BLANCK, BEPPE CONVERTINI, AMEDEO GORIA - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FERMI TUTTI: LA CANNABIS NON AIUTA AD ALLEVIARE IL DOLORE – SECONDO VENTI STUDI CHE HANNO COINVOLTO 1500 PERSONE, NON CI SONO PROVE CHE LA MARIJUANA SIA PIÙ EFFICACE DI UN PLACEBO QUALSIASI – UNA BOMBA CHE ARRIVA ORA CHE METÀ DEGLI STATI NEGLI USA HANNO LEGALIZZATO LA DROGA ANCHE PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE E…