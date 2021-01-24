#VeronaNapoli Gol di #Lozano dopo 8 secondi.? pic.twitter.com/Oeqk0Hz3Ks— Napoli Report (@Napoli_Report) January 24, 2021
VIDEO-FLASH! LANCIO DI DEMME. BUCO DI DIMARCO. RETE DI LOZANO. IL NAPOLI IN VANTAGGIO DOPO 8 SECONDI - RESISTE IL RECORD DI RAFAEL LEAO. LA RETE SEGNATA DAL PORTOGHESE IN SASSUOLO-MILAN DOPO SOLI 6"76 È LA PIÙ VELOCE MAI REALIZZATA IN SERIE A MA ANCHE NEI MAGGIORI CAMPIONATI EUROPEI... - POI DIMARCO SI RISCATTA: ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO AL BENTEGODI E' 1-1 -VIDEO-
#VeronaNapoli Gol di #Lozano dopo 8 secondi.? pic.twitter.com/Oeqk0Hz3Ks— Napoli Report (@Napoli_Report) January 24, 2021
PIPPITEL – I FRIGNONI E GLI SCAZZI FAMILIARI DI “C’È POSTA PER TE” SU CANALE 5 NON HANNO RIVALI: MARIA LA SANGUINARIA CONQUISTA IL SABATO SERA CON IL 29.6% - SU RAI1 “AFFARI TUOI” SI FERMA AL 16.8% - SU RAI3 “LA DANNAZIONE DELLA SINISTRA – CRONACHE DI UNA SCISSIONE” (4.4%), SU ITALIA 1 “KUNG FU PANDA 3” (4.6%) – “STRISCIA” (17.2%), GRAMELLINI SU RAI 3 (6.9%), GENTILI (5%), GRUBER (4.8%) – NEL POMERIGGIO “AMICI” 20.6% ANNIENTA LA PEREGO CHE CALA ANCORA AL 2.4%
LA GUERRA DEL BISCIONE - VINCENT BOLLORÉ HA MESSO UN PIEDE NEL GRUPPO SPAGNOLO PRISA. CONTROLLA FRA GLI ALTRI IL QUOTIDIANO EL PAIS, LA RADIO CADENA SUR E IL GRUPPO EDITORIALE SANTILLANA (HA ANCHE IL 20% DELLA HOLDING FRANCESE DI LE MONDE). IN ITALIA, INVECE, LE COSE NON SI SBLOCCANO. IN TIM (23,9%), VIVENDI HA DECISO DI CONTRIBUIRE A COSTRUIRE LA LISTA DEL CDA. COL BISCIONE, PERÒ, È STALLO. NESSUN ACCORDO È IN VISTA. ANZI…
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
“LE PERSONE VACCINATE CONTRO IL CORONAVIRUS POTREBBERO TRASMETTERLO A CHI NON HA ANCORA RICEVUTO IL FARMACO” – L’AVVERTIMENTO DI JONATHAN VAN TAM, VICE CAPO DELLA SANITÀ INGLESE: “IL VACCINO PUÒ EVITARE DI AMMALARSI IN MODO GRAVE, MA NON SAPPIAMO ANCORA SE IMPEDISCE IL CONTAGIO” – E LA GERMANIA DIVENTERÀ IL PRIMO PAESE DELL'UE A UTILIZZARE IL TRATTAMENTO SPERIMENTALE A BASE DI ANTICORPI SOMMINISTRATO A DONALD TRUMP…