VIDEO-FLASH! LA PROFEZIA DI GIANNI CLERICI QUANDO SINNER ERA NUMERO 96: “MAI VISTO TENNISTA ITALIANO PIÙ DOTATO”. MA “LO SCRIBA” NON CREDEVA CHE UN AZZURRO POTESSE DIVENTARE NUMERO UNO DEL MONDO – “GLI ITALIANI NON CI SONO PIÙ, ORMAI A GIOCARE LA COPPA DAVIS NE SON RIMASTI DUE. IL TERZO È QUEL GENTILE MEDICO NON ANCORA LAUREATO DI LORENZI, NON ANCORA LAUREATO. VABBÈ, IL TENNIS È UN GIOCO INTERNAZIONALE E..." – VIDEO

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‘’TE PIJO A PISELLATE SU'E GENGIVE’’ – ‘’M'HAI SCUCITO LA FODERA DER CAZZO’’ – ‘’TE STRAPPO LE BUDELLA E TE CE 'MPICCO’’ – ‘’’SÒNA 'N MEZZO ALLE COSCE DE TU' MOJE CHE CE STA PIU' TRAFFICO’’ – ‘’SI' TE SGRULLO TE FACCIO CASCA' TUTTI LI TATUAGGI’’ – “- A' COMETECHIAMI” - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI – SECONDA PARTE: MINACCE E INSULTI - VIDEO

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