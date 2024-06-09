Gianni Clerici non credeva che un italiano diventasse numero uno pensa che miracolo ha fatto Sinner per non parlare Ubaldo Scanagatta sapeva tutto. pic.twitter.com/PKDSMXouty— Ryb4k1nner (@ProCozzo) June 5, 2024
VIDEO-FLASH! LA PROFEZIA DI GIANNI CLERICI QUANDO SINNER ERA NUMERO 96: “MAI VISTO TENNISTA ITALIANO PIÙ DOTATO”. MA “LO SCRIBA” NON CREDEVA CHE UN AZZURRO POTESSE DIVENTARE NUMERO UNO DEL MONDO – “GLI ITALIANI NON CI SONO PIÙ, ORMAI A GIOCARE LA COPPA DAVIS NE SON RIMASTI DUE. IL TERZO È QUEL GENTILE MEDICO NON ANCORA LAUREATO DI LORENZI, NON ANCORA LAUREATO. VABBÈ, IL TENNIS È UN GIOCO INTERNAZIONALE E..." – VIDEO-
Gianni Clerici non credeva che un italiano diventasse numero uno pensa che miracolo ha fatto Sinner per non parlare Ubaldo Scanagatta sapeva tutto. pic.twitter.com/PKDSMXouty— Ryb4k1nner (@ProCozzo) June 5, 2024
‘’TE PIJO A PISELLATE SU'E GENGIVE’’ – ‘’M'HAI SCUCITO LA FODERA DER CAZZO’’ – ‘’TE STRAPPO LE BUDELLA E TE CE 'MPICCO’’ – ‘’’SÒNA 'N MEZZO ALLE COSCE DE TU' MOJE CHE CE STA PIU' TRAFFICO’’ – ‘’SI' TE SGRULLO TE FACCIO CASCA' TUTTI LI TATUAGGI’’ – “- A' COMETECHIAMI” - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI – SECONDA PARTE: MINACCE E INSULTI - VIDEO
FLASH! - COMINCIA BENE IL G7 PER GIORGIA DUEMELONI - SE MACRON E' FURIOSO PER GLI INSULTI DEL LEPENIANO SALVINI ("CRIMINALE E INSTABILE: VADA LUI IN GUERRA"), ANCOR DI PIU' E' INCAZZATO CON LA PREMIER COATTA CHE NON HA RITENUTO DOVEROSO CENSURARE IL SUO ALLEATO DI GOVERNO, DISSOCIANDOSI DALLE SUE PAROLE - AVVISATE LA DUCETTA CHE A BORGO ENAZIA TROVERA' TUTTI I CAPOCCIONI, DA BIDEN A TRUDEAU, AL FIANCO DEL PRESIDENTE FRANCESE...
DAGOREPORT - ‘’FATTE 'NA PIPPA AR CERVELLO’’ – ‘’SEI BRUTTO DE NATURA O USI 'NA CREMA?’’ – ‘’DI' 'STA STRONZATA PRIMA CHE TE VA 'N PERITONITE’’ – ‘’STO COSI' 'NCAZZATA CHE LI GLOBBULI ROSSI ME STANNO A EVAPORA'…’’ - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI - PRIMA PARTE
DAGOREPORT – PER VINCERE IL PREMIO STREGA 2024 CI VUOLE “L’ETÀ FRAGILE” DI UNA DONNA EINAUDIANA, DONATELLA DI PIETRANTONIO: STORIA DI UNA FAMIGLIA ABRUZZESE SOSPESA NEL SEGRETO DEL TRAUMA, IDEALE PER LE PROF DI LICEO CHE VOGLIONO SENTIRSI AL DI SOPRA DELLA MEDIA BECERA DEL PAESE - FA ABBASTANZA INTELLÒ PER ESSERE CITATO IN QUALCHE SERATA IN TERRAZZA, CON COMMENTI TIPO “STRAZIANTE” E “BELLISSIMO”, IL LIBRO DI CHIARA VALERIO, LA SCHLEIN DELLA LETTERATURA SENZA LETTERE, EREDE DEI VESTITI DELLA QUEER MURGIA CHE SEMBRA NATA PER FARE DEL NIENTE UNA SUPERCAZZOLA…
DAGOREPORT – È STATO L’OMBRA DI SILVIO BERLUSCONI. ANTONIO BATTAGLIA, DETTO NINO, È UN EX CARABINIERE IN ASPETTATIVA, CHE DAL 1990 HA RICOPERTO IL RUOLO DI CAPOSCORTA DEL CAV - PASSATO A MIGLIOR VITA IL SIRE DI ARCORE, L'AITANTE BATTAGLIA ORA SI DIVIDE TRA LA "VEDOVA" MARTA FASCINA E LA RUSSA, IL PIÙ BERLUSCONIANO TRA I “CAMERATI”: FU IGNAZIO A LIMARE CON SILVIO LA LISTA DEI MINISTRI CHE AVREBBE AVUTO FORZA ITALIA. E QUANDO LA DUCETTA SI OPPOSE A LICIA RONZULLI...