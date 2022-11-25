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VIDEO FLASH - STRAMA-SHOW DURANTE IRAN-GALLES: "L'IRAN STA BOMBARDANDO IL GALLES… OVVIAMENTE IN SENSO SPORTIVO" - POI AL GOL DEGLI IRANIANI IL MUEZZIN DI SAN GIOVANNI SI METTE A URLARE COME UN INVASATO (O ERANO I TELECRONISTI IRANIANI IN TRIBUNA STAMPA?)- -
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UN DELITTO TIRA L'ALTRO – C'E' ALMENO UN'ALTRA PROSTITUTA CHE POTREBBE ESSERE STATA UCCISA DA GIANDAVIDE DE PAU! I PM POTREBBERO RIAPRIRE LE INDAGINI SU UN CASO IRRISOLTO CHE RISALE A MOLTI ANNI FA, E CHE HA MOLTE ANALOGIE CON QUANTO AVVENUTO IN VIA RIBOTY E VIA DURAZZO – INTANTO ORA HANNO UN NOME ENTRAMBE LE VITTIME CINESI: SONO YANG YUN XIA, 45 ANNI, E LI YAN RONG, 55 ANNI...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VENGO, MA NON TROPPO - UN NUOVO ANTICONCEZIONALE MASCHILE VERRÀ TESTATO SUGLI UOMINI PER LA PRIMA VOLTA IN AUSTRALIA: SI TRATTA DI UNA INIEZIONE DI UN IDROGEL CHE IMPEDISCE AL LIQUIDO SEMINALE DI RAGGIUNGERE L’ESTERNO – L’EFFICACIA DEL SISTEMA ANTICONCEZIONALE DURA CIRCA 2 ANNI E NON HA SIGNIFICATIVI EFFETTI COLLATERALI…