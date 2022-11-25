VIDEO FLASH - STRAMA-SHOW DURANTE IRAN-GALLES: "L'IRAN STA BOMBARDANDO IL GALLES… OVVIAMENTE IN SENSO SPORTIVO" - POI AL GOL DEGLI IRANIANI IL MUEZZIN DI SAN GIOVANNI SI METTE A URLARE COME UN INVASATO (O ERANO I TELECRONISTI IRANIANI IN TRIBUNA STAMPA?)

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