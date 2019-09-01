Da gazzetta.it
Numero incredibile di Agustin, che per riuscire a prendere una palla velenosissima è costretto a superare la porta del campo: il risultato è un colpo da maestro, che vale il punto
belasteguin e agustin tapia padel agustin 18
VIDEO! PADEL-LATE D’AUTORE –SCHIACCIATE, SALVATAGGI, SCAMBI INFINITI E IL COLPO DA MAESTRO DELL’ASTRO NASCENTE DEL PADEL AGUSTIN TAPIA CHE PER RIUSCIRE A PRENDERE UNA PALLA VELENOSISSIMA E’ COSTRETTO A UN NUMERO SENZA SENSO – VIDEO-
Da gazzetta.it
Numero incredibile di Agustin, che per riuscire a prendere una palla velenosissima è costretto a superare la porta del campo: il risultato è un colpo da maestro, che vale il punto
belasteguin e agustin tapia padel agustin 18
“PER I GIORNALI DOVEVAMO ESSERE 15 E INVECE…” – TOMMASO PARADISO DEI “THEGIORNALISTI” SI SCAGLIA CONTRO I CRITICI (MONINA IN TESTA) DAL PALCO DEL CIRCO MASSIMO E SUI SOCIAL: “ERAVAMO 45MILA ANIME ANCHE SE MOLTI HANNO SPERATO E SCRITTO FINO ALL’ULTIMO CHE SAREBBE STATO UN FLOP. CHE POI DETTO TRA NOI…MA STICAZZI” - “PRIMA DI SCRIVERE QUESTI ARTICOLI SAREBBE IL CASO DI MENZIONARE CHE…” - LA BAND SMENTISCE VOCI DI CRISI - VIDEO
LA VERSIONE DI MUGHINI - CHE UN MISERABILE SEMIANALFABETA TIRI IN BALLO OFFENDENDOLA LA FIGLIA DI UN SUO AVVERSARIO POLITICO (DI NOME SALVINI), È COSA PER ME SOMMAMENTE RIPUGNANTE. NON OFFENDEREI LA FIGLIA DI HITLER, SE NE AVESSE AVUTA UNA. HO FRECCE MIGLIORI ALL'ARCO DELLA MIA EVENTUALE VIS POLEMICA. PER LUI PROVO SOLO…
LE MAIRE D'INVERNO - IL MINISTRO FRANCESE FRENA SULLA FCA: ''PER RENAULT LA PRECEDENZA È L'ALLEANZA CON NISSAN''. INSOMMA, PRIMA DOVRANNO SISTEMARE LA GESTIONE TRA FRANCIA E GIAPPONE, E POI PENSERANNO SE FAR ENTRARE PURE GLI ITALIANI. CHE PERÒ A QUEL PUNTO NON SFRUTTEREBBERO PIÙ IL MOMENTO DI DEBOLEZZA LEGATO ALL'ARRESTO DI GHOSN, E NON TRATTEREBBERO PIÙ IN POSIZIONE DI VANTAGGIO…
GIGANTE BUONO UN PAR DI PALLE - SE CHIEDI IN PAESE DI MASSIMO SEBASTIANI, CHE HA STRANGOLATO LA POVERA ELENA POMARELLI, TUTTI RISPONDONO ''UNA BRAVISSIMA PERSONA, BUONO E MANSUETO''. MA ANCHE UN PO' ''TARLÙCC'', UN SEMPLICE, QUELLI PREDESTINATO A SUBIRE GLI SCHERZI. PER SCOMMESSA AVEVA FATTO 15 KM IN RETROMARCIA, SI ERA GETTATO IN UN LAGHETTO GHIACCIATO, AVEVA STACCATO A MORSI LA TESTA A UN PICCIONE. AVEVA LA FISSA DI IMPILARE MONETINE. ''PECCATO, SPERAVAMO L'AVESSE SOLO NASCOSTA''
CON “CHARLES MAGNO” IL CAVALLINO E’ TORNATO RAMPANTE – A MONZA TRIONFO FERRARI DOPO 9 ANNI: CHARLES LECLERC BISSA IL SUCCESSO DI SPA CON UNA GARA PERFETTA - ERRORE PER HAMILTON CHE CHIUDE TERZO ALLE SPALLE DI BOTTAS –VETTEL 14ESIMO DOPO AVER SCONTATO 10 SECONDI DI PENALITA’ PER…- LAPO ELKANN IN DELIRIO (VIDEO) - ADRENALINA AI MASSIMI CON ELODIE CHE IN MATTINATA HA SFRECCIATO A FOLLE VELOCITA’ CON LA McLAREN - VIDEO
CAFONAL – DESTRA, SINISTRA, CENTRO, ISOLE COMPRESE, PER LA FESTA DEGLI 80 ANNI DI PAOLO CIRINO POMICINO – ATTOVAGLIATI COMBATTENTI E REDUCI DELLA PRIMA E SECONDA REPUBBLICA: DA GIANNI LETTA A PADELLARO, DA FORMICA A BAUDO, DA GIULIANO FERRARA A GAMBERALE – INTERVISTA: “LA POLITICA È UNA SCIENZA ESATTA, C'È UN RAPPORTO PRECISO DI CAUSA ED EFFETTO. MA QUI DOMINA L'IGNORANZA. UN DISASTRO - NELLA PRIMA REPUBBLICA IL TRASFORMISMO NON C'ERA. UNO SOLO, FRANCO BASSANINI, PASSÒ DAI SOCIALISTI ALL' OPPOSIZIONE: E FU PURE SCHIAFFEGGIATO IN TRANSATLANTICO” - VIDEO
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
PENSAVO FOSSE TUMORE E INVECE ERA… - DUE ANNI DI CHEMIOTERAPIA PER NULLA: LA CANTANTE MARISA SACCHETTO (SANREMO, CASTROCARO, TINTO BRASS) HA SCOPERTO DI NON AVERE IL CANCRO CHE LE AVEVANO DIAGNOSTICATO. UN CALVARIO DI PESANTI CURE E SOFFERENZE INUTILI. ORA HA PRESENTATO DENUNCIA E FATTO CAUSA CIVILE PER ESSERE RISARCITA