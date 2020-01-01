VIDEO FLASH - IL FILMATO DEL GIORNO? L'ARTIGIANO CHE REALIZZA UNA CHITARRA CON 107 IPHONE USATI - INCOLLA, TAGLIA, BUCA E LEVIGA FINO A TIRARE FUORI UNO STRUMENTO PERFETTO. ECCO COME CI RIESCE - VIDEO

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