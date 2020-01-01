VIDEO FLASH - IL FILMATO DEL GIORNO? L'ARTIGIANO CHE REALIZZA UNA CHITARRA CON 107 IPHONE USATI - INCOLLA, TAGLIA, BUCA E LEVIGA FINO A TIRARE FUORI UNO STRUMENTO PERFETTO. ECCO COME CI RIESCE - VIDEO-
AMARCORD FELLINI: DOVE COMINCIA LA REALTÀ E FINISCE IL SOGNO? ARRIVA IL LABIRINTICO, ONIRICO ROMANZO DI DANIEL PENNAC DEDICATO AL SUO “REGISTA PREFERITO” - QUANDO FELLINI COMINCIÒ A FATICARE A TROVARE PRODUTTORI SI RESE CONTO DI NON RIUSCIRE ORMAI NEANCHE A SOGNARE; E PENNAC SI CHIEDE SE NON SIA MORTO PROPRIO PER QUESTO, IL 31 OTTOBRE DEL 1993 – DAL LIBRO VERRA’ TRATTO UNO SPETTACOLO CHE DEBUTTERA’ A MILANO IL 20 GENNAIO, A 100 ANNI DALLA NASCITA DI FELLINI - VIDEO
“SONO CONVINTO, PANTANI E’ STATO UCCISO”, PARLA FABIO MIRADOSSA (IL PUSHER CHE HA PATTEGGIATO UNA CONDANNA PER SPACCIO NELLA VICENDA LEGATA AL 'PIRATA') IN COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA: “LA PROCURA NON VOLEVA LA VERITA'. MARCO NON E’ MORTO PER DROGA. MANCANO 20 MILA EURO, IO NON LI HO AVUTI E PANTANI LI AVEVA PRELEVATI: CHI LI HA PRESI? - IO COSTRETTO DALLA CAMORRA A PATTEGGIARE? CAVOLATE"
CAFONALINO DEI “PEZZI UNICI” - AL TEATRO OFF/OFF LA PROIEZIONE DELL’ULTIMA PUNTATA DELLA FICTION DI RAI UNO TRA GLI APPLAUSI E LA COMMOZIONE DELLA REGISTA CINZIA TH TORRINI E DEL CAST – C’ERANO TUTTI: CASTELLITTO E LE SCINTILLANTI MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARO – ASSENTE SOLTANTO GIORGIO PANARIELLO PER MOTIVI DI LAVORO
PERCHÉ IL CIBO IN AEREO PERDE SAPORE? È TUTTA UNA QUESTIONE DI NASO E PRESSIONE. E POI È MEGLIO RINUNCIARE ALLO CHAMPAGNE - TRA I FATTI BIZZARRI? IL RUMORE RENDE PIÙ INTENSO IL GUSTO DEL POMODORO MATURO E NON È CASUALE IL DATO SECONDO CUI SUGLI AEREI IL SUCCO DI POMODORO E IL BLOODY MARY SIANO ORDINATI PIÙ SPESSO DI QUANTO ACCADA A TERRA
ALZHEIMER, UNA NUOVA SPERANZA - I FARMACI DI ULTIMA GENERAZIONE IMPEDIRANNO L'ACCUMULO DELLA SOSTANZA BETA AMILOIDE NEL CERVELLO: L’OBIETTIVO È INTERVENIRE PRIMA CHE I DANNI AI NEURONI DIVENTINO IRREVERSIBILI - ESISTE UNA COMPONENTE FAMILIARE IN QUESTO DISTURBO E QUINDI LA RICERCA DI SEGNALI PREDITTIVI È FONDAMENTALE PER CHI È SANO E HA, O HA AVUTO, PARENTI MALATI…