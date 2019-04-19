FLASH! E' PARTITA LA CAMPAGNA DI BONOMI (ASSOLOMBARDA) ALLA CONQUISTA DI CONFINDUSTRIA. BOCCIA SCADE L'ANNO PROSSIMO MA LE SUE DICHIARAZIONI ''GRILLINE'' E L'AVVICINAMENTO A DI MAIO HANNO ACCELERATO I PROGRAMMI DELL'IMPRENDITORE NATO A CREMA, DECISAMENTE PIU' GRADITO DA SALVINI E DAI SUOI...

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