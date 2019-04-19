CARLO BONOMI VINCENZO BOCCIA CARLO BONOMI DI MAIO CARLO BONOMI VINCENZO BOCCIA
FLASH! E' PARTITA LA CAMPAGNA DI BONOMI (ASSOLOMBARDA) ALLA CONQUISTA DI CONFINDUSTRIA. BOCCIA SCADE L'ANNO PROSSIMO MA LE SUE DICHIARAZIONI ''GRILLINE'' E L'AVVICINAMENTO A DI MAIO HANNO ACCELERATO I PROGRAMMI DELL'IMPRENDITORE NATO A CREMA, DECISAMENTE PIU' GRADITO DA SALVINI E DAI SUOI...-
JEFF, SEI STATO RINCULATO - AMAZON È COSTRETTA AD ABBANDONARE LA CINA: ALIBABA E JD.COM SONO TROPPO FORTI E BEZOS NON È MAI RIUSCITO AD ADATTARSI ALLE ABITUDINI E AI COSTUMI LOCALI - GLI STORE ONLINE CINESI CONTROLLANO L’82% DEL MERCATO, FORSE ANCHE GRAZIE ALL’AIUTO DEL GOVERNO, MEGLIO LASCIAR PERDERE E PUNTARE ALL’INDIA…
LA VENDETTA DI ''ARROGANCE'' - PROFUMO SI È VISTO IMPORRE LA NOMINA DI PAOLO MESSA DAL PRESIDENTE DI LEONARDO, DE GENNARO, E AVREBBE INTIMATO ALL'UFFICIO COMPETENTE DI TAGLIARE LA PUBBLICITÀ A ''FORMICHE'', TESTATA DI CUI MESSA È FONDATORE ED EX DIRETTORE - DICONO CHE PRESTO CI SARANNO NOVITÀ NELL'ORGANIGRAMMA DELL'EX FINMECCANICA…
OPEN SESAME – PACE TRA CDP ED ENEL: CONFERMATO FRANCO BASSANINI NEL RUOLO DI PRESIDENTE DI OPEN FIBER (SENZA DELEGHE OPERATIVE) - IL BOARD, RIUNITOSI SUBITO DOPO L'ASSEMBLEA, HA DELIBERATO LA CONFERMA DI ELISABETTA RIPA, PROPOSTA DA STARACE, QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO
JUVE, AGNELLI E LUPI - IL FALLIMENTO IN CHAMPIONS SCATENA LA BATTAGLIA IN CASA AGNELLI: JOHN ELKANN NON INTENDE RIPIANARE I BUCHI FINANZIARI DEL CUGINO ANDREA - LA SOCIETÀ BIANCONERA HA UN DEBITO IN COSTANTE CRESCITA (384 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2018) E RICAVI (402 MILIONI NEL 2017/18) CHE NON SEGUONO IL PASSO DEI COSTI - LA FAIDA TRA I CUGINI ERA GIA’ ESPLOSA DOPO CHE ANDREA ERA RIMASTO INCASTRATO NELL'INCHIESTA SUI BIGLIETTI AGLI ULTRÀ LEGATI ALLA MALAVITA…
FEDELE ALLA LINEA – CONFALONIERI ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONFERMA LE VOGLIE ESPANSIONISTICHE DI MEDIASET IN EUROPA: “QUELLO CHE IERI ERA CONSIDERATO UN TABÙ, OGGI È UN PROGETTO”. E ANCHE UN OBBLIGO IN UN MERCATO CHE VA VERSO LE MEGA AGGREGAZIONI – MA IL CFO GIORDANI SMENTISCE L’OPERAZIONE “PROSIEBENSAT1”: “NON CI SONO PROGETTI IN GERMANIA”. FORSE PERCHÉ NON SI RIESCE A TROVARE UN ACCORDO SULL’EVENTUALE GOVERNANCE?