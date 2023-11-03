FLASH! - BISI & RISI: "CHI CI FACEVANO IL 20 LUGLIO A CASA DI ANGELO BONISSONI, DEL COLLEGIO SINDACALE DI TIM IN QUOTA VIVENDI, LUIGI BISIGNANI E STEFANO SIRAGUSA? VIVENDI, LA FORZA DELLE CONNESSIONI?" (MICHELE ARNESE, DA STARTMAG.IT)-
FLASH! - BISI & RISI: "CHI CI FACEVANO IL 20 LUGLIO A CASA DI ANGELO BONISSONI, DEL COLLEGIO SINDACALE DI TIM IN QUOTA VIVENDI, LUIGI BISIGNANI E STEFANO SIRAGUSA? VIVENDI, LA FORZA DELLE CONNESSIONI?" (MICHELE ARNESE, DA STARTMAG.IT)-
DUE POLLI E UN PROSCIUTTO – IL CRUDELE SCHERZO TELEFONICO DI ALBERTO SORDI A ELEONORA ROSSI DRAGO - LUI LE TELEFONO' ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE, LA SVEGLIA… “SCUSI SIGNORA, SONO MORTIFICATISSIMO”, “MA CHI È LEI?”. “SONO IL SEGRETARIO DEL PREMIO NOCE D’ARGENTO. ABBIAMO UN’EMERGENZA. LEI SA CHE DOMANI AVREMMO MANDATO UNA MACCHINA PER LA CERIMONIA, NO? BEH, NON POSSIAMO PIÙ. LEI NON FA UNA PIEGA E DICE CHE CI PENSA LEI A VENIRE, SI ORGANIZZA...”
DAGOREPORT - È INIZIATA LA BATTAGLIA PER L’ACRI - PER ANNI E ANNI CHI HA TIRATO I FILI DELL’ORGANISMO CHE RAGGRUPPA LE FONDAZIONI BANCARIE E LE CASSE DI RISPARMIO SONO STATI DUE DEMOCRISTIANI, DIOSCURI DELLA FINANZA BIANCA: GIOVANNI BAZOLI E GIUSEPPE GUZZETTI. IL LORO CANDIDATO È GIOVANNI AZZONE. ORA SCENDE IN PISTA ANCHE PALENZONA, MA CONTRO GUZZETTI E SENZA PIÙ IL SUPPORTO DI INTESA, LA VIA È SBARRATA - MENTRE IL SUO AMATO PROFUMO, GUZZETTI VUOLE PIAZZARLO ALLA PRESIDENZA DELLA CDP. OUTSIDER: GAETANO MICCICHÈ…
FLASH! - LA GRAVITÀ DELLO SCHERZO TELEFONICO DEI COMICI RUSSI, LEGATI AI SERVIZI DI PUTIN, NON STA SOLO NEL FATTO CHE GIORGIA MELONI RISPONDA A UN SEDICENTE PRESIDENTE DI UNA FANTOMATICO COMMISSIONE AFRICANA. PIUTTOSTO, È IN QUELLO CHE SPROLOQUIA IL PREMIER MELONI SU MACRON, PRESIDENTE DI UN PAESE ALLEATO. LA DUCETTA SI È LAMENTATA DELL’ATTEGGIAMENTO DEL TOYBOY DELL’ELISEO, CHE NON LE RISPONDE AL TELEFONO: “TU PENSI CHE CIÒ CHE STA ACCADENDO, PER ESEMPIO IN NIGER, SIA QUALCOSA CHE VA CONTRO LA FRANCIA?” - L'AUDIO INTEGRALE
FLASH – PAPALE PAPALE: CI VOLEVA UN “ESTERNO” ALLA RAI PER PORTARE BERGOGLIO AL TG1 – QUESTA SERA, LA BOMBASTICA INTERVISTA ESCLUSIVA A PAPA FRANCESCO: UN’ORA FILATA DI FACCIA A FACCIA CON IL DIRETTORE, GIAN MARCO CHIOCCI. DALLE BOMBE DI GAZA AL VIAGGIO A DUBAI PER LA COP 28 FINO ALLA FIDANZATA PRIMA DI PRENDERE I VOTI E AL PALLONE D’ORO DEL CONNAZIONALE MESSI: “FRA LUI E MARADONA IO PREFERISCO…”. LO SCOPRIREMO ALLE 20.30…
DAGOREPORT – "IO SO' GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO) E' STATA COSTRETTA AD ACCONTENTARSI DI UN PREMIERATO ANNACQUATO: MATTARELLA, DAVANTI A RIFORME PIÙ HARD, SI SAREBBE DIMESSO - SULLA MANOVRA LA DUCETTA SE LA COMANDA E SALVINI E TAJANI SE LA PRENDONO IN QUEL POSTO: DAL PONTE SULLO STRETTO ALLE PENSIONI, FINO AL CANONE RAI, DEVONO RINCULARE - LA GUERRA IN MEDIORIENTE HA SALVATO IL GOVERNO (E LA FINANZIARIA) DELLA MELONI: NÉ BRUXELLES NÉ MOODY’S CALERANNO LA SCURE – IL “DO UT MES” DELLA PREMIER: SÌ AL FONDO SALVA STATI, IN CAMBIO DI UN PATTO DI STABILITÀ PIÙ SOFT - GLI EUROPOTERI ASPETTANO IL VOTO DEL 9 GIUGNO 2024 PER CERTIFICARE L’IRRILEVANZA DELLA DUCETTA E CONSERVATORI EU - NON SOLO: PER QUELLA DATA, BRUXELLES SI ASPETTA UN CAMBIAMENTO SULLO SCENARIO DEL DISORDINE MONDIALE. E CON LA FINE DEI CONFLITTI IN UCRAINA E IN ISRAELE IL TAPPO ALLA PROTERVIA DI MELONI E ALLE MAGAGNE SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI POTREBBE SALTARE…