FLASH! - CDP HA INDICATO STEFANO VENIER COME NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI SNAM, E MONICA DE VIRGILIS COME PRESIDENTE. PER QUANTO RIGUARDA ITALGAS, PAOLO GALLO È CONFERMATO AD, E BENEDETTA NAVARRA SARÀ PRESIDENTE…-
PUTIN A TUTTO GAS - “MAD VLAD” HA PROMESSO A DRAGHI E SCHOLZ CHE LE AZIENDE EUROPEE POTRANNO CONTINUARE A PAGARE IN EURO O DOLLARI, MA COME ANDRÀ A FINIRE DAVVERO? IL PRESIDENTE RUSSO HA DATO IL VIA LIBERA AL “NUOVO” SISTEMA DEI PAGAMENTI, CHE CONVERTIRÀ IN RUBLI I PAGAMENTI PER LE ESPORTAZIONI “VERSO I PAESI OSTILI”. UN ESCAMOTAGE PER NON FAR CROLLARE LA VALUTA…
MENO 10% IN BOLLETTA PER LUCE E GAS DA APRILE A GIUGNO: DOPO 18 MESI DI AUMENTI ARRIVA UN PO' DI RESPIRO PER FAMIGLIE E IMPRESE – L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE HA ANTICIPATO GLI EFFETTI IN BOLLETTA DELLA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI CHE ARRIVERÀ DALLE SOCIETÀ ENERGETICHE COME PREVISTO DA DUE DECRETI DEL GOVERNO – MA SONO ANCORA MOLTO LONTANE LE TARIFFE DI UN ANNO FA…
MASSOLO IN CADUTA SU ATLANTIA - L’EX DIRETTORE DEL DIS SARÀ NOMINATO PRESIDENTE DELLA HOLDING DEI BENETTON E LASCERÀ FINCANTIERI – IL PROSSIMO 29 APRILE CI SARÀ L’ASSEMBLEA DI ATLANTIA E OGGI È STATA PRESENTATA LA LISTA DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CDA: CARLO BERTAZZO È STATO CONFERMATO AMMINISTRATORE DELEGATO - CHI SOSTITUIRÀ MASSOLO A FINCANTIERI?
PATTO CHIARO, AMICIZIA LUNGA - DEL VECCHIO ROMPE IL SILENZIO SU GENERALI E CRITICA MEDIOBANCA (TE PAREVA): “HO SCOPERTO DI RECENTE CHE LE AZIONI POSSONO ESSERE AFFITTATE SOLO PER VOTARE A UN’ASSEMBLEA. SE QUESTA PRATICA DIVENTASSE DIFFUSA POTREBBERO ESSERCI SERIE CONSEGUENZE” - SCIOLTO IL PATTO DI CONSULTAZIONE CON CRT, IL PAPERONE DI AGORDO APPOGGIA LA LISTA DI "CALTARICCONE" PER GENERALI: "HA UNA VISIONE IMPRENDITORIALE DI LUNGO TERMINE. LA LISTA È COMPETENTE E BEN BILANCIATA. CIÒ CHE APPREZZO PIÙ DI TUTTO È..."
LA BATTAGLIA PER GENERALI È SOLO IL PRIMO TEMPO DELLA GUERRA PER MEDIOBANCA - NONOSTANTE TUTTO, LA CONQUISTA DELLA MAGGIORANZA DEL LEONE RESTA UNA MISSIONE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE - INSOMMA: TUTTO RESTERÀ COME PRIMA MA NULLA SARÀ COME PRIMA. PERCHÉ UNA VOLTA CHIUSA LA PARTITA DI TRIESTE, SI APRIRÀ QUELLA DI MILANO, CON GLI STESSI PROTAGONISTI: CALTAGIRONE (E SOPRATTUTTO DEL VECCHIO) CONTRO L’AD DI MEDIOBANCA ALBERTO NAGEL