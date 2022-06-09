FLASH! - CORAGGIOSO GESTO DI PROTESTA DI DOLCE & GABBANA CONTRO LA GUERRA DI PUTIN IN UCRAINA: IL NEGOZIO DI MOSCA È APERTO, MA NIENTE SALDI SULLA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 2022…- -
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FLASH! - CORAGGIOSO GESTO DI PROTESTA DI DOLCE & GABBANA CONTRO LA GUERRA DI PUTIN IN UCRAINA: IL NEGOZIO DI MOSCA È APERTO, MA NIENTE SALDI SULLA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO 2022…- -
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TWITTER NON PUÒ (E NON VUOLE) RINUNCIARE AI 44 MILIARDI DI ELON MUSK – IL SOCIAL NETWORK ALLA FINE HA CEDUTO: CONCEDERÀ AL PATRON DI TESLA L’ACCESSO AL SUO DATABASE INTERNO, PER PERMETTERGLI DI VERIFICARE I VERI NUMERI DEGLI ACCOUNT FAKE – DIFFICILMENTE CI SARANNO NUMERI DIVERSI DA QUELLI GIÀ ANNUNCIATI SUI BOT, MA MUSK VUOLE APPROFITTARNE PER ABBASSARE IL PREZZO DELL’OFFERTA E SPENDERE MENO (IN ALTERNATIVA, PUÒ ANCORA SFILARSI SGANCIANDO 1 MILIARDO DI PENALE…)
DISDETTA LEOTTA! - NON BASTAVA L'INFLAZIONE E LA BENZINA DI NUOVO A 2 EURO, ORA CI SI METTE PURE DAZN AD AUMENTARE DEL 50% L'OFFERTA BASE PER I PALLONARI, DA 19,99 A 29,99, E A RADDOPPIARE QUELLA PER LA VISIONE SU DUE DISPOSITIVI (39,99) - SUI SOCIAL I TIFOSI, INCAZZATI NERI, MINACCIANO LA CANCELLAZIONE DELL'ABBONAMENTO. PIROSO TWEET: "IL #CIAONE È PARTITO DI #DEFAULT. CIAO #DAZN" - IL CEO AZZI: "I NUOVI PREZZI RIFLETTONO IL VALORE DELL’OFFERTA" (È COMPRESO ANCHE QUANDO IL SEGNALE SI IMPALLA?)
“IL PROBLEMA DELLA MANODOPERA CE L’ABBIAMO NOI, MICA LORO” – IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, ROBERTO CINGOLANI, HA PROVATO A FARE L’EQUILIBRISTA DI FRONTE ALLA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLO STOP ALLE MACCHINE A BENZINA E DIESEL. MA IERI MATTINA AVEVA ESPLICITATO IL SUO PENSIERO SUL TEMA: “I PAESI EUROPEI CHE NON PRODUCONO AUTO VOLEVANO UN'USCITA ANTICIPATA DAL MOTORE TERMICO, TANTO CHE GLI COSTA? CHI STA CORRENDO SULL'ELETTRIFICAZIONE NON VUOLE I CARBURANTI SINTETICI, COMPATIBILI CON LE POMPE DI BENZINA. DI QUESTI CARBURANTI NOI SIAMO I SECONDI PRODUTTORI AL MONDO…”
AVEVA RAGIONE CINGOLANI: LA TRANSIZIONE ECOLOGICA SARÀ "UN BAGNO DI SANGUE" - PER CAPIRE PERCHÉ LO STOP ALLE AUTO A BENZINA E DIESEL RISCHIA DI ESSERE UNA CATASTROFE, BASTA UN DATO: CON LA SVOLTA ELETTRICA I TRE QUARTI DEGLI ADDETTI DIVENTANO INUTILI! – L’INTERA FILIERA DELLA PRODUZIONE È A RISCHIO, CON ESITI POTENZIALMENTE DEVASTANTI, IN PARTICOLARE IN ITALIA (TE PAREVA). SOLO NEL NOSTRO PAESE CI SAREBBERO 70MILA POSTI DI LAVORO IN BILICO. SENZA CONSIDERARE CHE LE AUTO ELETTRICHE COSTANO UNO SPROPOSITO: POSSEDERE UNA MACCHINA DIVENTERÀ UN LUSSO PER POCHISSIMI RICCHI?