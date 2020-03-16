FLASH - A GENNAIO IL DEBITO PUBBLICO È AUMENTATO DI 34,2 MILIARDI RISPETTO ALLA FINE DEL 2019, ARRIVANDO ALLA CIFRA DI 2.443,5 MILIARDI DI EURO…

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DEBITO PUBBLICO DEBITO PUBBLICO

(ANSA) - A gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 34,2 miliardi rispetto alla fine del 2019, risultando pari a 2.443,5 miliardi. Lo annuncia Bankitalia nella pubblicazione "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".

 

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LA PANDEMIA È LA PEGGIORE E MIGLIORE NOTIZIA CHE POTESSE RICEVERE ALITALIA - IL CORONAVIRUS HA SCHIANTATO CONTI E OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA, MA LO HA FATTO PURE PER LE CONCORRENTI E LE ALTRE AZIENDE ITALIANE, E A QUESTO PUNTO SARÀ BUTTATA NEL CALDERONE DEGLI AIUTI DI STATO: IL GOVENRO STA PER RINAZIONALIZZARLA AL 100%, CON UN ALTRO MILIARDO DI EURO PER SALVARE GLI 11MILA DIPENDENTI. TANTO IN QUESTA CRISI GLOBALE NESSUNA RIVALE AVREBBE MAI FATTO UN'OFFERTA (NÉ ORA NÉ TRA UN ANNO)