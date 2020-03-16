(ANSA) - A gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 34,2 miliardi rispetto alla fine del 2019, risultando pari a 2.443,5 miliardi. Lo annuncia Bankitalia nella pubblicazione "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".
FLASH - A GENNAIO IL DEBITO PUBBLICO È AUMENTATO DI 34,2 MILIARDI RISPETTO ALLA FINE DEL 2019, ARRIVANDO ALLA CIFRA DI 2.443,5 MILIARDI DI EURO…- -
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(ANSA) - A gennaio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 34,2 miliardi rispetto alla fine del 2019, risultando pari a 2.443,5 miliardi. Lo annuncia Bankitalia nella pubblicazione "Finanza pubblica, fabbisogno e debito".
LA BCE SI SVEGLIA UNA MATTINA E TROVA 3MILA MILIARDI DI EURO SOTTO IL MATERASSO - FABIO PANETTA, APPENA PASSATO DA BANKITALIA A FRANCOFORTE, CORREGGE IL TIRO DELLA LAGARDE E PROMETTE TUTTO IL PROMETTIBILE: SOLDI A PIOGGIA, TASSI SOTTO TERRA. ABBIAMO TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI, LI STIAMO UTILIZZANDO CON FORZA E POSSIAMO FARLO ANCORA DI PIÙ''
AMARA ARAMCO – NON È UN GRAN MOMENTO PER I SAUDITI: A TRE MESI DALLA QUOTAZIONE PIÙ GRANDE DELLA STORIA LA COMPAGNIA PETROLIFERA STATALE È STATA COSTRETTA AD ANNUNCIARE UN CALO DEGLI UTILI DEL 20,6% NEL 2019. COLPA DEL CALO DEI PREZZI, BEN PRIMA DELLA CRISI DEL VIRUS– LO SHALE OIL, I GIOCHI DI PUTIN E LE ESTRAZIONI LOW COST: COSA BOLLE NEL BARILE?
CI ACCORGIAMO CHE È LUNEDÌ DAL FATTO CHE LE BORSE SONO APERTE E STANNO DI NUOVO ANDANDO A PICCO: MILANO -7%, PARIGI -9%, FRANCOFORTE -8%, LONDRA -7-7% - TRA I PIÙ COLPITI I TITOLI DEI VIAGGI: IL COLOSSO TEDESCO TUI (-38%), EASYJET (-32%) E IL GRUPPO BRITISH-IBERIA (-26,6%). SE ALITALIA FOSSE QUOTATA, OGGI SAREBBE STATA OBLITERATA (E NAZIONALIZZATA, COME SARÀ)
AL MERCATO DEI VACCINI - TRUMP STAREBBE CERCANDO DI ASSICURARSI IN ESCLUSIVA PER GLI USA UN POTENZIALE VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS CUI STANNO LAVORANDO RICERCATORI TEDESCHI DELLA CUREVAC, AZIENDA DI TUBINGA. OGGI IL CASO VIENE SOLLEVATO DALLA ''WELT'', CHE ESORTA LA MERKEL A USARE SOLDI PUBBLICI PER GARANTIRE CHE IL CONTROLLO RESTI TEDESCO
LA PANDEMIA È LA PEGGIORE E MIGLIORE NOTIZIA CHE POTESSE RICEVERE ALITALIA - IL CORONAVIRUS HA SCHIANTATO CONTI E OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA, MA LO HA FATTO PURE PER LE CONCORRENTI E LE ALTRE AZIENDE ITALIANE, E A QUESTO PUNTO SARÀ BUTTATA NEL CALDERONE DEGLI AIUTI DI STATO: IL GOVENRO STA PER RINAZIONALIZZARLA AL 100%, CON UN ALTRO MILIARDO DI EURO PER SALVARE GLI 11MILA DIPENDENTI. TANTO IN QUESTA CRISI GLOBALE NESSUNA RIVALE AVREBBE MAI FATTO UN'OFFERTA (NÉ ORA NÉ TRA UN ANNO)