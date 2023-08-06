FLASH – CI SCAPPA PURE IL MORTO: SI È SUICIDATO IL PRESIDENTE DI VISIBILIA EDITORE, LUCA GIUSEPPE REALE RUFFINO, L’UOMO CHE IL 18 OTTOBRE SCORSO HA SALVATO LA SOCIETÀ DELLA SANTANCHÈ, ENTRANDO NELL’AZIONARIATO AL POSTO DELLA “PITONESSA”…-
I GRANDI POTERI ECONOMICI AMERICANI MOLLANO BIDEN: JOE VAI A CASA (QUELLA DI RIPOSO) - IL PRIMO INVITO AL PENSIONAMENTO ERA STATO ESPRESSO DA BARACK OBAMA, DURANTE UN PRANZO PRIVATO CON BIDEN A FINE GIUGNO. MA L'OTTUAGENARIO JOE HA FATTO IL FINTO SORDO - A QUEL PUNTO, I POTERI FORTI USA LEGATI AI DEMOCRATICI HANNO MESSO IN MOTO L'AGENZIA FITCH: IL DECLASSAMENTO DEL RATING USA, CIOÈ DELLA VALUTAZIONE SULLA CAPACITÀ DEGLI STATI UNITI DI RIPAGARE IL PROPRIO DEBITO, HA AVUTO L’EFFETTO DI UNA DOCCIA GELATA SULLA RICANDIDATURA DI BIDEN - SALE L'AGITAZIONE DELL'ESTABLISHMENT DAVANTI A UN POSSIBILE DUELLO TRUMP-BIDEN: IL PRIMO E' CARICO DI 5 PROCESSI (UNO, PER SOVVERSIONE ALLO STATO); L'ALTRO, UN VEGLIARDO CHE NON SI REGGE IN PIEDI CON UN FIGLIO AZZOPPATO DI GUAI GIUDIZIARI
FLASH – MA COME MAI GIANNI ALEMANNO HA LA DENTIERA COSÌ AVVELENATA CON GIORGIA MELONI? NON SARÀ MICA PERCHÉ L’EX SINDACO DI ROMA, A SUO TEMPO, CHIESE ALLA DUCETTA DI CANDIDARLO COME GOVERNATORE DELLA REGIONE LAZIO, AL POSTO DEL CROCEROSSINO FRANCESCO ROCCA, RICEVENDO COME RISPOSTA UNA BELLA PORTA SBATTUTA IN FACCIA? AH SAPERLO…
DAGOREPORT! ORMAI È CHIARO CHE LO ZOCCOLO DURO E PURO DI FRATELLI D’ITALIA HA TROVATO UN NUOVO PASSATEMPO: METTERE IN DIFFICOLTÀ LA NOVELLA MASCHERA DEMOCRISTIANA DELLA MELONI - COSÌ IERI, PER LA QUARTA VOLTA IN 9 MESI, I FRATELLI DI GIORGIA SI SONO “DISTRATTI’’ E SONO ‘’INCIAMPATI” SU FRATOIANNI CHE VOLEVA IMPEGNARE IL GOVERNO A FARE UNA PATRIMONIALE! - UNA FRONDA INSORGENTE CHE OGGI HA TIRATO UN ALTRO BRUTTO SCHERZO. UN ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI FRATELLI D'ITALIA CARAMANNA-FOTI-SCHIFONE, CHE CHIEDEVA IL PASSAGGIO AI TABACCHI DI STATO DEL RICCO COMMERCIO DELLA CANNABIS LIGHT. OVVIAMENTE, IL ''CAMERATI, FAMOSE ‘NA CANNA!” È STATO PRESENTATO E DOPODICHÉ RITIRATO (PER ORA)
CENTRO SPERIMENTALE 'CHIAGNI E FOTTI' - INVECE DI GRIDARE ALLA "VIOLENZA" PER AVER MANDATO A CASA IL PRESIDENTE MARTA DONZELLI (MA CORSI E DOCENTI NESSUNO LI TOCCA), PERCHE' I VARI CAPOTONDI, MORETTI, LUCHETTI E COMPAGNI NON REPLICANO AI DISASTRI DELLA GESTIONE DONZELLI, TRA L'ALTRO PRODUTTRICE DI FILM IN PROPRIO? - OGGI IL POLVERONE VIENE ALIMENTATO SUI GIORNALONI DA QUEL MONDO DI CINEASTI CHE VEDE POLVERIZZARSI L'INSOSTENIBILE CUCCAGNA DI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI HANNO GODUTO FINORA I LORO FILMETTI (UNA MONTAGNA DI DENARO PUBBLICO CHE OSCURA IL REDDITO DI CITTADINANZA)
DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…