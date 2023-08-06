FLASH – CI SCAPPA PURE IL MORTO: SI È SUICIDATO IL PRESIDENTE DI VISIBILIA EDITORE, LUCA GIUSEPPE REALE RUFFINO, L’UOMO CHE IL 18 OTTOBRE SCORSO HA SALVATO LA SOCIETÀ DELLA SANTANCHÈ, ENTRANDO NELL’AZIONARIATO AL POSTO DELLA “PITONESSA”…

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I GRANDI POTERI ECONOMICI AMERICANI MOLLANO BIDEN: JOE VAI A CASA (QUELLA DI RIPOSO) - IL PRIMO INVITO AL PENSIONAMENTO ERA STATO ESPRESSO DA BARACK OBAMA, DURANTE UN PRANZO PRIVATO CON BIDEN A FINE GIUGNO. MA L'OTTUAGENARIO JOE HA FATTO IL FINTO SORDO - A QUEL PUNTO, I POTERI FORTI USA LEGATI AI DEMOCRATICI HANNO MESSO IN MOTO L'AGENZIA FITCH: IL DECLASSAMENTO DEL RATING USA, CIOÈ DELLA VALUTAZIONE SULLA CAPACITÀ DEGLI STATI UNITI DI RIPAGARE IL PROPRIO DEBITO, HA AVUTO L’EFFETTO DI UNA DOCCIA GELATA SULLA RICANDIDATURA DI BIDEN - SALE L'AGITAZIONE DELL'ESTABLISHMENT DAVANTI A UN POSSIBILE DUELLO TRUMP-BIDEN: IL PRIMO E' CARICO DI 5 PROCESSI (UNO, PER SOVVERSIONE ALLO STATO); L'ALTRO, UN VEGLIARDO CHE NON SI REGGE IN PIEDI CON UN FIGLIO AZZOPPATO DI GUAI GIUDIZIARI 

DAGOREPORT! ORMAI È CHIARO CHE LO ZOCCOLO DURO E PURO DI FRATELLI D’ITALIA HA TROVATO UN NUOVO PASSATEMPO: METTERE IN DIFFICOLTÀ LA NOVELLA MASCHERA DEMOCRISTIANA DELLA MELONI - COSÌ IERI, PER LA QUARTA VOLTA IN 9 MESI, I FRATELLI DI GIORGIA SI SONO “DISTRATTI’’ E SONO ‘’INCIAMPATI” SU FRATOIANNI CHE VOLEVA IMPEGNARE IL GOVERNO A FARE UNA PATRIMONIALE! - UNA FRONDA INSORGENTE CHE OGGI HA TIRATO UN ALTRO BRUTTO SCHERZO. UN ORDINE DEL GIORNO A FIRMA DEI FRATELLI D'ITALIA CARAMANNA-FOTI-SCHIFONE, CHE CHIEDEVA IL PASSAGGIO AI TABACCHI DI STATO DEL RICCO COMMERCIO DELLA CANNABIS LIGHT. OVVIAMENTE, IL ''CAMERATI, FAMOSE ‘NA CANNA!” È STATO PRESENTATO E DOPODICHÉ RITIRATO (PER ORA)

CENTRO SPERIMENTALE 'CHIAGNI E FOTTI' - INVECE DI GRIDARE ALLA "VIOLENZA" PER AVER MANDATO A CASA IL PRESIDENTE MARTA DONZELLI (MA CORSI E DOCENTI NESSUNO LI TOCCA), PERCHE' I VARI CAPOTONDI, MORETTI, LUCHETTI E COMPAGNI NON REPLICANO AI DISASTRI DELLA GESTIONE DONZELLI, TRA L'ALTRO PRODUTTRICE DI FILM IN PROPRIO? - OGGI IL POLVERONE VIENE ALIMENTATO SUI GIORNALONI DA QUEL MONDO DI CINEASTI CHE VEDE POLVERIZZARSI L'INSOSTENIBILE CUCCAGNA DI FINANZIAMENTI STATALI DI CUI HANNO GODUTO FINORA I LORO FILMETTI (UNA MONTAGNA DI DENARO PUBBLICO CHE OSCURA IL REDDITO DI CITTADINANZA)

DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…