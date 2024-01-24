FLASH! – VIVENDI, CON L’ASSISTENZA LEGALE DI JEAN SARKOZY, FIGLIO DELL’EX PRESIDENTE FRANCESE E AVVOCATO DI BOLLORÉ, STA PENSANDO DI PORTARE ALL’ATTENZIONE DELLA GIUSTIZIA EUROPEA LA VENDITA DELLA RETE TIM A KKR - IL GRUPPO FRANCESE È CONVINTO CHE CI POSSANO ESSERE CONFLITTI DI INTERESSE NELL’INCROCIO DI PARTECIPAZIONI DI KKR E CDP, CHE DETENGONO QUOTE RISPETTIVAMENTE IN “FIBERCOP” E “OPEN FIBER” – OGGI BOLLORÉ, ASSISTITO DAL FIGLIO DI SARKOZY, VISTO IL RIAVVICINAMENTO TRA L’EX PRESIDENTE E MACRON, PUÒ SPERARE IN UN ATTEGGIAMENTO MENO OSTILE DA PARTE DELL’ELISEO-
DAGOREPORT – L’OSPITATA DA PORRO NON È UN SEGNALE DI UN RIAVVICINAMENTO TRA GIORGIA MELONI E LA FAMIGLIA BERLUSCONI: LA TRATTATIVA PER L’INTERVISTA-MONOLOGO È STATA CONDOTTA DIRETTAMENTE DA MAURO CRIPPA, DIRETTORE DELL’INFORMAZIONE E COCCO DI CONFALONIERI, CHE HA UNA LINEA EDITORIALE MOLTO DIVERSA DA QUELLA CHE SOGNA PIER SILVIO – IL CORPACCIONE DI MEDIASET SI RIBELLA ALLA SVOLTA “PLURALISTA” DECISA DA “PIER DUDI” E FA RESISTENZA CONTRO LE “SINISTRELLE” BERLINGUER E MERLINO - VIDEO
DAGOREPORT – MES A 19 PAESI, ESCLUDENDO QUINDI SOLO L’ITALIA, SI PUO' FARE, MA CHI SI PRENDE LA RESPONSABILITÀ POLITICA DI LASCIARE L’ITALIA FUORI DA UNA PROTEZIONE EUROPEA, SIA SUI TITOLI DI STATO CHE SULLE BANCHE? - CHARLES MICHEL CHIEDE ALLA DUCETTA DI PROVARE A CONVINCERE IL SUO AMICO ORBAN A NON ROMPERE IL CAZZO SUL NUOVO PACCHETTO DI AIUTI ALL’UCRAINA. MA VISTO CHE PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE, A BRUXELLES HANNO UNA CARTUCCIA DI RISERVA PER FAR ABBASSARE LA CRESTA AL LEADER UNGHERESE: TOGLIERGLI I SOLDI...
SI CHIUDE UN'EPOCA: A NATALE GIANNI LETTA SI È CONGEDATO DA FORZA ITALIA. A 89 ANNI, CON DUE LETTERE, UNA PER GLI AMICI, L'ALTRA PER MARINA E PIERSILVIO, L'EMINENZA AZZURRINA HA CHIUSO LA SUA CARRIERA DI '‘GIORNALISTA PROVVISORIAMENTE PRESTATO AL BERLUSCONISMO'' - UNA DECISIONE CHE SI ACCOMPAGNA ALLA VOLONTA' DI PIERSILVIO DI PRENDERE LA GUIDA DEL PARTITO, SEMPRE CHE ALLE ELEZIONI EUROPEE FORZA ITALIA NON CROLLI SOTTO L’8% - OLTRE IL SOLITO COLOSSALE CONFLITTO DI INTERESSI, IL DUBBIO CHE FA PIÙ BRECCIA TRA COLORO CHE SCONSIGLIANO L'AVVENTURA POLITICA È QUESTO: NON È SCONTATO CHE IL CARISMA, LA LEADERSHIP, LA CAPACITÀ DI CATALIZZARE CONSENSO E GESTIRE UN PARTITO, QUALITÀ CHE IL CAV HA SEMPRE MOSTRATO IN ABBONDANZA, SIANO EREDITABILI PER DNA - LA CONTRARIETÀ DI MARINA E IL FUTURO DI MEDIASET: A CHI LASCIA LA GUIDA DELL’AZIENDA? - VIDEO
DAGOREPORT - ECCO COS’È LA CULTURA: OCCUPAZIONE, RIEQUILIBRIO, APPARTENENZA, OVVERO UN POSTO COME PREMIO FEDELTÀ - SINISTRI E DESTRI SONO UGUALMENTE IDENTICI: IN CULTURA NON VANNO BENE GLI AMICI DEGLI ALTRI MA I PROPRI SÌ - LO SCANDALO DEL TEATRO DI ROMA STA NEL FATTO CHE LA SINISTRA PENSAVA DI PIAZZARCI IL DIRIGENTE DEL MINISTERO VANNI CUTAJA SPOSTANDOLO DAL MAGGIO FIORENTINO DOVE, FINALMENTE, AVREBBE TROVATO UN PORTO SICURO CARLO FUORTES - CON QUESTO METODO PER “BANDE ARMATE”, GLI INDIVIDUI COMPETENTI E NON SCHIERATI RESTERANNO SEMPRE ESCLUSI DALLA POLITICA CULTURALE DEL PAESE (PERCHÉ I RAGAZZI DOVREBBERO STUDIARE SE NELLA VITA BISOGNA ESSERE AMICI, AMANTI O SERVILI?)
DAGOREPORT! - SI SCRIVE DDL CAPITALI, SI LEGGE DECRETO FAZZOLARI-CALTAGIRONE - IL BRACCIO DESTRO (E TESO) DELLA DUCETTA È L’ARTEFICE DI DUE GENIALATE: LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI BANCARI E IL DECRETO CAPITALI. LA PRIMA È FINITA NELLA POLVERE. PER LA SECONDA, INVECE, I GIOCHI SI CHIUDERANNO IL 6 FEBBRAIO ALLA CAMERA, CON IL VOTO IN AULA - IL DDL CAPITALI RAPPRESENTA LA RIVINCITA DEL CALTARICCONE DOPO AVER FALLITO LA CONQUISTA DI GENERALI E MEDIOBANCA (OVVIAMENTE, DI LANCIARE UN’OPA NON SE NE PARLA: PIÙ CONVENIENTE ENTRARE DALLA PORTA DI SERVIZIO) – ‘’FINANCIAL TIMES’’: GLI EMENDAMENTI HANNO CONFERITO AL TESTO UNA PIEGA PROTEZIONISTICA, A VANTAGGIO DEGLI INTERESSI DEGLI ALLEATI DELLA MELONI E SCORAGGIANDO GLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI”