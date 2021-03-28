FLASH! - IL NEO BOSS DI UNICREDIT ANDREA ORCEL MIRA A METTERSI ALLA PARI CON BANCA INTESA. QUINDI, DOPO L'ACQUISIZIONE DI MPS CON DOTE DI 5 MILIARDI, PROCEDERA' A UN AUMENTO DI CAPITALE NECESSARIO PER PRENDERSI ANCHE BPM (COLLOQUI CON CASTAGNA) STRAPPANDOLA ALLE MIRE DI BPER DI CIMBRI...-
FLASH! - AUTOSTRADE DELLE MIE BRAME: IL CONTRASTO ORMAI E' TRA I BENETTON, FINALMENTE UNITI NEL MOLLARE ASPI AL VALORE CONCORDATO CON CDP, E I FONDI INTERNAZIONALI CHE, COME AZIONISTI, CONSIDERANO QUELLA CIFRA INSUFFICIENTE...
PERCHÉ BRUXELLES VUOLE TAGLIARE IL 50% DEGLI SLOT DI ALITALIA A MILANO-LINATE? – DIETRO L'OSTILITÀ DELLA COMMISSIONE EUROPEA C’È LA SPINTA DELLA LOBBY DEI CIELI GUIDATA DA LUFHTANSA E RYANAIR, CHE VOGLIONO ACCAPPARRARSI I DIRITTI DI ATTERRAGGIO E DECOLLO IN ITALIA. TEDESCHI E IRLANDESI HANNO MESSO GLI OCCHI SULLO SCALO MILANESE PER FARNE LA BASE OPERATIVA NEL NORD ITALIA
COSA BOLLORÉ IN PENTOLA? – I GRANDI NOMI DEL CAPITALISMO FRANCESE FANNO LA GARA A COMPRARE LE RADIO RTL E IL CANALE TV M6 – DELLA PARTITA POTREBBE FAR PARTE ANCHE MEDIASET, MA PER ORA IN LIZZA CI SONO ARNAULT, NIEL E SOPRATTUTTO IL PATRON DI VIVENDI, IL CUI ATTIVISMO È VISTO CON UNA CERTA APPRENSIONE DA MACRON – IL FINANZIERE BRETONE STA TRASFORMANDO LA RETE ALL NEWS DI CANAL PLUS IN UNA FOX NEWS D’OLTRALPE: HA INGAGGIATO STAR DELL’ESTREMA DESTRA E FA IL PIENO DI ASCOLTI
CI SCORNIAMO PURE SU 'NA TAZZULELLA 'E CAFÈ - ERANO STATE PRESENTATE DUE CANDIDATURE, UNA IN VENETO E L'ALTRA NAPOLETANA, PER IL RITO DELL'ESPRESSO COME BENE IMMATERIALE DELL'UMANITÀ UNESCO: MA PER LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE "VANNO UNIFICATE". E COSÌ LA CORSA SI È FERMATA PER UN ANNO IN ATTESA DI TROVARE UN ACCORDO - SECONDO QUALCUNO AVREBBE PIÙ CHANCE L'OPZIONE PARTENOPEA: LA CULTURA DEL CAFFÈ SOSPESO, LA TRADIZIONE DEI GRANI TOSTATI REGALATI PER CONSOLARE DAL DOLORE DI UNA PERDITA...
MA CHE BEL CASELLO! – L'OFFERTA PER AUTOSTRADE SI FA PIÙ GHIOTTA PER ATLANTIA, CHE INCASSERÀ 1,4 MILIARDI IN PIÙ TRA MAGGIORI ESBORSI E MINORI GARANZIE – I BENETTON SI BECCANO PURE 400 MILIONI DI RISTORI LEGATI ALLA PANDEMIA: IN PROPORZIONE E' L'11% DEL FATTURATO DI UN INTERO ANNO. QUANTO HANNO DATO AI RISTORATORI O AGLI ALBERGHI? – LE GARANZIE LEGALI SCENDONO A 500 MILIONI – SLITTA IL CDA DI CDP PER LA FINALIZZAZIONE DELL'OFFERTA, CHE CONFERMA LA VALUTAZIONE DI 9,1 MILIARDI