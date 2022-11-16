FLASH! - NOMINE? LA PRIMA A DESTRA. GABRIELLA ALEMANNO, SORELLA DELL’EX SINDACO DI ROMA, GIANNI, ENTRA NEL CDA DI ITA. E SIAMO SOLO ALL'INIZIO...-
FLASH! - NOMINE? LA PRIMA A DESTRA. GABRIELLA ALEMANNO, SORELLA DELL’EX SINDACO DI ROMA, GIANNI, ENTRA NEL CDA DI ITA. E SIAMO SOLO ALL'INIZIO...-
“L’INFLAZIONE NON PUÒ ESSERE ELIMINATA ATTRAVERSO VANE RINCORSE TRA PREZZI E SALARI” – IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, IGNAZIO VISCO, INSISTE A DIRE CHE L’AUMENTO DEI PREZZI NON SI COMBATTE AUMENTANDO GLI STIPENDI. QUINDI QUAL È LA RICETTA? LASCIARE CHE GLI ITALIANI NON RIESCANO AD ARRIVARE ALLA FINE DEL MESE PER COLPA DEI RINCARI E ASPETTARE CHE PASSI “A NUTTATA”?
“E' AUMENTATA LA PROBABILITÀ DI UNA RECESSIONE TECNICA NELL'AREA EURO” - LO COMUNICA IL VICEPRESIDENTE DELLA BCE, LUIS DE GUINDOS: “LA VULNERABILITÀ DI FAMIGLIE, IMPRESE E GOVERNI PIÙ INDEBITATI È IN AUMENTO NELL'AREA EURO E, SE LE PROSPETTIVE PEGGIORANO ULTERIORMENTE, NON PUÒ PIÙ ESSERE ESCLUSO UN AUMENTO DI DEFAULT AZIENDALI, SPECIE PER LE IMPRESE ENERGIVORE” - L’INVITO AI GOVERNI AD "ASSICURARE CHE GLI AIUTI AI SETTORI VULNERABILI SIANO MIRATI, E NON INTERFERISCANO CON LA NORMALIZZAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA"
NOTIZIE DI CUI ESSERE AL CORRENTE – SECONDO BANKITALIA NEL 2021 LA SPESA PER LA GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE È AUMENTATA, ARRIVANDO A COSTARE LA BELLEZZA DI 94,7 EURO ALL'ANNO IN MEDIA – IL MOTIVO DELL’AUMENTO? L’EMISSIONE E LA GESTIONE DELLE CARTE DI PAGAMENTO – DUNQUE, LO STATO VUOLE CHE SI UTILIZZINO BANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER RIDURRE L’EVASIONE, MA A PRENDERSI IL CETRIOLONE SONO SEMPRE I CONSUMATORI…
A CASA TUTTO MALE – IL TASSO DEI NUOVI MUTUI PER L’ACQUISTO DI CASE A OTTOBRE È SALITO AL 2,73% DAL 2,26% DI SETTEMBRE. EFFETTO DEGLI AUMENTI DEL COSTO DEL DENARO DECISI DALLA BANCA CENTRALE EUROPEA. È IL DATO PIÙ ALTO DA AGOSTO 2015 – IL TASSO MEDIO SUL TOTALE DEI PRESTITI È RISULTATO INVECE PARI AL 2,78%, CONTRO IL 2,47% DEL MESE PRECEDENTE...