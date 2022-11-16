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“E' AUMENTATA LA PROBABILITÀ DI UNA RECESSIONE TECNICA NELL'AREA EURO” - LO COMUNICA IL VICEPRESIDENTE DELLA BCE, LUIS DE GUINDOS: “LA VULNERABILITÀ DI FAMIGLIE, IMPRESE E GOVERNI PIÙ INDEBITATI È IN AUMENTO NELL'AREA EURO E, SE LE PROSPETTIVE PEGGIORANO ULTERIORMENTE, NON PUÒ PIÙ ESSERE ESCLUSO UN AUMENTO DI DEFAULT AZIENDALI, SPECIE PER LE IMPRESE ENERGIVORE” - L’INVITO AI GOVERNI AD "ASSICURARE CHE GLI AIUTI AI SETTORI VULNERABILI SIANO MIRATI, E NON INTERFERISCANO CON LA NORMALIZZAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA"