FLASH - IL "PLAZA" DI CESARE PALADINO, "SUOCERO" DI CONTE, CAMBIA PROPRIETARIO: L'HOTEL DI VIA DEL CORSO A ROMA E' STATO VENDUTO ALLA MULTINAZIONALE "FOUR SEASONS"-
FLASH - IL "PLAZA" DI CESARE PALADINO, "SUOCERO" DI CONTE, CAMBIA PROPRIETARIO: L'HOTEL DI VIA DEL CORSO A ROMA E' STATO VENDUTO ALLA MULTINAZIONALE "FOUR SEASONS"-
LA RECESSIONE È SOLO RIMANDATA – L’ISTAT CORREGGE AL RIALZO LA STIMA PRELIMINARE SUL PIL DEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2022: CRESCERÀ DELLO 0,1%, EVITANDO COSÌ LO SPETTRO DELLA RECESSIONE TECNICA – LA CRESCITA ACQUISITA PER IL 2022 È AL 2,6%, MA GLI ITALIANI NON CI CREDONO MOLTO E HANNO PAURA: DA GENNAIO AD APRILE LA SPESA DELLE FAMIGLIE È CALATA DELLO 0,9%...
OK, IL PREZZO È INGIUSTO! – L’ISTAT CERTIFICA I DATI HORROR SULL’INFLAZIONE: A MAGGIO È ARRIVATA AL 6,9%, UN LIVELLO CHE NON SI REGISTRAVA DA MARZO 1986 – L’ACCELERAZIONE COLPISCE TUTTI I PRODOTTI, IN PARTICOLARE L’ENERGIA, CON INEVITABILI RICADUTE SUL RESTO. I PREZZI DEL CARRELLO DELLA SPESA SONO CRESCIUTI DEL 6,7% (MA GLI STIPENDI RIMANGONO GLI STESSI…)
IL GRANDE OSPITE DI QUEST’ANNO A DAVOS NON ERA ZELENSKY, MA L’IPOCRISIA! – AL SUMMIT DOVE NELL’ULTIMO VENTENNIO SI È PROCLAMATA LA GLOBALIZZAZIONE COME PANACEA DI TUTTI I MALI È ANDATO IN SCENA L’ENNESIMO VOLTAFACCIA: LA RUSSIA È STATA ESCLUSA, EPPURE PUTIN E IL SUO BURATTINO MEDVEDEV PER ANNI SONO STATI ACCOLTI COME OSPITI CON TUTTI GLI ONORI. LO STESSO PER IL COMUNISTA XI JINPING, ERETTO A PALADINO DEL COMMERCIO LIBERO E GLOBALE. SOLO UNA COSA NON SI È MAI VISTA, TRA LE ALPI SVIZZERE, BENCHÉ NECESSARIA: UN SONORO “CI DISPIACE, ABBIAMO SBAGLIATO…”
BOTTE DA ORBAN – IL PREMIER UNGHERESE CONTINUA A ROMPERE I BARILI SULLE SANZIONI AL PETROLIO RUSSO: I VENTISETTE PAESI MEMBRI AVEVANO TROVATO UN ACCORDO SULL’EMBARGO AL GREGGIO PROVENIENTE VIA MARE, PER VENIRE INCONTRO A BUDAPEST, MA IL “VIKTATOR” SI IMPUNTA: “UN MODO DI FARE IRRESPONSABILE” – DRAGHI GODE PER L’OK AL TETTO AL PREZZO DI GAS E PETROLIO, UN CHIODO FISSO DI “MARIOPIO”
MAIOLI NON VUOLE ACQUISIRE ALTRE BANCHE, VUOLE AVERE IL POTERE DI NON FARLE COMPRARE (AGLI ALTRI) – IL “BANCHIERE DEI FRANCESI” IN ITALIA È MOLTO ATTIVO: AD APRILE CREDIT AGRICOLE HA COMPRATO IL 10% DI BANCO BPM, RENDENDO QUASI IMPOSSIBILE PER LE ALTRE BANCHE UN’EVENTUALE OPERAZIONE – I RUMORS SULLA MANOVRA A TENAGLIA, TRAMITE “AMUNDI”, SU “ANIMA HOLDING”? A PARIGI SMENTISCONO TUTTO: LA PRIORITÀ NON È FARE NUOVE ACQUISIZIONI, MA LA BANCASSICURAZIONE…