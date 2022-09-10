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FLASH: VIVENDI PERDE PEZZI! - RICEVIAMO E REGISTRIAMO, DA ANDREA PEZZI: “CARO DAGO, IN MERITO AL VOSTRO DUBBIO SUL MIO RUOLO, VORREI CHIARIRE CHE PUR ESSENDO ADVISOR DI VIVENDI, NON MI OCCUPO IN ALCUN MODO DI QUESTIONI RELATIVE ALLA GOVERNANCE DI TIM"-
FLASH! – ARNESE TWEET: “RUMORS. IN VISTA DEL CDA DI TIM, IL PRIMO AZIONISTA (VIVENDI) MIREREBBE AL RIBALTONE ALLA PRESIDENZA: TORNA ALLA CARICA PER SOSTITUIRE SALVATORE ROSSI (RIBALTONE STOPPATO MESI FA DA FRANCO E GIAVAZZI) CON MASSIMO SARMI. ANDREA PEZZI PER VIVENDI LAVORA ALLA MOSSA COL CENTRODESTRA?” – NOTA PER GLI SMEMORATI: IL PROPRIETARIO DI VIVENDI È VINCENT BOLLORÉ, CHE ALLE ULTIME PRESIDENZIALI FRANCESI AVEVA SCHIERATO IL SUO IMPERO MEDIATICO CON ERIC ZEMMOUR: DOVEVA AGGREGARE LE DESTRE ED È FINITO DISGREGATO LUI – DE PUYFONTAINE PUNTA SU SARMI PER AVERE UN CDA AMICO, OLTRE AL “SUO” 24%... - LA PRECISAZIONE DI PEZZI
CARLO EREDITA IL TRONO, LO SCETTRO E UNA VAGONATA DI SOLDI – ELISABETTA POTEVA CONTARE SU UNA LIQUIDITÀ ANNUALE DI 700 MILIONI DI EURO, CHE ORA PASSERÀ AL FIGLIO – IL NUOVO SOVRANO INCASSERÀ UNO STIPENDIO ANNUALE (PAGATO DAI SUDDITI) DA 100 MILIONI E IL REDDITO DAI QUATTRO FONDI DEL DUCATO DI LANCASTER CHE HA ATTIVITÀ PER 652 MILIONI E PROFITTI NETTI PER QUALCHE DECINA DI MILIONI. E POI C’È IL CROWNE ESTATE, IL PATRIMONIO IMMOBILIARE VALUTATO 15 MILIARDI DI EURO CHE GARANTISCE UNA RENDITA DI 500 MILIONI ALL'ANNO…
SALARI DA FAME E INFLAZIONE: TRA LE NATICHE DELL'ITALIA C'È UN BEL CETRIOLONE – NEL 2022 NEL NOSTRO PAESE GLI STIPENDI REALI SCENDERANNO DEL 3% CONTRO UNA MEDIA OCSE DEL 2,3% – SECONDO IL RAPPORTO COOP, L'INFLAZIONE A FINE ANNO COSTERÀ ALLE FAMIGLIE MEDIAMENTE 2.300 EURO. MA I PROBLEMI MAGGIORI ARRIVERANNO CON IL FREDDO: ENTRO NATALE UN ITALIANO SU TRE POTREBBE NON COPRIRE PIÙ LE SPESE DI LUCE E GAS
MORS TUA, VIVENDI MEA – MADRON TWEET: “I FRANCESI SPARANO A PALLE INCATENATE SU TIM, DI CUI SONO PRIMI AZIONISTI. RISULTATO: HANNO AFFONDATO IN BORSA UN TITOLO, 0,19 EURO, CHE HANNO IN CARICO A 0,68. DELLE DUE L’UNA: O HANNO IN MENTE UNA STRATEGIA, O SONO DEI MASOCHISTI” – L’ACCORDO SULLA RETE UNICA SEMBRA SEMPRE PIÙ LONTANO, EPPURE SAREBBE L’UNICA POSSIBILITÀ PER FAR RISALIRE IL TITOLO DAI MINIMI…
SE L'INVERNO DELL'EUROPA SARA' DURO, L'AUTUNNO DELLA RUSSIA È GIA' UN INCUBO – PUTIN CERCA DI MINIMIZZARE GLI EFFETTI DELLE SANZIONI MA TUTTI I DATI DICONO CHE LA RUSSIA È SULL'ORLO DEL COLLASSO – L'EXPORT DI GAS È CALATO DEL 36% NEI PRIMI 6 MESI DI GUERRA. SECONDO LA SOCIETÀ DI RICERCA VITSIOM, IL 40% DEI RUSSI FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE – E IL PREMIER MISHUSTIN HA LANCIATO L'ALLARME: DA OTTOBRE A DICEMBRE PERDERANNO IL POSTO DI LAVORO 200MILA PERSONE - IL DAGOREPORT