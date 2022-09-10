FLASH: VIVENDI PERDE PEZZI! - RICEVIAMO E REGISTRIAMO, DA ANDREA PEZZI: “CARO DAGO, IN MERITO AL VOSTRO DUBBIO SUL MIO RUOLO, VORREI CHIARIRE CHE PUR ESSENDO ADVISOR DI VIVENDI, NON MI OCCUPO  IN ALCUN MODO DI QUESTIONI RELATIVE ALLA GOVERNANCE DI TIM"

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FLASH! – ARNESE TWEET: “RUMORS. IN VISTA DEL CDA DI TIM, IL PRIMO AZIONISTA (VIVENDI) MIREREBBE AL RIBALTONE ALLA PRESIDENZA: TORNA ALLA CARICA PER SOSTITUIRE SALVATORE ROSSI (RIBALTONE STOPPATO MESI FA DA FRANCO E GIAVAZZI) CON MASSIMO SARMI. ANDREA PEZZI PER VIVENDI LAVORA ALLA MOSSA COL CENTRODESTRA?” – NOTA PER GLI SMEMORATI: IL PROPRIETARIO DI VIVENDI È VINCENT BOLLORÉ, CHE ALLE ULTIME PRESIDENZIALI FRANCESI AVEVA SCHIERATO IL SUO IMPERO MEDIATICO CON ERIC ZEMMOUR: DOVEVA AGGREGARE LE DESTRE ED È FINITO DISGREGATO LUI – DE PUYFONTAINE PUNTA SU SARMI PER AVERE UN CDA AMICO, OLTRE AL “SUO” 24%... - LA PRECISAZIONE DI PEZZI

CARLO EREDITA IL TRONO, LO SCETTRO E UNA VAGONATA DI SOLDI – ELISABETTA POTEVA CONTARE SU UNA LIQUIDITÀ ANNUALE DI 700 MILIONI DI EURO, CHE ORA PASSERÀ AL FIGLIO – IL NUOVO SOVRANO INCASSERÀ UNO STIPENDIO ANNUALE (PAGATO DAI SUDDITI) DA 100 MILIONI E IL REDDITO DAI QUATTRO FONDI DEL DUCATO DI LANCASTER CHE HA ATTIVITÀ PER 652 MILIONI E PROFITTI NETTI PER QUALCHE DECINA DI MILIONI. E POI C’È IL CROWNE ESTATE, IL PATRIMONIO IMMOBILIARE VALUTATO 15 MILIARDI DI EURO CHE GARANTISCE UNA RENDITA DI 500 MILIONI ALL'ANNO…