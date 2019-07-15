LA PATOLOGIA DI RENZI: MAI UN’AUTOCRITICA – MATTEUCCIO POSTA UN SELFIE DA UN’AMACA SU INSTAGRAM AUGURANDO BUONA GIORNATA A TUTTI E VIENE TRAVOLTO DA COMMENTI POCO BENEVOLI – SOLO CHE INVECE CHE ABBOZZARE PRENDE DI PETTO UN UTENTE CHE GLI DÀ DEL MANTENUTO, ROSICANDO (ANCORA) PER LA STORIA DEL REFERENDUM: “CHE DICI? FACCIAMO UN REFERENDUM E ABOLIAMO IL SENATO? TU CHE HAI VOTATO?''-
DA QUANDO C'E' BERGOGLIO NON SI CANTA MESSA - IN SETTE ANNI, IL NUMERO DI ITALIANI CHE HANNO DECISO DI DESTINARE L'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLA CHIESA CATTOLICA È DIMINUITO DI CIRCA DUE MILIONI - MA LA SANTA SEDE NON FA DRAMMI: LA CHIESA FA SEMPRE LA PARTE DEL LEONE, CON 14 MILIONI DI CONTRIBUENTI FEDELISSIMI CHE PORTANO IN DOTE OLTRE 1,1 MILIARDI, CONTRO I QUASI 200 MILIONI DELLO STATO, I 43 DEI VALDESI…
L’ETERNA “RISURREZIONE” DI ALITALIA - SONO ARRIVATE QUATTRO OFFERTE A FERROVIE PER IL PIANO DI RILANCIO (IL TERZO IN DIECI ANNI) DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA: ATLANTIA RESTA IN POLE - POI CI SONO TOTO, GERMÁN EFROMOVICH, IMPRENDITORE POLACCO AZIONISTA DI AVIANCA, E IL GRUPPO LOTITO - LE LETTERE DI INTERESSE ERANO CORREDATE DA GARANZIE E SOMMARIE INDICAZIONI DI PIANI INDUSTRIALI E ORA…
COME ANDRA’ A FINIRE LA SAGA ALITALIA? VIA ALLA CORDATA ITALO-AMERICANA: ECCO IL QUARTETTO – OGGI MEDIOBANCA, RACCOGLIERÀ PER CONTO DELLE "FERROVIE", LE MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ DI “DELTA”, TESORO E “ATLANTIA” – A VUOTO I TENTATIVI DA PARTE DI AMBIENTI VICINI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO DI APRIRE UN VARCO A FAVORE DEL GRUPPO TOTO: NON C’È IL GRADIMENTO DEGLI AMERICANI - IL GRUPPO BENETTON VORREBBE TEMPO FINO A SETTEMBRE MA DI MAIO…
UNA GRANATA (CLAUDIO) SULL’ENI – IL CERCHIO SI STRINGE: L’AVVOCATO CALAFIORE RACCONTA ALLA PROCURA DI MILANO CHE IL BRACCIO DESTRO (E SINISTRO) DI DESCALZI, CLAUDIO GRANATA, HA CHIESTO A UN TESTIMONE CHIAVE DI RITRATTARE LE SUE ACCUSE A DESCALZI (OGGI IMPUTATO PER CORRUZIONE INTERNAZIONALE) NELL'INCHIESTA SULLA PRESUNTA MAXI-TANGENTE NIGERIANA - "GRANATA GLI PROMISE CHE L'AVREBBE RIASSUNTO"
SBANCATI! LA TRAPPOLA DEI RIMBORSI: PARTE LA GIRANDOLA DEGLI INDENNIZZI PER LE VITTIME DEGLI SCANDALI BANCARI - IL GOVERNO HA STANZIATO 1,5 MLD €, MA PER VEDERE I QUATTRINI BISOGNA BUSSARE ALLA CONSAP - IL RISCHIO È RESTARE IMPANTANATI NELLA BUROCRAZIA E COSÌ LA 'FABI' HA SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE CON UN POOL DI LEGALI PER DARE UNA MANO AI LAVORATORI DELLE EX BANCHE VENETE CHE AVEVANO AZIONI E OBBLIGAZIONI DIVENTATE CARTA STRACCIA - ECCO COME PRESENTARE L’ISTANZA