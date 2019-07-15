LA PATOLOGIA DI RENZI: MAI UN’AUTOCRITICA – MATTEUCCIO POSTA UN SELFIE DA UN’AMACA SU INSTAGRAM AUGURANDO BUONA GIORNATA A TUTTI E VIENE TRAVOLTO DA COMMENTI POCO BENEVOLI – SOLO CHE INVECE CHE ABBOZZARE PRENDE DI PETTO UN UTENTE CHE GLI DÀ DEL MANTENUTO, ROSICANDO (ANCORA) PER LA STORIA DEL REFERENDUM: “CHE DICI? FACCIAMO UN REFERENDUM E ABOLIAMO IL SENATO? TU CHE HAI VOTATO?''

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Cosa c’è meglio di un’amaca la domenica mattina? Nulla. Buona giornata a tutti

Un post condiviso da Matteo Renzi (@matteorenzi) in data:

 

 

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