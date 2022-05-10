Poltrone. Stefano Firpo, capo di gabinetto del ministro per l'innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, è in procinto di diventare direttore generale di @Assonime— paolomadron (@paolomadron) May 10, 2022
TWEET-FLASH! - PAOLO MADRON: “POLTRONE. STEFANO FIRPO, CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LA TRANSIZIONE DIGITALE VITTORIO COLAO, È IN PROCINTO DI DIVENTARE DIRETTORE GENERALE DI ASSONIME” (L'ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI)-
Poltrone. Stefano Firpo, capo di gabinetto del ministro per l'innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao, è in procinto di diventare direttore generale di @Assonime— paolomadron (@paolomadron) May 10, 2022
GENERALI, TANTI MILIARDI PER NULLA - I PACCHETTI DI AZIONI SCHIERATI DA CALTAGIRONE, DEL VECCHIO E BENETTON PER SCONFIGGERE DONNET E NAGEL, VALGONO 7 MILIARDI. EPPURE, NON SONO SERVITI A NIENTE: ALLA FINE VINCE SEMPRE IL MERCATO, CHE HA VOTATO IN MANIERA COMPATTA PER LA LISTA DONNET - CHE FARANNO ORA I DUE ARZILLI VECCHIETTI, PUNTERANNO MEDIOBANCA? MA ANCHE NELLA BANCA DI NAGEL LA QUOTA DECISIVA È IN MANO AGLI ISTITUZIONALI, CHE NE DETENGONO METÀ DEL CAPITALE. SE SI VORRÀ PRENDERE IL COMANDO PER VINCERE BISOGNERÀ PASSARE DA LORO...
CAIO NON LASCIA MA RADDOPPIA: LA NUOVA SAIPEM – DOPO L’ALLARME UTILI DI FINE GENNAIO E LA DIFFICILE RISALITA NON ANCORA CONCLUSA, ORA IL PROSSIMO STEP È FISSATO PER IL 17 MAGGIO “CON L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CHE DOVRÀ AFFIDARE AL CONSIGLIO LA DELEGA PER FAR PARTIRE LA RICAPITALIZZAZIONE” – ALLE CRITICHE, CAIO REPLICA: “COSA NON HA FUNZIONATO? BISOGNA RICORDARE CHE NEGLI ULTIMI 6 ANNI QUESTA AZIENDA HA ACCUMULATO QUASI 5 MILIARDI DI PERDITE E SI TROVA A COMPETERE IN UN CONTESTO IN RAPIDISSIMA EVOLUZIONE E CON UNA ORGANIZZAZIONE IN CUI IL CENTRO AVEVA DELEGATO MOLTO ALLE DIVISIONI’’
DEL RESTO LA LAGARDE L’AVEVA DETTO: “NON SIAMO QUI A RIDURRE GLI SPREAD” - A DUE ANNI DALLA GAFFE DELLA PRESIDENTE DELLA BCE, ABBIAMO CAPITO IL SIGNIFICATO: LA BANCA CENTRALE EUROPEA SI APPRESTA A RIALZARE I TASSI DI INTERESSE, COME GIÀ HA FATTO LA FED. E INFATTI LO SPREAD È TORNATO SOPRA 200 PUNTI BASE. UN AUMENTO CHE RISCHIA DI VANIFICARE IL RECOVERY FUND, E CHE PUÒ COSTARE ALLO STATO FINO A…
WAR STREET! - CLAMOROSO TRACOLLO DEI TITOLI TECNOLOGICI: IN TRE GIORNI HANNO BRUCIATO PIÙ DI MILLE MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE (SOLTANTO APPLE NE HA PERSI 226) - LA DECISIONE DELLA FED DI ALZARE I TASSI DI INTERESSE HA COLPITO IN PARTICOLAR MODO BIG TECH, CHE NEGLI ULTIMI ANNI, PANDEMIA COMPRESA, AVEVANO TENUTO SU LA BARACCA, E PREFERISCONO TORNARE A INVESTIMENTI SICURI E DI LUNGO PERIODO: IN TEMPO DI GUERRA, MEGLIO RECUPERARE SUL REALE E LASCIAR PERDERE IL VIRTUALE - I DATI HORROR RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, RIPORTATI DA “DRUDGE”: NETFLIX -71%, SNAP - 50%, UBER - 48%, FACEBOOK - 42%, AMAZON- 36%, DISNEY - 32%, TESLA - 34%, GOOGLE - 22
È FINITA LA PACCHIA PER I BITCOIN? - CONTINUA IL CALO DELLA QUOTAZIONE DELLA CRIPTOVALUTA, ARRIVATA SOTTO QUOTA 31MILA DOLLARI (MENO DELLA METÀ DEI MASSIMI TOCCATI NEL 2021) - I MOTIVI SONO I SOLITI: INFLAZIONE, GUERRA E L'AUMENTO DEI CASI DI COVID IN CINA, CHE HANNO SPINTO LA MAGGIOR PARTE DEGLI INVESTITORI HA SCELTO DI VENDERE AZIONI E CRIPTO PER RIDURRE I RISCHI…