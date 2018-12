COME DAGO-ANTICIPATO, LA MONDADORI PRONTA A CEDERE LA SUA QUOTA NEL ''GIORNALE''. A RILEVARLA SAREBBE FABIO FRANCESCHI, PROPRIETARIO DEL GRUPPO GRAFICA VENETA, LA SOCIETÀ CHE STAMPA I LIBRI DI HARRY POTTER. MA PRIMIO SOCIO, PER ORA, RESTERÀ PAOLO BERLUSCONI…

NEI SALOTTI CORRE VOCE CHE ''IL GIORNALE'' SIA IN VENDITA E CHE C'E' UN EDITORE PRONTO

Milanospia del 22 novembre 2018

MONDADORI PRONTA A CEDERE IL 37% DEL GIORNALE

Andrea Montanari per “Milano Finanza”

paolo berlusconi alessandro sallusti diego della valle

Il processo di revisione del perimetro industriale della Mondadori prosegue. Il gruppo editoriale presieduto da Marina Berlusconi e guidato da Ernesto Mauri da anni ha avviato un riposizionamento che ha portato a chiusure e cessioni di testate (Panorama venduta a Maurizio Belpietro), all' uscita dal mercato francese (periodici venduti a Reworld Media dopo una svalutazione di 198,1 milioni della controllata d' Oltralpe), al potenziamento del business dell' area Libri, dov' è indiscussa leader di mercato, e del digitale.

Si inserisce in questa strategia anche la possibile dismissione di una partecipazione oggi ritenuta non più strategica. In particolare, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, la Mondadori ha già manifestato a più riprese la propria posizione in merito alla quota (36,9%) detenuta nella Società Europea di Edizioni (See), la casa editrice proprietaria del quotidiano Il Giornale. La decisione è maturata in questi mesi e ora si avvierà il processo per la ricerca di un potenziale compratore.

Urbano Cairo con Roberto e Signora Amodei

Ovviamente il quotidiano milanese diretto da Alessandro Sallusti non cambierà proprietario, visto che il primo socio è e resterà Paolo Berlusconi attraverso la holding Pbf (46%) e la società Arcus Multimedia (17,08%). Senza trascurare l' accordo industriale definito nei mesi scorsi con l' editore Roberto Amodei (Corriere dello Sport e Tuttosport). Ma chi potrebbe essere l' acquirente della partecipazione di minoranza messa sul mercato di Mondadori?

Difficilmente potrà entrare in scena un investitore di natura finanziaria; più probabile un imprenditore del settore. Molti indizi portano a Fabio Franceschi, proprietario del gruppo Grafica Veneta, la società che stampa i libri di Harry Potter. Il gruppo, che ha chiuso il 2017 con un fatturato di 71,2 milioni, un ebitda di 17,56 milioni e un utile di 7,24 milioni, da anni è interessato a entrare nel mercato dell' editoria quotidiana. Franceschi infatti doveva essere il socio industriale di Maurizio Belpietro, il giornalista che ha lanciato La Verità.

Fabio Franceschi ospite a “Porta_a_Porta”. Grafica Veneta ...

Ma tra i due, dopo un' iniziale intesa, è emerso uno scontro sulla gestione della società che ha portato all' uscita di scena del patron di Grafica Veneta. Che ora potrebbe rientrare in scena puntando a Il Giornale. La necessità di See di nuovi soci e ulteriori capitali è dimostrata dal fatto che dopo aver chiuso il 2017 con ricavi per 32,84 milioni (-19,2%) e una perdita di 6,55 milioni (dai -384 mila euro del 2016), oltre ai 5 milioni garantiti dai soci l' anno scorso, a inizio 2018 sono arrivati altri 2,5 milioni a titolo di versamento in conto capitale.

