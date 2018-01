22 gen 2018 13:55

COME SI CAMBIA! - DI BATTISTA IN TRIONFO NEL SALOTTINO DALLA D’URSO, MENTRE IL SENATORE MASTRANGELI FU CACCIATO DAL M5S PER UN RAPIDO COLLEGAMENTO PROPRIO CON BARBARELLA - ‘DIBBA’ IN SOLLUCCHERO TRA FOTO DEL PUPO, PROPOSITI DI MATRIMONIO E LODI A BERLUSCONI: ‘È INTELLIGENTE MA DEVE USARE I SUOI TALENTI PER IL BENE’ (VIDEO)