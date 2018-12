SANTA MARIA...GODETTI – “REPUBBLICA” CANDIDA UFFICIALMENTE PAMELA ANDERSON A LEADER DELL’OPPOSIZIONE IN UN’INTERVISTA CHE LA DIPINGE COME UNA SANTA MARIA GORETTI IMPEGNATA A LOTTARE CONTRO GLI “ABUSI DELL’ECONOMIA GLOBALE” – SOLO FRANCESCO MERLO CON LA ARCURI NEL 2011 RIUSCÌ A FARE DI MEGLIO: VI RICORDATE LA SANTIFICAZIONE CULT DI MANUELONA, CHE FU DEFINITA “LA NOSTRA PICCOLA ANNA MAGNANI” PER AVER DETTO NO A BERLUSCONI IN CAMBIO DI SANREMO? POI SI SCOPRÌ CHE...

1- IL PD HA FINALMENTE TROVATO IL SUO CANDIDATO PREMIER: MANUELONA ARCURI! - SE “IL FATTO QUOTIDIANO ” LA SCOPRE DI COLPO “ARTISTA”, FRANCESCO MERLO SU “LA REPUBBLICA” LA INCORONA: “MANUELA ARCURI CHE DICE NO A BERLUSCONI E RINUNZIA ALL´AMBITO CADEAU DI PRESENTARE SANREMO È LA NOSTRA PICCOLA ANNA MAGNANI”!

(ARTICOLO DEL 16 SETTEMBRE 2011)

2 – HA BALLATO SOLO 24 ORE LA SANTIFICAZIONE DI MANOVELLA ARCURI, LA “PICCOLA ANNA MAGNANI” (COPY “LA REPUBBLICA”) CHE DICE NO A BERLUSKAZZO E A SANREMO - ARCURI SUL BANANA INFOJATO: “HA DETTO CHE MI CHIAMA, MI CHIAMA! SPERIAMO, GUARDA, PERCHÉ SAREBBE TROPPO... TROPPO... TROPPO IMPORTANTE VERAMENTE!” (ARTICOLO DEL 17 SETTEMBRE 2011)

3 – PAMELA ANDERSON: “CARO SALVINI, COSÌ SBAGLI. LE NAVI COME L’AQUARIUS NON VANNO MAI FERMATE"

Estratto dell’articolo di Stefania Maurizi per “la Repubblica”

Tutti la conoscono come la star di Baywatch, bella e sexy, ma quanti sanno che l’attrice americana di origini canadesi, Pamela Anderson, è un’attivista da anni impegnata contro gli abusi dell’economia globale, contro le crudeltà sugli animali, a favore di migranti e rifugiati e a difesa di Julian Assange e WikiLeaks? In Italia, questa consapevolezza è arrivata la settimana scorsa, quando Anderson ha criticato Matteo Salvini via Twitter.

Lei è una star globale, che cosa l’ha spinta a occuparsi di Salvini?

«Quel giorno ero in viaggio a Milano e, anche se vengo considerata una personalità globale o, se vuole, una ‘star’, io mi preoccupo dei luoghi e delle persone nei posti in cui viaggio. Ho molti bei ricordi in Italia e molti amici nel vostro bellissimo Paese, ma quello che mi preoccupa è la grave crisi economica e sociale, che si vede ovunque.

Non ho nulla di personale contro il signor Salvini, semplicemente non sono d’accordo con la sua politica, soprattutto quella contro i rifugiati. Quando ho sentito per la prima volta della nave Aquarius, avrei voluto che ce ne fossero molte di più nel Mediterraneo» (…)

