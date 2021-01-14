CANDELA FLASH! LA CONDUTTRICE SERENA BORTONE È RISULTATA POSITIVA AL COVID-19. VOCI DA VIALE MAZZINI FANNO SAPERE CHE DOVREBBE CONDURRE DA CASA "OGGI È UN ALTRO GIORNO"-
CANDELA FLASH! LA CONDUTTRICE SERENA BORTONE È RISULTATA POSITIVA AL COVID-19. VOCI DA VIALE MAZZINI FANNO SAPERE CHE DOVREBBE CONDURRE DA CASA "OGGI È UN ALTRO GIORNO"-
GENERALI, SCENDE IL SIPARIO PER DONNET – GIUNTO NELL'ULTIMO ANNO DI MANDATO, TENTA DI DIFENDERE SE STESSO DALLE RIPETUTE E RUVIDE CONTESTAZIONI MOSSEGLI DA AZIONISTI COME LEONARDO DEL VECCHIO E FRANCO CALTAGIRONE - MA PER LUI L’USCITA DEI DUE TOP MANAGER, CHE AVEVA VOLUTO A TUTTI I COSTI AL SUO FIANCO, È L’INIZIO DELLA FINE - ANCHE PERCHÉ ORA, DOPO CHE LA NOTA IVASS PRODURRÀ LA CADUTA DI BEDONI E DI TUTTO IL CDA, GLI VERRÀ RINFACCIATA L’OPERAZIONE CATTOLICA
IL RINGHIO DI GATTUSO: "SI È DETTO CHE VOLEVO DIMETTERMI, CHE ERO MALATO. DI FRONTE ALLE FALSITÀ DIVENTO MALEDUCATO" – IL TECNICO DEL NAPOLI ALLA FINE DELLA PARTITA DI COPPA ITALIA VINTA A FATICA CONTRO L’EMPOLI, SQUADRA DI SERIE B ZEPPA DI RAGAZZINI IN CAMPO, ALZA LA CRESTA: “C'È ANCHE QUALCHE EX DIRETTORE CHE HA DETTO CHE NON POSSO ALLENARE PERCHÉ PRENDO IL CORTISONE”- POI CHIEDE SCUSA PER AVER USATO LA PAROLA “CAZZATA” RIFERITA A CIO’ CHE DICONO RADIO E SITI… - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…