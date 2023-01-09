CANDELA FLASH! SANREMO, CHE “BELVA” SI SENTE? SUBITO DOPO IL FESTIVAL, IL PROGRAMMA DI INTERVISTE DI FRANCESCA FAGNANI SARÀ PROMOSSO IN PRIME SU RAI2. QUATTRO O CINQUE APPUNTAMENTI CON LE INTERVISTE “CULT”...

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PILLOLE DI GOSSIP – CHI È L’ATTORE ITALIANO CHE “SCRIVE SEMPRE” ALLA PORNOSTAR EVELINE DELLAI? LEI DICE A "MOWMAG": ”LUI PRIMA ERA DAVVERO FAMOSO” (AIUTINO: L’ATTORE HA FATTO DIVERSI CINEPANETTONI) - GRANDE BORDELLO: LA NEW ENTRY DANA SABER SCAZZA ANCHE CON WILMA GOICH, ACCUSATA DI ESSERE GELOSA DI DANIELE - ORIANA MARZOLI FLIRTA CON DANIELE DAL MORO MA AMMETTE: “IL MIO CUORE È OCCUPATO, NELLA CASA NON MI INTERESSA NESSUNO”. POI DEFINISCE “UNA MERDA” UNA CANZONE DI FEDEZ E SALMO – AGENZIA MASTIKAZZI: GEMMA GALGANI VOLEVA FARSI SUORA

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