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CANDELA FLASH! SANREMO, CHE “BELVA” SI SENTE? SUBITO DOPO IL FESTIVAL, IL PROGRAMMA DI INTERVISTE DI FRANCESCA FAGNANI SARÀ PROMOSSO IN PRIME SU RAI2. QUATTRO O CINQUE APPUNTAMENTI CON LE INTERVISTE “CULT”...-
PILLOLE DI GOSSIP – CHI È L’ATTORE ITALIANO CHE “SCRIVE SEMPRE” ALLA PORNOSTAR EVELINE DELLAI? LEI DICE A "MOWMAG": ”LUI PRIMA ERA DAVVERO FAMOSO” (AIUTINO: L’ATTORE HA FATTO DIVERSI CINEPANETTONI) - GRANDE BORDELLO: LA NEW ENTRY DANA SABER SCAZZA ANCHE CON WILMA GOICH, ACCUSATA DI ESSERE GELOSA DI DANIELE - ORIANA MARZOLI FLIRTA CON DANIELE DAL MORO MA AMMETTE: “IL MIO CUORE È OCCUPATO, NELLA CASA NON MI INTERESSA NESSUNO”. POI DEFINISCE “UNA MERDA” UNA CANZONE DI FEDEZ E SALMO – AGENZIA MASTIKAZZI: GEMMA GALGANI VOLEVA FARSI SUORA
“NON CONOSCO I PREZZI DELL'HOTEL IN CUI HA SOGGIORNATO CONTE MA 2500 EURO A NOTTE PER UNA STANZA MI SEMBRANO ECCESSIVI” – IL SINDACO DI CORTINA D’AMPEZZO, GIANLUCA LORENZI, PARLA A “UN GIORNO DA PECORA” DEI DAGO-SCOOP DALLE DOLOMITI: “DI SCORTE IO NE HO VISTE BEN POCHE, FORSE ERANO BEN MIMETIZZATE - QUEST'ANNO SIAMO STATI AL CENTRO DELLA POLITICA VISTO...” - VIDEO
CHI CACCIA LA GRANA AL MILAN? – SECONDO GLI UFFICI DEL “DIAVOLO” “NESSUNA PERSONA FISICA HA PIÙ DEL 10% DEL CLUB, DUNQUE NESSUNO LO CONTROLLA”. IL RISULTATO È CHE SONO STATI INDICATI TRE TITOLARI: IL PRESIDENTE PAOLO SCARONI, L’AD GIORGIO FURLANI (STORICO MANAGER DI ELLIOTT) E JERRY CARDINALE – LA STRUTTURA PROPRIETARIA LABIRINTICA DEL MILAN CHE PARTE DAGLI STATI UNITI E ARRIVA IN OLANDA PORTA A…
CIRO AL BERSAGLIO – L’8 FEBBRAIO, ALLA PROSSIMA UDIENZA DEL PROCESSO CHE VEDE IMPUTATO IL FIGLIO DI GRILLO, CIRO, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO, PARTECIPERANNO ANCHE I GENITORI DELLA RAGAZZA CHE HA DENUNCIATO LO STUPRO E DUE AMICI DELLA GIOVANE CHE AVEVANO AVUTO CONTATTI CON LEI NELLE ORE IN CUI SAREBBE AVVENUTO L'ABUSO…
ITALIA E INGHILTERRA UNITE SOTTO IL SEGNO DI LUCA - PER CAPIRE L'IMPATTO DI VIALLI SUL CALCIO INGLESE BASTA GUARDARE LA PIOGGIA DI OMAGGI ARRIVATI DA OLTREMANICA - NON SOLO GRAEME SOUNESS, ANCHE L'EX BOMBER ALAN SHEARER HA VOLUTO RICORDARE IL CAMPIONE SCOMPARSO LO SCORSO 6 GENNAIO: "È MOLTO RARO TROVARE NEL CALCIO UNA PERSONA COSÌ" - I GIOCATORI DEL CHELSEA SCENDONO IN CAMPO CON LA MAGLIA NUMERO 9 E I TIFOSI FANNO UNA STANDING OVATION AL NONO MINUTO… - VIDEO
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
VARIANTE DI PANICO? AL MOMENTO NO – TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLA KRAKEN, LA MUTAZIONE DEL COVID CHE FA PIÙ PAURA DOPO ESSERSI RAPIDAMENTE DIFFUSA NEGLI USA: NELL’ULTIMA SETTIMANA È STATA RESPONSABILE DEL 27.6% DEI CONTAGI ANCHE SE NON ESISTE INDICAZIONE DI UNA MAGGIORE GRAVITÀ. NON SOLO: I VACCINI REGGONO PERFETTAMENTE CON LE NUOVE VARIANTI E…