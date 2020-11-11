DANDOLO FLASH! LA NEO INFLUENCER NEGAZIONISTA ANGELA DA MONDELLO FIRMA UN CONTRATTO CON LELE MORA! L'AGENTE SI FA IMMORTALARE (SENZA MASCHERINA) GUANCIA A GUANCIA CON LA TRUCIDISSIMA DIVA DA SPIAGGIA - LA SIGNORA PIANGE MISERIA E DICE CHE HA COMMESSO FURTI PER VIA DEL SUO STATO ECONOMICO. SOLO CHE LA MATTINA PARE SIA SOLITA PIAZZARSI AL BINGO MOLINARI DI PALERMO...PARE...

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Finalmente il grande giorno con mio zio @lelemora_official

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CONTE? NON CONTA! - MASSIMO GIANNINI DOMANDA: ‘’QUASI TUTTI I CAPI DI STATO E DI GOVERNO HANNO TELEFONATO A BIDEN. NON RISULTA CHE LEI LO ABBIA FATTO, O SBAGLIO?’’ – LA SUPERCAZZOLA DI GIUSEPPI: “NO, NON HO ANCORA SENTITO IL PRESIDENTE ELETTO, CONFIDO DI FARLO NELLE PROSSIME ORE. MA NON FACCIAMO I PROVINCIALI, LA CORSA A CHI TELEFONA PRIMA È INUTILE” – LA REALTÀ È CHE BIDEN HA INTERESSE A PARLARE CON I GRANDI DEL MONDO (MERKEL, MACRON, JOHNSON) NON CON UN PREMIER PER CASO, GIA' RAGAZZO POM PON DI TRUMP…

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“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”

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