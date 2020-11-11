DANDOLO FLASH! LA NEO INFLUENCER NEGAZIONISTA ANGELA DA MONDELLO FIRMA UN CONTRATTO CON LELE MORA! L'AGENTE SI FA IMMORTALARE (SENZA MASCHERINA) GUANCIA A GUANCIA CON LA TRUCIDISSIMA DIVA DA SPIAGGIA - LA SIGNORA PIANGE MISERIA E DICE CHE HA COMMESSO FURTI PER VIA DEL SUO STATO ECONOMICO. SOLO CHE LA MATTINA PARE SIA SOLITA PIAZZARSI AL BINGO MOLINARI DI PALERMO...PARE...-
MYSS KETA C'E' O CI FA? - ''D'ALEMA MI HA SPALMATO LA CREMA SULLA BARCA A VELA. UNA VOLTA MI VENNE A TROVARE AL SOUNDCHECK DI UN CONCERTO. ERA USCITO DAL BOSCO...'' - DOMANDA: “SARÀ CONTENTA LA SIGNORA LINDA. DI D'ALEMA LEI HA PIÙ VOLTE DICHIARATO CHE SIETE STATI AMANTI E ORA AMICI”. RISPOSTA: “TUTTO AGLI ATTI. DI PIÙ NON POSSO RIVELARE” - VIDEO
CONTE? NON CONTA! - MASSIMO GIANNINI DOMANDA: ‘’QUASI TUTTI I CAPI DI STATO E DI GOVERNO HANNO TELEFONATO A BIDEN. NON RISULTA CHE LEI LO ABBIA FATTO, O SBAGLIO?’’ – LA SUPERCAZZOLA DI GIUSEPPI: “NO, NON HO ANCORA SENTITO IL PRESIDENTE ELETTO, CONFIDO DI FARLO NELLE PROSSIME ORE. MA NON FACCIAMO I PROVINCIALI, LA CORSA A CHI TELEFONA PRIMA È INUTILE” – LA REALTÀ È CHE BIDEN HA INTERESSE A PARLARE CON I GRANDI DEL MONDO (MERKEL, MACRON, JOHNSON) NON CON UN PREMIER PER CASO, GIA' RAGAZZO POM PON DI TRUMP…
CROLLANO LE BARRIERE, CROLLA ATLANTIA IN BORSA. IL GOVERNO ORA RIMETTE SUL TAVOLO LA REVOCA - AGLI AVVOCATI DI CASTELLUCCI, AI DOMICILIARI, NON RESTA CHE PRECISARE CHE QUESTA INCHIESTA NON HA A CHE FARE CON IL CROLLO DEL PONTE MORANDI, MA SULLE BARRIERE FONOASSORBENTI DELLE AUTOSTRADE SENZA MARCHIO CE E ''INCOLLATE COL VINAVIL'' - L'AZIENDA SOSPENDE I TECNICI
VIDEO! QUESTO E’ UN COLPO DA MANDRAKE – AL MASTERS DI GOLF AD AUGUSTA, LO SPAGNOLO JON RAHM RODRIGUEZ È RIUSCITO A MANDARE LA PALLINA IN BUCA CON UN SOLO COLPO FACENDOLE ATTRAVERSARE UNO STAGNO CON TRE RIMBALZI.. – VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
CON IL VIRUS SI PERDE IL PELO - LA METÀ DEI PAZIENTI AFFETTI DAL COVID19 PERDE I CAPELLI IN GRANDE QUANTITÀ DURANTE E DOPO L'INFEZIONE VIRALE - LA CAUSA È STATA ATTRIBUITA ALLA TOSSICITÀ DIRETTA DEL VIRUS SUI FOLLICOLI PILIFERI E SUI VASI CAPILLARI DEL CUOIO CAPELLUTO, ALLA IPO-OSSIGENAZIONE DEL SANGUE DURANTE LA MALATTIA, ALL'ALLETTAMENTO, AI FARMACI ASSUNTI (EPARINA, ANTIVIRALI), ALLA PERDITA DI PESO, ALLA SOFFERENZA SISTEMICA DELL'ORGANISMO…