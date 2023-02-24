DANDOLO SCOOP! – CHIARA FERRAGNI E FEDEZ IERI SERA ERANO INSIEME A CASA CIPRIANI, A MILANO: VOLEVANO FARE UN’USCITA DI RICONGIUNGIMENTO MEDIATICO E ALL’APPARENZA SEMBRAVANO SORRIDENTI. COM’È ANDATA LA SERATA? HANNO TUBATO O SI SONO BECCATI? AH, NON SAPERLO…-
UN AEREO PIENO DI FALLE - BOEING HA NUOVAMENTE SOSPESO LE CONSEGNE DEI SUOI AEREI A LUNGO RAGGIO 787, GIÀ FERMATE PER DIVERSI MESI NEL 2021 E NEL 2022 PER DIFETTI. LA DECISIONE È PER ESAMINARE MEGLIO UNA PARTE DELLA FUSOLIERA…
SORTEGGIONE EUROPA LEAGUE - LA JUVE E LA ROMA EVITANO L'ARSENAL - I BIANCONERI INCONTRERANNO NEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE IL NON IRRESISTIBILE FRIBURGO. MOURINHO SE LA VEDRA' CON LA REAL SOCIEDAD, TERZA NELLA LIGA (OCCHIO A ROBERT NAVARRO, VENT’ANNI, PILASTRO DELLA SPAGNA UNDER 21) - TUTTE DA GUSTARE SPORTING LISBONA-ARSENAL E BETIS SIVIGLIA-MANCHESTER UNITED…
L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
IL CIBO E' UN CALVARIO PER I PISCHELLI - CIRCA UN QUINTO DEI MINORENNI TRA I 6-18 ANNI SOFFRE DI DISTURBI ALIMENTARI (IL 30% DELLE FEMMINE E IL 16,9% DEI MASCHI) - IL RICERCATORE CHE HA CONDOTTO LO STUDIO, JOSE FRANCISCO LOPEZ-GIL: "UN DATO PREOCCUPANTE DAL PUNTO DI VISTA DELLA SALUTE PUBBLICA. LE PERSONE DOVREBBERO PRESTARE ATTENZIONE AI SEGNI DI UN'ALIMENTAZIONE DISORDINATA IN LORO STESSE O NEI LORO FIGLI, COME LA…