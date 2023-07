IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? SU TV2000 ALLE 20,55 – WOW! – PASSA “MIRAL" TRATTO DAL ROMANZO DI RULA JEBRAL, CHE VENNE ACCOLTO MALISSIMO DAI CRITICI – POTREBBE ESSERE SUPERIORE “ABBRONZATISSIMI 2” - IN SECONDA SERATA ATTENZIONE ALLA DOPPIETTA DI VALERIA MARINI SU CINE 34: ALLE 23 IL FENOMENALE “BAMBOLA”, IL SUO MIGLIOR FILM, E ALLE 0,50 LA SUPERTRASHIATA “LA PALESTRA" - NELLA NOTTE TROVATE ANCHE LA COMMEDIA “PER SESSO O PER AMORE?” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

glenda jackson donne in amore 2

Siete andati a vedere “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie? Magari stasera, se siete a Roma, potete vedere alle 18, 30 al Giulio Cesare il lunghissimo drammone turco premiato a Cannes “About Dry Grasses” di Nure Bilge Ceylan o alle 21 al Quattro Fontane l’ultimo film di Wes Anderson, “Asteroid City”. E in chiaro che vediamo? Lo so, è la solita domanda. Io, personalmente, mi sono ordinato la copia blue ray di “Hardcore” di Paul Schrader con George C. Scott alla ricerca della figlia finita nei giri dei porno e quella di “Donne in amore” di Ken Russell con Glenda Jackson, Alan Bates, Oliver Reed. Sulle piattaforme non li trovate.

miral

Ripropongo la domanda. Che vediamo stasera in chiaro? Su Tv2000 alle 20, 55 – wow! – passa “Miral” con Freida Pinto, Willem Dafoe, Hiam Abbass, Vanessa Redgrave, Alexander Siddig, tratto dal romanzo pacifista di Rula Jebral e girato da Julian Schnabel quando i due stavano insieme. Il film doveva sancire il loro amore. Ma così non fu. Inoltre il film venne accolto malissimo dai critici linguacciuti (“miscast e drammaticamente inerte”, “è quello che succede quando un serio artista del cinema vuole impressionare la fidanzata”, “è una miniserie stipata dentro la struttura di due ore di un film sulla lotta dei palestinesi contro Israele”) nemmeno fosse stato un film tratto da un romanzo di Chiara Ferragni diretto da Fedez.

abbronzatissimi 2 un anno dopo 7

Su Cine 34 alle 21 potrebbe essere superiore (ho detto… potrebbe) “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”, diretto da Bruno Gaburro per la Penta, cioè Cecchi Gori padre e figlio con aggiunta di Berlusconi. Con Jerry Calà in coppia con Eva Grimaldi, allora protetta Cecchi Gori, una emergente Valeria Marini, lo strepitoso Pier Maria Cecchini già in luce per coattaggine nel primo film, Mauro Di Francesco senza Teo Teocoli, Vanessa Gravina, la grande Marina Occhiena al posto di Alba Parietti come moglie del cornuto Renato Cecchetto, una giovanissima Maria Grazia Cucinotta, fresca di “Indietro tutta”, che solo pochi mesi dopo girerà “Il postino” con Troisi e qui si deve fare largo tra le ragazze più legate alla Penta.

repo man

Gaburro si lamentò che ogni giorno sui due film vacanzieri arrivavano nuove ragazze da infilare in qualche scena e non sapeva più dove metterle. Avrete sicuramente letto “Profumo” di Patrick Susskind e magari non avete visto il filmone che ne ha tratto Tony Tykwer con Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Rachel Hurd-Wood, Alan Rickman. Con queste serate calde funzionerà sicuramente. Lo trovate su Iris alle 21. Traffico di organi artificiali e recuperatori che te lo staccano dal corpo se non riuscite a pagarlo in un futuro magari non così lontano li trovate nel curioso “Repo Man”, fantascientifico di Miguel Sapochnik con Liev Schreiber, Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga, Liza Lapira, Carice van Houten, Canale 20 alle 21, 05.

viaggio al centro della terra 3d

Rai Movie alle 21, 10 presenta l’avventuroso “Viaggio al centro della terra 3D” di Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker. Ovviamente lo vedremo in 2D. Se non l’avete già visto vi propongo il delizioso “Paddington”, diretto da Paul King con l’orsetto doppiato in inglese da Ben Whishaw (e in italiano da Francesco Mandelli), Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Canale 27 alle 21, 10. Il film Non solo non tradisce lo spirito del personaggio e della serie di libretti che fecero miliardario il suo autore, Michael Bond (30 milioni di copie vendute in tutto il mondo!).

paddington

Non solo non tradisce la Londra della classe media descritta così bene da Michael Bond, il quartiere di Paddington, la sua stazione, le case attorno a Notting Hill e a Maida Vale, i tanti Mr e Mrs Brown che abitano al 32 di Windsor Gardens. Ma soprattutto non tradisce il nostro orsetto preferito, che viene dal “darkest Peru”, educato così bene dallo zio Pastusio e dalla zia Lucy, che arriva alla stazione di Paddington, è per questo che si chiamerà così, con solo un vecchio cappello rosso in testa e un bigliettino: “Please look after this bear. Thank You”, “Prego, abbiate cura di questo orsetto. Grazie”.

paddington 1

Ecco, credo che sia David Heyman, che ha pensato al progetto dal 2007 e lo ha trattato come fosse un personaggio di Harry Potter, sia Paul King, regista esperto di serie tv inglesi, che lo sceneggiatore Hamish McColl che ci ha lavorato quasi dieci anni, l’animatore Pablo Grillo, che lo ha reso così umano, ma anche vero peluche extracomunitario, siano davvero presa grandissima cura dell’orsetto e ce lo abbiano consegnato sullo schermo col massimo rispetto per i piccoli lettori di un tempo e per i piccoli lettori e spettatori di oggi. Una meraviglia.

paddington 2

Inoltre circondato da personaggi e voci incredibili del cinema e della tv inglese. I signori Brown, che portano a casa Paddington, sono l’Hugh Bonneville di Downtown Abbey e la Sally Hawkins di Blue Jasmin, dalla saga di Harry Potter ci arrivano le voci degli zii orsi, Michael Gambon e Imelda Staunton, ci arriva il buffo Jim Broadbent nei panni di Mr Gruber, profugo ungherese, anche lui arrivato alla stazione di Paddington con un bigliettino al collo come tanti bambini durante la Seconda Guerra Mondiale. E, in fondo, cosa è Paddington, se non un profugo in cerca di una casa e di affetto?

venus et fleur

Su Cielo alle 21, 15 è di scena “Vénus et Fleur” diretto da Emmanuel Mouret nel 2004 con Isabelle Pirès, Veroushka Knoge, Julien Imbert, Frédéric Niedermayer, Gilbert Mouret, dove due ragazze, una parigina l’altra russa, si incontrano nel sud della Francia e si divideranno lo stesso ragazzo. Su La7 alle 21, 15 trovate “Un colpo perfetto”, thriller di Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Joss Ackland, Jonathan Aris, Simon Day. Così così.

autopsy 1

Occhio che su Mediaset Italia 2 alle 21, 15 passa un ottimo horror, “Autopsy”, ma il titolo integrale è “Autopsy of Jane Doe”, diretto da André Øvredal con Emile Hirsch, Brian Cox, Olwen Kelly, Michael McElhatton, Ophelia Lovibond, dove i medici, padre e figlio, Brian Cox e Emile Hirsch, che fanno l’autopsia di una donna in un paesino sperduto della Virginia scatenanoi involontariamente le forse dell’inferno legate alla donna. Il film ha ottime critiche. 7Gold alle 21, 15 presenta il lontano western all’italiana “Sartana nella valle degli avvoltoi” di Roberto Mauri con William Berger, Wayde Preston, Aldo Berti, Carlo Giordana, Franco De Rosa.

sartana nella valle degli avvoltoi

Mentre esce il film, il protagonista, William Berger, ottimo attore, viene arrestato per droga assieme alla moglie Carol Lobravico e altri sette amici nella sua villa di Praiano. Il gruppo viene spedito addirittura al Manicomio giudiziario di Pozzuoli, dove rimasero a lungo e dove la moglie di Berger, attrice del Living Theatre, morì per la mancanza di cure, dal momento che era stata operata per un fibroma pochi mesi prima, legata al letto come una pazza pericolosa. Un caso che fece il giro del mondo allora.

l urlo di chen terrorizza anche l occidente 3

Per il regista è “Piuttosto bello nel ricordo di allora. Berger era una persona squisita, un professionista, per non dire di Preston. Gli americani lo sono tutti”. Per il direttore della fotografia, Sandro Mancori, è sicuramente il miglior film che ha fatto Mauri. “L’impostazione era buona. C’era un certo contenuto. Anche professionalmente era un film riuscito. William Berger l’avevo proposto io, eravamo amici. La sera che lo arrestarono mi aveva invitato nella sua villa”. Rai 4 alle 21, 20 presenta “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” di Bruce Lee con Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Malisa Longo, George Wall.

bambola valeria marini

Passiamo alla seconda serata. Su Rai Tre trovate alle 22 “Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo” di Ricky Tognazzi con Adriano Giannini, Nicole Grimaudo, Ettore Bassi, Antonio Gerardi, Gigi Burruano. Magaroi è da recuperare. Ha brutta fama “15 minuti. Follia omicida a New York” di John Herzfeld con Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks, Rai Movie alle 22, 40. Attenzione che su Cine 34 alle 23 torna il fenomenale “Bambola” di Bigas Luna con Valeria Marini che vive in un barcone-casa-trattoria sul fiume.

valeria marini bambola

Con lei ci sono Anita Ekberg come mammà un po’ alcolista un po’ mignotta, Stefano Dionisi come fratello gay biondo nella sua più imbarazzante interpretazione di sempre, Jorge Perrugoria, maschio dalle idee chiare (“alle donne devi dare minchia, minchia, minchia e botte”) come compare di cella violento di tal Settimio, Manuel Bandera, già fidanzato di Bambola ma anche del fratello. Un buco vale l’altro. Quando il supermacho Perrugoria uscirà di galera andrà proprio da Bambola con il pisello in mano e poche idee ma chiarissime in testa.

valeria marini bambola

Acchiappa Bambola, via le mutande, e se la lavora con le anguille nella scena clou del film di fronte a un pubblico allibito. Resta in assoluto il miglior film della Marini, il più divertente, il più scatenato. Ripresi per Blob i fischi, le risate, gli applausi di una clamorosa prima a Venezia del film con la Marini presente. Poi, con Tatti Sanguineti incontrammo il produttore esecutivo del film, Massimo Ferrero alias Viperetta e ci spiegò come aveva salvato il film… Salvato… Con tutti quei fischi…

monica bellucci per sesso o per amore? 1

Su Cielo alle 23, 15 avete la commedia francese “per sesso o per amore?” di Bertrand Blier con Monica Bellucci, Bernard Campan, Gérard Depardieu, Jean-Pierre Darroussin, mentre su La7 torna “Manhattan” di Woody Allen con Woody Allen, Mariel Hemingway, Diane Keaton, Meryl Streep, Michael Murphy. Gradito il ritorno anche del drammatico “American History X” di Tony Kaye con Edward Norton che fa un giovane neonazi americano, Edward Furlong, Beverly D'Angelo, Fairuza Balk, Iris a mezzanotte. Per fortuna che Rai Tre /Fuori Orario ci portano alle 0, 55 un po’ di grande cinema con un raro documentario del 1968 di Jean-Luc Godad, “Un film comme les autres”.

pamela prati valeria marini la palestra

Cine 34 alle 0, 50 risponde con una supertrashiata di Ninni Pingitore, “La palestra” con Valeria Marini, Andrea Roncato, Pamela Prati, Jean-Michel Danquin, Francesca Nunzi. Più tardi arrivera, sulla stessa rete alle 2, 30, “Simone e matteo, un gioco da ragazzi” di Giuliano Carnimeo con Paul Smith, Michael Coby, Dominic Barto, Giuliana Calandra, e su Rai YTre/Fuori Orario il capolavoro di Mario Schifano regista, “Umano non umano”, dove ritroviamo Carmelo Bene, Franco Brocani, Mick Jagger, Sandro Penna. Film, a tratti, sublime. Rete 4 alle 2, 40 passa il thrillerone di grande successo “La dama rossa uccide sette volte” di Emilio P. Miraglia con Barbara Bouchet, Ugo Pagliai, Marina Malfatti, Marino Masé.

la cognatina 5

So che aspettate già con ansia su Cine 34 alle 3, 55 l’erotico “La cognatina” di Sergio Bergonzelli con Karin Well, Greta Vayan, Robert Woods, Carlo Micolano, Pupo De Luca, Mimma Monticelli, prima commedia sexy da protagonista per Karin Well, che somigliava come una goccia d’acqua a Raffaella Carrà e per questo fece un certo successo sui giornaletti porno. Nel cinema un po’ meno. Con lei un nome prestigioso del nostro western come l’americano Robert Woods, in una rara uscita sexy. Ma cis ono anche una specie di Don Camillo, Pupo De Luca, e una Peppona, Mimma Monticelli, un figlio balbuziente, una contadina modenese.

la cognatina 3

Nel film Monica, Karin Well, torna al paesello di Borgo dopo aver passato dieci anni in collegio. Ritrova un suo vecchio amore, Firmino, pasticcere, che ancora le vuole bene. Va a stare dalla sorella, Sabrina, Greta Vaillant, e conosce suo marito, Luca, Robert Woods, pittore di bella presenza, che la attira molto. Lo provoca pesantemente facendo da modella nuda per lui. Poi passa alla squadra di Borgo di sopra, che allena proprio Luca. Per farli vincere il derby contro la squadra di Borgo di sotto, si associa con la puttana del paese, Peppona, e sfinisce tutti i giocatori avversari.

l isola delle svedesi 3

Rai Tre/Fuori Orario alle 4, 05 propone il bellissimo “Cancer” di Glauber Rocha con Hugo Carvana, Odette Lara, Antonio Pitanga, Rogério Duarte, Hélio Oiticica, il film girato a Roma da Glauber. Chiudo con l’erotico “L’isola delle svedesi” di Silvio Amadio con Catherine Diamant, Ewa Green, Nino Segurini, Wolfgang Hillinger, Iris alle 5, 50, un film che non riuscii a vedere quando uscì perché ero minore. Che rabbia…

