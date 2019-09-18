FLASH! - CAIRO ARRUOLA FORZE FRESCHE PER IL "CORRIERE": ANTONIO SCURATI (IL SUO LIBRO "M" FU MASSACRATO DA GALLI DELLA LOGGIA) E GIAMPAOLO PANSA (A URBANETTO NON E' PIACIUTO COME BELPIETRO L'HA FATTO FUORI DA "PANORAMA")-
FLASH! - CAIRO ARRUOLA FORZE FRESCHE PER IL "CORRIERE": ANTONIO SCURATI (IL SUO LIBRO "M" FU MASSACRATO DA GALLI DELLA LOGGIA) E GIAMPAOLO PANSA (A URBANETTO NON E' PIACIUTO COME BELPIETRO L'HA FATTO FUORI DA "PANORAMA")-
IL TOTALITARISMO DEI BUONI - NEL SUO ULTIMO LIBRO, ‘’WHITE’’, BRET EASTON ELLIS PARLA DI AUTORITARISMO, DI FASCISMO GAY, DI CENSURA, DI SUPERIORITÀ MORALE, DI OSSESSIONE DA CONTROLLO, DI PRESSIONI DIRETTE E INDIRETTE PER CONFORMARSI AL CANONE IDEOLOGICO DEL MOMENTO - UN REGIME HA PRESO IL POTERE, DICE, E NON È QUELLO DEI POPULISTI CATTIVI, MA DEI MILLENNIAL INFANTILI
SOZZANI E ZOZZONI - LA CAMERA VOTA NO ALL'ARRESTO DEL DEPUTATO DI FORZA ITALIA: LA NUOVA MAGGIORANZA SI SPACCA, COI GRILLINI CHE ACCUSANO GLI ALLEATI DEL PD. DI MAIO: ''IL VOTO SEGRETO VA ABOLITO, IL M5S SUI VALORI È DIVERSO DAGLI ALTRI'' - GIARRUSSO: ''È UN FATTO GRAVISSIMO CHE INCIDE ECCOME SUL RAPPORTO DI MAGGIORANZA'' - LA PRESTIGIACOMO: ''LUI E' UN GALANTUOMO''
LA TV È SMART, L'UTENTE MENO - LE TV DI ULTIMA GENERAZIONE INVIANO I NOSTRI DATI PERSONALI A NETFLIX, GOOGLE E FACEBOOK ANCHE QUANDO NON SONO ATTIVE. POSIZIONE, INDIRIZZO IP E ALTRI DATI SONO SPEDITI ANCHE SE NON SIETE ABBONATI A NETFLIX. MENTRE ALTOPARLANTI E TELECAMERE CONNESSE MANDANO DATI A DECINE DI TERZE PARTI CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON I CONTRATTI CHE AVETE SOTTOSCITTO
QUI COMANDO IO – VIDEO ESILARANTE DALLA CALIFORNIA DOVE UN TERRIER DI UNDICI MESI È RIUSCITO A METTERE IN FUGA UN COYOTE CHE SI ERA AVVENTURATO NEL LORO GIARDINO DI CASA: QUANDO L’ANIMALE HA AGGREDITO IL MALTESE DI 10 ANNI, IL CUCCIOLO NON CI HA VISTO PIÙ E…(VIDEO)
FLASH - GASP! LA FAVOLA DELLA "DEA" SI TRASFORMA IN INCUBO - PRIMO TEMPO CHOC A ZAGABRIA PER L'ATALANTA ALL'ESORDIO IN CHAMPIONS: GLI UOMINI DI GASPERINI SONO SOTTO DI TRE RETI CON LA DINAMO - OLMO SCATENATO, DOPPIETTA DI ORSIC...
CAFONALINO - AL CANOTTIERI ROMA UNA SERATA DI BENEFICENZA PER RICORDARE ANDREA, IL GIOVANE TENNISTA E CHEF PROVETTO SCOMPARSO 2 ANNI FA - LUCA BARBAROSSA HA CANTATO 'VIA MARGUTTA' E 'PASSAME ER SALE', DIVERTENTISSIMA LA PERFORMANCE DI LUCIA OCONE NEI PANNI DI VERONIKA, L'IMPROBABILE PRESENTATRICE DI TELEVENDITE – I SELFIE DI MATANO E LA FOTO DERBY TRA IL LAZIALISSIMO PINO INSEGNO E IL DG DELLA LUISS GIOVANNI LO STORTO, TIFOSO GIALLOROSSO…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
ANDATE IN PALESTRA E PENSATE DI POTERVI INGOZZARE CON CHILI DI DOLCI? NON AVETE CAPITO NULLA - TUTTE LE CALORIE PROVENGONO DAL CIBO, MA SOLO IL 10-30% VIENE PERSO ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA. MA QUESTO NUMERO INCLUDE TUTTO: CAMMINARE, DIGITARE, ANDARE IN PALESTRA, FARE LE SCALE, ALZARSI IN PIEDI. QUINDI IL VERO E PROPRIO ESERCIZIO FISICO È SOLO UN SOTTOINSIEME DI QUEL NUMERO – IN DUE PAROLE: FATE PRIMA A METTERVI A DIETA…