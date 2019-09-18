FLASH! - CAIRO ARRUOLA FORZE FRESCHE PER IL "CORRIERE": ANTONIO SCURATI (IL SUO LIBRO "M" FU MASSACRATO DA GALLI DELLA LOGGIA) E GIAMPAOLO PANSA (A URBANETTO NON E' PIACIUTO COME BELPIETRO L'HA FATTO FUORI DA "PANORAMA")

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