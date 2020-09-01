FLASH! SELVAGGIA LUCARELLI BALLA IN PIAZZA: NELLA STAGIONE TV CHE STA INIZIANDO SARÀ DI NUOVO GIUDICE DI ''BALLANDO CON LE STELLE'' E ANCHE PRESENZA (QUASI) FISSA NELLA ''PIAZZAPULITA'' DI CORRADO FORMIGLI-
FLASH! SELVAGGIA LUCARELLI BALLA IN PIAZZA: NELLA STAGIONE TV CHE STA INIZIANDO SARÀ DI NUOVO GIUDICE DI ''BALLANDO CON LE STELLE'' E ANCHE PRESENZA (QUASI) FISSA NELLA ''PIAZZAPULITA'' DI CORRADO FORMIGLI-
IL RUSSO NON RUSSA PIÙ: NAVALNY È USCITO DAL COMA FARMACOLOGICO E LE SUE CONDIZIONI SONO MIGLIORATE. MERKEL ''NON ESCLUDE'' CONSEGUENZE SUL GASDOTTO NORD STREAM 2, FRASE CHE OVVIAMENTE NON VUOL DIRE NIENTE, ANCHE PERCHÉ LA CANCELLIERA NON HA ANCORA PARLATO DEL CASO CON PUTIN - ''IL PROCESSO HA BISOGNO DI TEMPO'', HA DETTO IL SUO PORTAVOCE
HO FATTO UN SOGNO E HO VISTO DRAGHI - A CERNOBBIO IMPRENDITORI E FINANZIERI MOLTO FREDDI CON I POLITICI IN PASSERELLA: SALVINI RELEGATO ALLE 8.30, PER CONTE POCHI APPLAUSI, UN PO' MEGLIO GUALTIERI. POI NELLE PAUSE CAFFÈ TUTTI VOGLIONO L'EX PRESIDENTE BCE, L'UNICO CHE DAREBBE GARANZIE NELLA GESTIONE DEI FONDI POST-COVID. MA SANNO ANCHE CHE PER IL POVERO SUPER-MARIO, ANDARE A PALAZZO CHIGI CON L'ATTUALE MAGGIORANZA SAREBBE IL PEGGIORE DEGLI INCUBI
ARIDATECE BRERA E MURA – ALLA "GAZZETTA" SONO RECIDIVI: DOPO L’EPIC FAIL SU TROOST-EKONG, SDOPPIANO ANCHE SOKRATIS E PAPASTATHOPOULOS E SCATENANO LE IRONIE IN RETE: “SONO DUE OTTIMI GIOCATORI PER SOSTITUIRE KALIDOU E KOULIBALY” – ZILIANI: "DOMANI LA 'GAZZETTA' INTERVISTA KLOPP CHE CI PARLA DEI SUOI DUE GIOIELLI ALEXANDER E ARNOLD E POI TUCHEL CHE CI DICE TUTTO SUI PROMETTENTI BOMBER CHOUPO E MOTING…"
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
HO VOYEUR DI UNA SEGA – UN 40ENNE È STATO CONDANNATO PER AVER FILMATO UNA DONNA NUDA E PRIVA DI SENSI IN UNA CAMERA D’ALBERGO DI LONDRA: LA VITTIMA NON SI RICORDAVA NEMMENO COME ERA ARRIVATA NELLA STANZA E LO AVEVA DENUNCIATO PER STUPRO – LUI AVEVA SEMPRE PARLATO DI INCONTRO CONSENSUALE MA, ACCERTATO CHE NON C’ERA STATA LA VIOLENZA SESSUALE, I GIUDICI LO HANNO INCASTRATO PER IL VIDEO PORCELLO…
MEGLIO IL CUSCINO IN FACCIA DELLA MASCHERINA DURANTE IL SESSO - OTTAVIO CAPPELLANI: ''DOPO AVER CONSIGLIATO I GLORY HOLE E SCONSIGLIATO GLI ANILINGUS, ORA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA RACCOMANDA GLI AMPLESSI A BOCCA COPERTA. LE PROSTITUTE SVIZZERE AVEVANO CHIESTO DI RIAPRIRE I BORDELLI MA SOLO CON LA PECORINA, VINICIO CAPOSSELA HA DETTO CHE LE MASCHERINE DANNO FASCINO ALLE DONNE. SOLO ALLE DONNE BRUTTE? NO, CAPOSSELA HA SPIEGATO CHE…''