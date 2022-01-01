GIANLUCA VACCHI POSITIVO AL COVID SI FA PULIRE IL SANGUE
VIDEO-FLASH - GIANLUCA VACCHI È POSITIVO AL COVID E INVECE CHE STARSENE CHIUSO IN CAMERETTA COSTRINGE UNA POVERA INFERMIERA A MANEGGIARE IL SUO SANGUE - LA STORY DEL RAM-POLLO SU INSTAGRAM: "QUARTO GIORNO, STO LAVANDO E PULENDO IL MIO SANGUE. QUESTO SERVE SICURAMENTE PER RECUPERARE PIÙ VELOCEMENTE E MEGLIO"-
“T’HANNO FATTO CREDERE TROPPO ‘STO CAZZO” – RISSA NELLA CASA DEL “GF VIP” TRA KATIA RICCIARELLI E LA PRINCIPESSA (FAKE) LULÙ SELASSIÉ – LA SOPRANO NON CI RISPARMIA L’ENNESIMO SFONDONE: “VAI A SCUOLA NEL TUO PAESE CHE FORSE NON TI HANNO INSEGNATO NIENTE”. E LA “RAGAZZINA” DÀ PROVA ANCORA UNA VOLTA DELLA SUA EDUCAZIONE: “IO SONO NATA IN ITALIA. NON TI PERMETTERE MAI PIÙ. LA GENTE TI HA ABITUATO MALE NELLA VITA. CHI TE SE INCULA…” - VIDEO
FLASH! - FERMI TUTTI: MARIA ELENA BOSCHI SPARA UNA FOTONA SU INSTAGRAM CON L'OCCHIO COLOR GHIACCIO IN PRIMO PIANO E UN PAESAGGIO INNEVATO DI FIANCO, E SUBITO GIULIO BERRUTI COMMENTA CON UN CUORICINO NERO - RICONCILIAZIONE DOPO LA CRISI O UN MALDESTRO TENTATIVO DELL'ATTORE (PER MANCANZA DI COPIONI) DI RIACCALAPPIARSI LA BELLA "MADONNINA DI LATERINA"? - GIUSTO IERI LUI AVEVA SCRITTO: "SE BRILLA SOLO CON IL BEL TEMPO, NON È VERO AMORE". E PER REPLICARE LEI HA POSTATO UN PANORAMA SENZA SOLE… - FOTO
BONUS TERME: DA TOP A FLOP! - PER COLPA DELLA BUROCRAZIA L’INCENTIVO, PENSATO PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL SETTORE (E CHE HA RISCOSSO MOLTO SUCCESSO), È STATO PRATICAMENTE AZZERATO. L’8 GENNAIO ALMENO 150MILA ITALIANI, CHE L’AVEVANO OTTENUTO, LO PERDERANNO - TUTTI INCAZZATI: CITTADINI E OPERATORI. TRANNE INVITALIA…
DJOKOVIC È ANCORA IN TRAPPOLA - BLOCCATO IN AEROPORTO IN AUSTRALIA PER UN PROBLEMA AL VISTO, È STATO INTERROGATO DALLE AUTORITÀ DI FRONTIERA E POI MESSO IN ISOLAMENTO CON DUE MEMBRI DELLE FORZE DELL’ORDINE DAVANTI ALLA PORTA A SORVEGLIARE L’INGRESSO - IL GOVERNO DELLO STATO DI VICTORIA HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ENTRARE NEL PAESE: NELLE SCORSE ORE L’AUSTRALIAN OPEN L’AVEVA AUTORIZZATO A SCENDERE IN CAMPO "CON UN’ESENZIONE" NONOSTANTE NON SIA VACCINATO…
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
CONTRORDINE: PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE – AL POSTO DI AFFIDARVI A DIETE CHE PROMETTONO DI FAR PERDERE PESO A TEMPO RECORD, METTETE IN TAVOLA ALIMENTI A CALORIE NEGATIVE. IN QUESTO CASO POTRETE DIMAGRIRE MANGIANDO – VI CHIEDETE COME SIA POSSIBILE? IN BASE A QUESTA TEORIA, SE UN ALIMENTO È PARTICOLARMENTE POVERO DI CALORIE, PUÒ SUCCEDERE CHE L'ENERGIA SPESA PER DIGERIRLO SUPERI QUELLA IMMAGAZZINATA…